كل سنة بتظهر موضة جديدة في المكياج ، او موضة بالفعل موجودة وبتكمل معانا للسنة الجديدة ، وحتى كمان موضة المكياج القديمة في منها بيرجع تاني ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم احدث تريندات المكياج في شتاء 2023.

احدث تريندات المكياج في الشتا:

1- الشفايف اللامعة:

الشفايف المات استمرت متصدرة موضة المكياج لاكتر من سنة ولسه ما زالت ، ولكن معاها السنة دي الشفايف اللي بتلمع رجعت موضة تاني ، سواء شفايف بتلمع بألوان جريئة او شفايف لامعة طبيعية ، وتكملي اللوك كمان بأيشادو لامع بألوان محايدة ، ولان اللمعان بيكون شفاف فهو مناسب لكل انواع البشرة.

2- مونوجرامتيك جرافيك ايلاينر:

بخلاف الايلاينر الاسود التقليدي ، السنة الجديدة الموضة فيها الايلاينر بألوان جريئة ، بالاضافة لمطابقة لون الماسكارا مع لون الايلاينر.

3- الجلد اللامع:

عادة الشتا مرتبط بجفاف البشرة ، وبالتالي ده انسب موسم تضيفي لبشرتك شوية ترطيب زيادة ولمعة طبيعية صحية ، جربي اضافة زيت لروتين العناية ببشرتك ، ضيفي كام نقطة من زيت الوجه قبل المرطب او ممكن تمزجيها مع المرطب.

4- البلاشر:

البلاشر من الحاجات الاساسية في مكياج شتاء 2023 ، ووضعه بطرق مختلفة ، ياما على طول عضمة الخد, او بزاوية ناحية الصدغ, او على شكل حرف C من اول خط الشعر لحد اعلى نقطة في عضمة الخد, على تفاحة الخد, على جسر الانف ، والبلاشر يعتبر مثالي لموسم الشتا عشان يدي البشرة انتعاش ، ممكن تستخدمي البلاشر الكريمي لانه بيكون طبيعي اكتر وكمان مناسب لموسم الشتا ، وعشان تعمل مظهر طبيعي ممكن تحطي البلاشر الاول وبعدين تحطي فوقيه كريم الاساس ، الحركة دي هتديكي لوك وردي طبيعي ، وتقدري تحطيه بالفرشة او بصوابعك.

5- عيون جرافيك:

العيون الجرافيك من الحاجات الموضة بقالها فترة , ولسه مستمرة معانا بشكل قوي موسم الشتا ده كمان ، والسنة دي من الحاجات الموضة هي رسمة ايلاينر مزدوج بجناحين فوق بعض ، ولو الايلاينر السايل مش مناسب ليكي ممكن تجربي ترسمي الايلاينر باستخدام ايشادو كريمي عميق.

6- هولوجرافيك جليتر ايشادو:

الايشادو الهولوجرافيك اللامع كمان من تريندات مكياج الشتا للسنة الجديدة ، وافضل حاجة للوك ده هي استخدام ايشادو سائل لامع.

7- شفايف جريئة:

الشفايف الحمرا الكلاسيكية الجريئة من الحاجات الموضة لموسم الشتا للحصول على لوك مميز ، ولو عايزة تجربي لون محايد جريء ممكن تختاري اللون التوتي الغامق.

8- اكستريم كات ايز:

من الاتجاهات المستمرة معانا لموسم الشتا هي رسمة الكات ايز ، ولكن بنسخة اكتر جراءة من المظهر الكلاسيك لعيون القطة ، وهي بكيون فيها الجناح اطول شوية.

9- عيون محايدة بدرجات لون واحد:

من اللوك الموضة موسم الشتا ده ، هو الايشادو بألوان محايدة باستخدام درجات لون واحد بس ، ومهم انك تختاري الدرجات المناسبة ليكي ، بالنسبة للبشرة السمرا بشكل خاص ، انسب الوان ليها هي درجات البني الدافية ، وكملي اللوك بلون روج محايد نفس لون الايشادو او استخدام ملمع شفايف.

10- عيون متناقضة:

اتجاه تاني موضة لمكياج العيون ، وهو اختيار الوان ايشادو متناقضة لابراز العيون اكتر ، على سبيل المثال العيون بالألوان الباردة (الازرق, الاخضر, البندقي) هيبرزها استخدام ايشادو باللون النحاسي الدافي او الباذنجاني ، اما العيون البني هتظهر اكتر بايشادو اخضر او بنفسجي.

تكنيك “I’m Cold Makeup” احدث تريند مكياج على التيك توك للشتا

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