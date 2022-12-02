أقوى وصفة كولاجين طبيعي تركي لشد البشرة والنتائج خرافية بكنوز الطبيعة

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عمر شويل - جدة تزايد البحث في الفترة الأخيرة عن أقوى وصفة كولاجين طبيعي، حيث ان الكثير من السيدات تريد بشرة صافية خالية من التجاعيد وخطوط تقدم العمر وبدون بقع، مادة الكولاجين التي ينتجها الجسم تعتبر هي أهم سبب للحصول على بشرة صافية وإذا قل إنتاجه تظهر التجاعيد والبقع، لذلك يعتبر الحل هو عمل كولاجين في المنزل بخلطات ومكونات طبيعية.

أقوى وصفة كولاجين طبيعي

الكولاجين مادة طبيعية يفرزها الجسم تساعد البشرة على أن تكون صافية خالية من البقع وخالية من التجاعيد، تكون البشرة مشدودة وجميلة، لذلك يمكننا عمل كولاجين في المنزل بمكونات طبيعية للحصول على بشرة رائعة الجمال.

وصفة العنب الأحمر وزيت الزيتون

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات الجميلة لعمل كولاجين طبيعي بإتباع الخطوات التالية:

المكونات

4 حبات من العنب الاحمر.

2 ملعقة زيت زيتون.

عسل بمقدار معلقة واحدة.

طريقة التحضير والاستخدام

تخلط المكونات معا جيدا.

ضعي الماسك علي وجهك واتركيه لمدة 10 – 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد.

وصفة الكولاجين التركي

تعد هذه الوصفة من أهم الوصفات التي تعزز إنتاج الكولاجين بالوجه ويمكن استخدامها بإتباع الخطوات التالية:

المكونات

كوب كبير من بذور الكتان.

ماء دافئ بمقدار كوب كبير.

ملعقة أرز مطحون.

جل الصبار بمقدار ملعقة واحدة.

طريقة التحضير والاستخدام

نغسل بذور الكتان بالماء، ثم نضع عليه كوب من الماء الدافئ ونغليه.

نتركه يغلي تماما حتي يصبح مثل الجل.

ضعيه في وعاء اخر واضيفي عليه الأرز المطحون وجل الصبار ثم اخلطيهم جيدا.

ضعي الماسك علي وجهك واتركيه حوالي 15 دقيقة ثم تغسلي وجهك بالماء البارد.

وصفة لبان الذكر

هذه الوصفة مخصصة لإزالة الهالات السوداء والتجاعيد ويمكن استخدامها بإتباع الخطوات التالية:

المكونات

كوب من لبان الذكر.

ماء دافئ بمقدار كوب واحد.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

نضع لبان الذكر مع الماء الدافئ في إناء على النار ونتركه لمدة 3 دقائق.

نتركه يبرد ثم نضيف إليهم كمية ماء الورد ونقلب الخليط.

يفضل استخدام هذه الوصفة قبل النوم، نضع الماسك على الوجه ونتركه لمدة 15 دقيقة ثم نشطف الوجه.

وفي نهاية هذا المقال نكون قد تعرفنا علي أقوى وصفة كولاجين طبيعي باستخدام مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في كل منزل أفضل من الكريمات والمنتجات المصنعة باهظة الثمن ويمكن تطبيق وصفة العنب الأحمر وزيت الزيتون، أو من خلال تطبيق وصفة الكولاجين التركي، أو وصفة لبان الذكر.