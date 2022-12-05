ليدين الهوانم.. تنعيم اليدين وتبييضها بسرعة بطريقة طبيعية وامنة والنتيجة من اول استعمال

إن مشكلة اليدين الخشنتين من أكثر المشكلات التي تشعر بعض السيدات أنها صعبة الحل؛ إلا أن هذا من الأمور غاية السهولة حيث وجود الكثير من المرطبات المتكونة من أفضل المواد الطبيعية التي تساعد على ذلك في أقل وقت ممكن، كما تعمل على التفتيح السريع؛ لذلك نقدم لكم من خلال المقال أفضل وصفات تنعيم اليدين وتبييضها بسرعة.

تنعيم اليدين وتبييضها بسرعة

إن استخدام المواد الطبيعية للحصول على يد بيضاء ناعمة كالحرير يعتبر من الأمور الهامة لدى الفتيات؛ لذلك نعرض لكم وصفة سهلة ومجربة للحصول على ذلك، وذلك كما يلي:

مكونات ماسك لليدين

أربعة ملاعق كبيرة من الكركم.

حبة واحدة من الليمون.

زيت زيتون.

قطن طبي.

حليب.

كيف أبيض يدي في يوم واحد؟

في بداية الأمر عليك استخدام طبق من المعدن لخلط المكونات.

ضعي الكركم، ثم قومي بعصر الليمون عليه.

امزجي المكونين معًا بشكل جيد.

خذي كمية مناسبة من الخليط، ثم ضعيها على يديك وافرديها بشكل متساوي، ويفضل أن تقومي بتدليك يديك لمدة دقيقة بها.

ابدئي في ترك خليط الكركم والليمون إلى أن تجديه أصبح جافًا، ثم قومي بفركه بيديك جيدًا.

الآن اغسلي يديك بالماء الفاتر حتى تزيلي الجلد الميت من على يديك؛ حتى تتمتعي ببشرة ناعمة وبيضاء.

هنا ستجدين أن يديك لونها أصبح مصفرًا بسبب لون الكركم عليك التخلص من هذا اللون، وذلك عن طريق غمس القطنة الطبية في القليل من اللبن الحليب، وقومي بمسح يديك جيدًا.

أما في حالة عدم زوال اللون عليك غمس القطنة في زيت الزيتون، وقومي بمسح يديك جيدًا.

يمكنك أن تستخدمي هذا الخليط مرتين كل ثلاثة أيام حتى يكون التنعيم والتفتيح سريع.

نود أن نخبرك أن هذا الماسك يمكنك استخدامه على وجهك للحصول على نفس النتيجة بأسرع وقت.

في نهاية مقال تنعيم اليدين وتبييضها بسرعة قد أوضحنا لكم أحد طرق الحصول على يد بيضاء خالية من التصبغات في وقت سريع؛ وذلك بفضل استخدام أفضل المواد الطبيعية حيث الليمون الذي يحتوي على فيتامين سي الذي يساعد في تغذية البشرة، كما أن الكركم به العديد من الفيتامينات التي تحتاجها البشرة.