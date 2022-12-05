نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دهنة من الفازلين مش هتصدقي هتعمل ايه لشعرك تكثيف وتطويل وتنعيم للشعر بنتيجة هتصدمك في المقال التالي

نقدم فى السطور القادمة إلى الفتيات الذين يعانون من الشعر القصير والذين يحلمون بشعر طويل حيث أن الشعر الطويل يعطى مظهر جميل للفتيات والسيدات ويساعدهم على التنويع فى عمل تسريحات جديدة والإبتكار فى تصفيف وتشكيل الشعر، وأيضا الشعر الطويل يعطى الإحساس بالدفء فى فصل الشتاء فى أيام البرد الشديد، ويناسب الشعر الطويل أى نوع وجه سواء كان وجه بيضاوى أو وجه مثلث أو مدور، وسوف نعرض إليكى وصفة طبيعية وأمنه على شعرك وهى وصفة تتكون من الفازلين وزيت الألوفيرا وزيت جوز الهند والحليب السائل والكركم فوصفة الفازلين تعمل على معالجة فروة الرأس من الجفاف الذى يسبب فى عدم تطويل الشعر لأن الفازلين يحتوى على مواد طبيعية تعمل تغذية فروة الرأس وأيضا تغذى بصيلات الشعر من الجذور وبالتالى تعمل على نمو الشعر وفى أسرع وقت حيث أن مكونات وصفة الفازلين تتوفر يوميا فى كل منزل وأيضا تعتبر مكونات إقتصادية لأنها تباع بأسعار تناسب الجميع، والفازلين أيضا له فوائد كثيرة فهو يساعد على تفتيح البشرة وأيضا ويعالج جفاف اليدين ويزيل الجلد الميت، والفازلين يعمل تنعيم وترطيب الشعر. مكونات خلطة الفازلين لتطويل الشعر أربعة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الألوفيرا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند

ثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب السائل

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكركم

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الفازلين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادى طريقة عمل خلطة الفازلين لتطويل الشعر أولا قبل تحضير الخلطة لابد من غسل الشعر بالماء ثم تجفيفه بمنشفة لأن تنظيف الشعر من الزيوت والكريمات تساعد على نجاح الخلطة.

وبعد ذلك قومى بتحضير إناء ثم ضعى فيه زيت الألوفيرا وزيت جوز الهند والحليب السائل ثم إمزجى هذه المواد.

وبعد ذلك قومى بإضافة الكركم والفازلين والزبادى ثم قومى بخلط جميع هذه المكونات مع بعضها البعض.

وبعد ذلك قومى بدهن خلطة الفازلين على الشعر كله وخاصة فى جذور فروة الرأس.

ثم إتركيها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة، وبعد مرور الوقت قومى بغسل الشعر، وبعدها سوف تلاحظين الشعر طويل بشكل طبيعى وجميل. عمر شويل - جدة دهنة من الفازلين مش هتصدقي هتعمل ايه لشعرك تكثيف وتطويل وتنعيم للشعر بنتيجة هتصدمك - ثقفني اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً

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