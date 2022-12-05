لشعرك وشعر بنتك.. جل بذر الكتان للشعر يخلصك تماماً من الهيشان والتقصف والتساقط

في الآونة الأخيرة وجدنا أن غالبية عظمى من خبراء العناية بالشعر ينصحون بالمواظبة على استعمال جل بذر الكتان للشعر، نظرًا لما يتواجد به من مواد صحية يحتاجها الشعر بشكل كبير، مثل: الأوميغا 3 وحمض اللينوليك، فكل من هذه الأمور تساعد على جعل الشعر صحي وذو مظهر جذاب، وهذا ما دفعنا إلى عرض كافة الفوائد التي يقدمها هذا النوع من الجل للشعر داخل هذا المقال.

جل بذر الكتان للشعر

لدى جل بذور الكتان كميات كبيرة من البروتينات والفيتامينات التي تحافظ على قوة الشعر، وإليكم أبرز الفوائد الصحية التي يقدمها للشعر بالشكل الآتي:

إن جل بذر الكتان يعمل على مقاومة ظهور البكتيريا المتسببة في ظهور القشرة بفروة الرأس.

كما يحارب حل بذور الكتان آثار الشيب المبكر بالشعر، حيث يعمل على زيادة معدلات الكولاجين بالشعر.

ويعتبر جل بذور الكتان علاج مثالي للتهيج الذي يحدث في فروة الرأس، فهو يعد معالج فعال للحكة الظاهرة بفروة الرأس.

ونظرًا للبروتينات المتواجدة بهذا الجل، فهذا يعود بالنفع على عملية نمو الشعر، حيث يعمل زيادة معدل طوله بشكل واضح.

كما يحارب هذا الجيل مشكلة تساقط الشعر، وذلك من خلال تقوية الشعر من بصيلاته.

ويعمل كذلك على إعطاء الشعر درجة الترطيب المطلوبة، والتي تساهم في حماية الشعر من مشكلة التقصف، وإعطائه الانسيابية واللمعان المطلوبين.

طريقة عمل جل بذور الكتان للشعر

المكونات

ربع كوب من بذور الكتان.

2 كوب ونصف من الماء.

خطوات التحضير

في البداية يتم نقع بذور الكتان جيدًا داخل الماء ويتم وضعها منقوعة داخل الثلاجة لمدة 8 ساعات على أقل تقدير.

وبعدها نقوم بوضع بذور الكتان مع الماء على النار بدرجة حرارة منخفضة لمدة 10 دقائق.

ومع التقليب المستمر سنلاحظ بأن قوام الخليط أصبح هلاميًا.

وبعدها نقوم بتصفية الخليط من البذور تمامًا، حتى نتحصل على الجل المستخلص منه، ويتم حفظه داخل عبوة نظيفة.

وفي الختام نكون قد عرضنا لكم بالتفصيل طريقة عمل جل بذر الكتان للشعر، وأهم الفوائد الصحية التي يقدمها للشعر بشكل عام، ويفضل استخدام هذا الجل على الشعر 4 مرات خلال الأسبوع، حتى نتحصل على النتيجة المرادة، فيجب ألا يتم استعمال بشكل زائد عن الحد، حتى لا نتعرض للطفح الجلدي، وتصلب خصلات الشعر.