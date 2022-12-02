نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روتين الاميرات.. العناية بالبشرة الجافة بخطوات سهلة اسني مشاكل البشرة في فصل الشتاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايد البحث عن طرق العناية بالبشرة الجافة تزامنًا مع دخول فصل الشتاء، حيث تتعرض البشرة الجافة للكثير من المشاكل الناجمة عن نقص المرطبات والزيوت الطبيعية، لذا ينبغي تعويض هذا النقص باتباع روتين خاص يضمن الحفاظ على البشرة وإعادة حيويتها ونضارتها، وهذا ما سنقوم بتوضيحه بالتفصيل في السطور القادمة.

العناية بالبشرة الجافة

تحتاج البشرة الجافة إلى عناية فائقة، لذا ينصح خبراء العناية بالبشرة بضرورة اتباع روتين خاص بالبشرة الجافة، وهو كالتالي:

هل غسل الوجه بالماء الدافئ مفيد؟

لا حيث عليك تجنب غسل البشرة الجافة بالماء الساخن أذ أثبتت الأبحاث العلمية أن الماء الساخن تفقد الجلد الرطوبة والزيوت الطبيعية الهامة للبشرة، الأمر الذي يزيد من جفاف البشرة.

كيف اعرف ان الغسول يناسب بشرتي؟

للاعتناء بالبشرة عليك اختيار الغسول المناسب للبشرة الجافة حيث تحتاج البشرة الجافة إلى مزيد من الترطيب لإعادة النضارة والحيوية. بينما ينبغي اختيار غسول غني بالمرطبات للحفاظ على زيوت البشرة الطبيعية، لذا يفضل استخدام غسولًا غنيًا بالحليب.

هل التقشير مفيد للبشرة الجافة؟

تحتاج البشرة الجافة إلى تقشير مرة أو مرتين في الأسبوع فقط للتخلص من الجلد الميت. بينما لتجنب تعرض البشرة إلى الالتهاب نتيجة كثرة التقشير ينصح الخبراء بضرورة استخدام المقشرات الغنية بأحماض الساليسيليك أسيد لترطيب وتنظيف البشرة بعمق.

كيف أرطب وجهي الجاف؟

ترطيب البشرة الجافة صباحًا ومساءًا إحدى الخطوات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها مع البشرة الجافة. لحاجتها إلى الترطيب الدائم للحد من مشكلة الجفاف والتشققات المزعجة التي يعاني منها أصحاب البشرة الجافة.

كيف أرطب بشرتي بمواد طبيعية؟

تطبيق الماسكات الطبيعية المناسبة للبشرة الجافة يفضل الاستعانة ببعض المواد والزيوت الطبيعية التي تعيد الحيوية للبشرة وتمدها بالعناصر الطبيعية اللازمة للحد من مشاكل البشرة الجافة خاصة في الشتاء. على سبيل المثال من أبرز هذه الزيوت هو زيت الزيتون وزيت جوز الهند.

ماذا يفعل شرب الماء للبشرة؟

الإكثار من شرب المياه مفيد جداً للبشرة حيث أكد الأطباء على ضرورة شرب كمية كبيرة من المياه لأصحاب البشرة الجافة. بالإضافة إلى ذلك ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3. لضمان الحصول على الترطيب المطلوب.

في نهاية مقال العناية بالبشرة الجافة حيث تم التعرف على روتين تفصيلي يوضح طرق العناية بها. بينما أفضل أساليب الحفاظ على البشرة الجافة التي تضمن إمدادها بالعناصر والمغذيات اللازمة لإعادة الحيوية وتعويض النقص الشديد في زيوت البشرة الطبيعية.