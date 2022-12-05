10 وصفات طبيعية لتغذية بشرتك في الشتا

جو الشتا ممكن يضر البشرة خصوصا لو بشرتك جافة ، الهوا الجاف والبارد ممكن يخلي بشرتك تتقشر وتتشقق ، والماية هي المفتاح للمشاكل دي اكيد ، بانك تشربي كمية كافية من الماية ، ولكن كمان العناية ببشرتك بتلعب دور مهم ، ماسكات البشرةممكن تحول بشرتك من باهتة لنضرة في وقت قصير ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 10 وصفات لتغذية بشرتك في الشتا ، بمكونات طبيعية ومتوفرة في البيت.

فوايد الماسكات:

– توحيد لون البشرة.

– تجديد البشرة.

– تقليل بهتان البشرة.

– علاج جفاف الجلد.

– ترطيب الجلد.

وصفات لتغذية بشرتك في الشتا:

1- العسل وماية الورد:

اخلطي 1 معلقة كبيرة عسل, 1 معلقة كبيرة ماية ورد ، امزجي الاتنين مع بعض كويس ، وزعيه على الوش والرقبة ، سيبيه لمدة 10 دقايق وبعدها اغسليه ، استخدميه يوميا لافضل النتايج.

2- حليب جوز الهند:

الماسك ده مش بس مفيد لترطيب وتغذية البشرة ، لكن كمان لو بتعاني من مشكلة حب الشباب هيفيد بشرتك.

هاتي جوز هند مبشور ممكن تجيبي ثمرة طازة وتبشريها او تستخدمي المبشور الجاهز ، ضيفي له كمية من الماية وامزجيهم لحد ما تتكون عجينة سميكة ، وزعي الخليط على الوش والرقبة وسيبيه لمدة 20 دقيقة ، وبعدها اغسليه بماية باردة ، كرريه يوميا لافضل النتايج.

3- الجزر والعسل:

الماسك ده مناسب جدا لاصحاب البشرة الدهنية ، لانه بيرطب من غير ما يخلي الجلد دهني ، وبيخلص البشرة من خلايا الجلد الميتة ، والبيتا كاروتين اللي في الجزر بيساعد على توحيد لون الجلد الباهت ، وبيغذي البشرة.

هاتي جزرة متقشرة ومبشورة ، ضيفي لها العسل ، وامزجي الاتنين مع بعض لحد ما يتشكل عجينة ، وزعيها على الوش والرقبة ، سيبيها لمدة 15 دقيقة ، وبعدها اغسلي بشرتك ، كرريه كل يوم لافضل النتايج.

4- الموز والزبدة:

اهرسي موزة مستوية لحد ما تبقى عجينة ناعمة ، ضيفي الزبدة نفس كمية الموز ، امزجي الاتنين مع بعض كويس ، وزعي الخليط على الوش والرقبة ، سيبيه لحد ما ينشف ، وبعددها اغسلي بشرتك ، كرريه 3 مرات في الاسبوع.

5- الفراولة:

لو بشرتك جافة وحساسة الماسك ده هيكون مناسب جدا ليكي.

هاتي حبة فراولة واهرسيها ، ضيفي لها 1 معلقة صغيرة ماية ورد ، اخلطيهم مع بعض لحد ما تتكون عندك عجينة ، وزعيها على الوش والرقبة ، سيبيها لمدة 20 دقيقة ، وبعدا اغسلي بشرتك ، كرريه كل يوم لافضل النتايج.

6- زيت الزيتون وزبدة الكاكاو:

الماسك ده مش بس مفيد للبشرة الجافة ، ولكن كمان رائع جدا لتقليل ومنع علامات الشيخوخة بسبب زبدة الكاكاو ، اللي هتساعد على تقليل التجاعيد والخطوط الرفيعة وتحسين الجلد.

هاتي 1 معلقة كبيرة من زبدة الكاكاو ، ضيفي لها زيت الزيتون ، امزجيهم مع بعض كويس ، وزعي الخليط على الوش والرقبة ، سيبيه لمدة 20 دقيقة ، وبعدها اغسلي بشرتك ، كرريه 3 مرات في الاسبوع.

7- العسل وكريمة الحليب:

الماسك ده بيساعد على توحيد لون البشرة ، وبيقلل من البقع اللي بتظهر بسبب جفاف الجلد في الشتا.

اخلطي العسل وكريمة الحليب بكميات متساوية ، امزجي الاتنين مع بعض كويس ، وزعيه على الوش والرقبة ، سيبيه لمدة 25 دقيقة ، وبعدها اغسلي بشرتك ، كرريه يوميا لافضل النتايج.

8- البابايا واللبن:

البابايا غنية بالمعادن والفيتامينات ، واللبن يعتبر مصدر لفيتامين E ، والاتنين مع بعض يعتبروا خليط فعال جدا لعكس الضرر اللي بيسببه جفاف الشتا.

هاتي حبة بابايا قشريها وقطعيها مكعبات ، ضيفي لها كمية كافية من اللبن ، واهرسيها لحد ما تتشكل عندك عجينة سميكة ، وزعي الخليط على وشك ورقبتك ، وسيبيه لحد ما ينشف ، وبعدها اغسلي بشرتك ، كرريه 3 مرات في الاسبوع.

9- الافوكادو وزيت الزيتون:

زيت الزيتون معروف انه بيخترق المسام بعمق ، والافوكادو غني بفيتامين E المعروف انه مرطب قوي للجلد.

هاتي حبة افوكادو مستوية اهرسيها ، ضيفي لها زيت الزيتون لحد ما تتكون عندك عجينة سميكة ، وزعيها بالتساوي على الوش والرقبة ، وسيبيه لما ينشف واغسليه ، كرريه 3 مرات في الاسبوع.

10- دقيق الارز والعسل:

الارز مصدر غني بحمض الفيروليك والالانتوين ، وده يعتبر واقي طبيعي من الشمس ، بالاضافة انه بيهدي حروق الشمس ، واضافة الشوفان والعسل ليه هيساعد على تقشير البشرة.

خدي حوالي 1 معلقة كبيرة من دقيق الارز, 1 معلقة كبيرة من دقيق الشوفان, ضيفي لهم 2 معلقة كبيرة عسل ، امزجي المكونات مع بعض كويس ، وزعي الخليط على الوش والرقبة ، وسيبيه لمدة 20 دقيقة ، وبعدها اغسليه ، كرريه مرة واحدة في الاسبوع.

طرق للحصول على بشرة نضرة ومتوهجة هتخليكي ماتحتاجيش للمكياج