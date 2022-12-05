هدية العرايس.. تقشير جبار لتبييض اليدين والرجلين وتوريدهما ستصبح كبشرة الأطفال

يتساءل العديد من الأشخاص حول كيفية جعل اليدين والرجلين ناصعين البياض خاصةً بعد تعرض الكثير لحروق الشمس أثناء فترة الصيف؛ حيث يستخدم البعض منهم العديد من أنواع المقشرات التي تساعد على ذلك لكنها مكلفة للغاية؛ لذلك يمكننا إيجاد الحل لك حيث نقدم لك من خلال سطور المقال طرق تقشير جبار لتبييض اليدين والرجلين.

تقشير جبار لتبييض اليدين والرجلين

إن القيام بتقشير البشرة ليس فقط الهدف منه تنعيم البشرة؛ بل يساعد في التخلص من المناطق الداكنة الناتجة عن التعرض لحروق الشمس، ويمكن القيام بذلك في المنزل بكل بساطة، وذلك كما يلي:

المكونات

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة ونصف من الليمون المعصور.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

نصف ملعقة من البيكنج صودا.

زيت لوز مقدار ملعقة كبيرة.

دقيق شوفان مقدار ملعقة ونصف.

نشا ذرة مقدار ملعقة ونصف.

زيت زيتون مقدار ملعقة.

طريقة التحضير والاستخدام

عليك تجهيز الخليط أولًا وذلك بوضع الشوفان المطحون في بولة عميقة.

ضعي عليه نشا الذرة وقلبيهم جيدًا.

أضيفي إليهم البيكنج صودا، ثم قلبي جيدًا.

قومي بوضع خل التفاح عليهم، ثم ضعي الليمون المعصور.

امزجيهم مع عسل النحل.

أخيرًا ضعي الزيوت زيت اللوز والزيتون، وقلبي المكونات جيدًا حتى تمام التجانس.

ابدئي في غسل اليدين والرجلين بالماء الدافئ.

قومي بتجفيفهم، ثم ضعي عليهم كمية مناسبة من الخليط مع مراعاة وصول الخليط لكل المناطق الداكنة.

الآن اتركي الخليط حتى يصبح جافًا تمامًا.

يمكنك استخدام الليفة المغربية في فرك الخليط، كما يمكنك استخدام راحة يديك في ذلك.

تخلصي من الجلد الميت مع التخلص من الخليط من على بشرتك.

ابدئي في غسل يديك ورجليك جيدًا، ولكن هذه المرة بالماء الفاتر.

يمكنك تكرار استخدام هذا المقشر الجبار مرتين من كل أسبوع؛ حتى تحصلي على تفتيح سريع.

في نهاية مقال تقشير جبار لتبييض اليدين والرجلين وضحنا لكم كيفية القيام بتفتيح اليدين والرجلين باستخدام أفضل المواد الطبيعية التي تمنح بشرتك نضارة ونعومة وبياض بكل سهولة؛ ليس هذا فقط بل تساعد هذه المكونات في إضافة العناصر التي تغذي بشرتك؛ لذا عليك المواظبة على استخدامها.