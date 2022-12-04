هل البيض بيسبب حب الشباب؟ 3 اسباب هتجاوب على سؤالك

البيض يعتبر من الاطعمة اللي كتير بيحبوا تكون وجبة فطارهم ، لانه غني بالبروتين وقليل السعرات الحرارية ، ولكن مع ذلك بالنسبة للاشخاص اللي بيعانوا من بشرة معرضة لحب الشباب ممكن يكون عندهم سبب للقلق ، لان في كلام كتير ان البيض بيسبب ظهور حب الشباب ، يا ترى ده صح ولا غلط؟ ده اللي هنعرفه النهاردة من خلال السطور الجاية ، هل البيض بيسبب حب الشباب.
هل البيض بيسبب حب الشباب:
الفوايد الغذائية للبيض:
قبل ما نجاوب على السؤال هل البيض بيسبب حب الشباب ولا لا ، هنتعرف على الفوايد الغذائية للبيض.
– البيضة الواحدة بتحتوي على حوالي 212 مجم من الكوليسترول ، وده بيحسن الكوليسترول في الجسم.
– البيض بيتكون من مادة الكولين ، وهي مادة مغذية مهمة جدا للدماغ.
– البيض بيحتوي على مضادات الاكسدة المعروفة باسم اللوتين والزياكسانثين ، اللي بتحمي العيون.
– البيض غني بالليسيثين ، وهي دهون اساسية للجسم.
– بيحتوي على الريتينول ، وهو مفيد جدا للبشرة بطرق مختلفة.
– بيحتوي على الكبريت اللي بيساهم في صحة البشرة وبيزيل السموم من الجسم.
– بيحتوي على عنصر السيلينيوم اللي بيحمي الجسم من الاضرار اللي بتسببها الجذور الحرة.
ازاي البيض بيسبب حب الشباب:
البيض ممكن يأدي لظهور حب الشباب لبعض الاشخاص ، وتأثيرة بيختلف تماما من شخص للتاني ، وتكرار اكله هو عامل رئيسي مؤثر ، ودلوقتي هنعرف بعض العوامل اللي بتوضح ازاي ممكن البيض يتسبب في ظهور حب الشباب.
1- محتوى اليود:
غالبا محتوى اليود في البيض هو واحد من الاسباب اللي بتأدي لظهور حب الشباب ، ومع ذلك ، اليود الموجود في البيض بيأدي لظهور حب الشباب بشكل غير مباشر.
كل بيضة بتحتوي على حوالي 27 ميكروجرام من اليود ، والنسبة دي كافية لتحفيز عملية تطهير او تنضيف الفلوريدا من جسمك ، والفلوريدا هو واحد من اسوأ مسببات حب الشباب ويعتبر معدن سام مش بيخرج من الجسم بسهولة ، واليود مادة مغذية بتطرد الفلوريدا من الجسم ، وبالتالي لما بتاكلي البيض ، اليود الموجود فيه بيزيل الفلوريدا من نظامك.
ولما الجسم بيتخلص من الفلوريدا ، الجسم بيزيله على شكل دهون او خلايا الجلد الميتة ، وده بيسبب في ظهور حب الشباب ، وبالتالي محتوى اليود في البيض ممتاز جدا ، والفلوريدا هي الي بتسبب حب الشباب وهي خارجة من جسمك.
2- البروجسترون المفرط:
البيض مليان بالبروجسترون ، وهو هرمون مثير لحب الشباب ، ولان الجسم بينتج البروجسترون الخاص بيه ، فبالتالي استهلاك كمية اكبر من الهرمون ده ممكن انها تعطل مستويات الهرمونات الطبيعية في الجسم ، وزيادة مستويات البروجسترون ممكن تأدي لظهور حب الشباب ، وبالتالي الافضل انك تراقبي الكمية اللي بتاكليها من البيض.
3- كثرة البيوتين:
المحتوى الغني من البيوتين في البيض كمان واحد من الاسباب اللي بتخلي البيض سبب في ظهور حب الشباب ، واكيد هتسألي نفسك هو مش البيوتين مفيد للبشرة والشعر؟ هو بالفعل مفيد للبشرة والشعر ، ولكن البيض بيحتوي على نسبة عالية من البيوتين ، والمحتوى العالي ده من البيوتين ممكن انه يحفز الكيراتين بنسبة عالية جدا ، وده بيسبب فرط التقرن ، وهو السبب الجذري لحب الشباب ، وزي ما دايما بنقول ، اي حاجة وان كانت جيدة وصحية لو نسبتها ارتفعت زيادة عن اللزوم ممكن تبقى غير صحية ، وده نفس الحال مع البيوتين.
4- محتوى الالبومين:
الالبومين هو نوع من البروتين بيصنعه الكبد من نفسه ، ومع ذلك ، لما يدخل للجسم من بره ، بيكون صعب جدا هضمه ، وبياض البيض بيحتوي على الالبومين بكمية كبيرة ، ولما البروتينات دي مش بتتكسر ، فهي بتسد الجهاز اللمفاوي ، وده بيسبب التهاب الوجه ، اللي بيأدي في النهاية لظهور حب الشباب.
ازاي تعرفي اذا كان البيض بيسبب حب الشباب لبشرتك:
لو بتعاني من حب الشباب بشكل مستمر ومش قادرة تعرفي السبب ، ممكن يكون البيض هو السبب ، واسهل طريقة لتحديد ده هي قطع البيض ، وخصوصا بياض البيض ، من نظامك الغذائي لمدة اسبوعين لحد تلات اسابيع ، بعدها كلي بيض وبعد 3 – 4 ساعات ، شوفي بشرتك لو بتعاني من اي اعراض.
لو لقيتي ان البيض بيسبب حب الشباب على بشرتك ، مافيش داعي للقلق ، ادي حب الشباب وقت انه يخف ، وفي خلال الوقت ده قلللي من اكل البيض عشان ما يزودش المشكلة ، لو اتخلصتي بالفعل من البيض ولسه بتعاني من حب الشباب ، يبقى هنا السبب حاجة تانية غير البيض ، ارجعي راقبي نظامك الغذائي ولاحظي لو في اي حاجة تانية ممكن تكون هي السبب في انتشار حب الشباب ، لو في النهاية مقدرتيش توصلي لنتيجة وتعرفي ، هيبقى افضل حل هو استشارة دكتور جلدية.
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