نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقشر الصاروخي لتقشير وإزالة الجلد الميت من الجسم كله وإزالة البقع بأقوي خلطة للعرايس في المقال التالي

يحتاج الجسم لكى يصبح أبيض وناعم إلى التقشير الطبيعي وليس التقشير الصناعى فالتقشير يساعد الجسم على تجديد الدورة الدموية ويعمل التقشير على إزالة الجلد الميت من الجسم ثم يجدد خلايا الجلد، وبالتالى يصبح الجسم بملمس ناعم مثل الحرير والتقشير يعطى الجسم البياض واللون الفاتح، ويزيل كل الأوساخ والبقع الداكنة والتصبغات فيوجد بعض المؤثرات التى تؤثر على الجسم مثل تعرض الجلد للأتربة والتعرض إلى الشمس لفترات طويلة فهذا يسبب فى تراكم الجلد الميت الذى يكسب البشرة اللون الداكن، وسوف نعرض إليكى وصفة طبيعية وآمنه وإقتصادية لأن مكوناتها تتوفر بتكلفة بسيطة فى كل المحلات ومنها القهوة ودقيق الشوفان وعصير الليمون والسكر وصودا الخبز وزيت الزيتون وهذه المكونات لا يخلو أى منزل من وجودها فهذه الوصفة تحتوى على كثير من المعادن مثل الفيتامينات التى تغذى البشرة وتكسبها اللون الفاتح. مكونات خلطة لتقشير الجسم ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السكر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من صودا الخبز

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من زيت الزيتون

ربع كوب صغير الحجم من الماء الفاتر

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من جل الصبار

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من مطحون الترمس طريقة عمل خلطة لتقشير الجسم فى البداية قومى بتنظيف الجسم حتى تتفاعل خلطة التقشير جيدا مع الجسم ثم جففيه جيدا.

وبعد ذلك قومى بخلط القهوة ودقيق الشوفان وعصير الليمون والسكر وصودا الخبز ثم إخلطيهم جيدا.

ثم قومى بإضافة زيت الزيتون والماء الفاتر والنشا وجل الصبار ومطحون الترمس ثم إمزجى كل المكونات مع بعضها البعض ثم قومى بتوزيع خلطة التقشير على الجسم بالكامل.

ثم إتركى خلطة التقشير على الجسم لمدة خمسة وثلاثون دقيقة حتى تجف وبعد مرور الوقت قومى بفرك الخلطة ثم تخلصى من الخلطة بالماء وكررى هذه العملية مرتان فى الأسبوع.

وبعد ثلاثة أسابيع سوف تلاحظين جسم خالى من الجلد الميت ويظهر الجسم ناعم وأبيض بإستخدام خلطة التقشير الطبيعية الرهيبة. عمر شويل - جدة المقشر الصاروخي لتقشير وإزالة الجلد الميت من الجسم كله وإزالة البقع بأقوي خلطة للعرايس - ثقفني حاسبة الحمل والولادة بالتاريخ الميلادي والهجري

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