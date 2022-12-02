اقوى وصفة لتساقط الشعر طبيعية وفعالة ستنبت البيبي هير مرة أخرى ووداعاً للفراغات

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى تساقط الشعر حيث نجد من أهمها العوامل الوراثية والرضاعة أيضً، كما أن عدم التغذية الجيدة للجسم تساعد على ذلك بكل سهولة؛ لذلك تلجأ الفتيات إلى محاولات عديدة للبحث على طرق تساعدهم في التخلص النهائي من هذه المشكلة المزعجة؛ لذلك نعرض لكم من خلال السطور القادمة في هذا المقال اقوى وصفة لتساقط الشعر طبيعية

اقوى وصفة لتساقط الشعر طبيعية

إن مشكلة التساقط أصبحت مشكلة بسيطة للغاية حيث يمكنك التخلص منها نهائيًا في أسرع وقت، وذلك باستخدام أفضل الطرق الطبيعية التي تساعد على ذلك، وذلك كما يلي:

المكونات

حفنة من ورق الجوافة الجاف.

ماء فاتر مقدار لتر.

ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت السمسم.

طريقة التحضير

نحتاج لتحضير هذه الوصفة قدر يوضع على النار.

نضع أوراق الجوافة المجففة في القدر، ونضيف إليه الماء الفاتر.

نترك الخليط على النار الهادئة حتى يغلي لمدة ربع ساعة.

بعد أن يغلي تمامًا نترك الخليط حتى يبرد.

نقوم بتصفية الخليط جيدًا، ونأخذ الماء فقط.

نضيف زيت السمسم، ثم نضع زيت الزيتون.

نقلب المكونات بشكل جيد.

نغسل الشعر جيدًا حتى يكون خاليًا من أى مادة دهنية.

نبدأ في التجفيف الجيد للشعر، ثم نقوم بوضع الخليط على الشعر ونحاول أن نجعله يصل إلى كافة بصيلات الشعر والجذور أيضًا.

نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة على الأقل، وأثناء ذلك علينا بتدليك الشعر من حين إلى آخر.

الآن وبعد مرور الوقت علينا أن نغسل الشعر جيدًا من الخليط.

يترك الشعر حتى يكون جافًا، ثم يمشط.

نكرر استخدام هذا الخليط على الشعر مرتين على الأقل خلال الأسبوع مع مراعاة المواظبة على الاستخدام حتى الحصول على شعر قوي غير متساقط.

في نهاية مقال اقوى وصفة لتساقط الشعر طبيعية قد قدمنا لكم طريقة طبيعية للحصول على شعر مغذى باستخدام ورق الجوافة الذي يحتوي على فيتامين B الذي يساعد الشعر على زيادة نموه في وقت بسيط؛ حيث يغذي الشعر، كما أضفنا زيت الزيتون وزيت السمسم الذي يقوي بصيلة الشعر.