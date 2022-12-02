كريم النشا والخميرة الرهيب: لتسمين وتبييض الوجه بشكل مبهر للغاية لن تتخيلي نتائجه2023

نقدم لكم كريم النشا والخميرة الرهيب , حيث تعد معجزة ربانية بمعني الكلمة في التسمين والتبييض الرهيب للحصول علي بشرة مثالية دون أي اضرار جانبية، ويعتبر كريم النشا والخميرة من أقوي وأفضل الكريمات التي تعمل علي تبييض البشرة فوري والحصول علي نتائج رهيبة للغاية، ويحتوي علي مواد كثيرة مفيدة للبشرة وتساعد بشكل كبير علي التبييض الفوري والرهيب للبشرة، ويمكن عمل الخليط في أكثر من طريقة ولاكن النتائج واحده وهي تبييض وتفتيح وإزالة التجاعيد بشكل نهائي, واليوم سوف نتعرف على الماسك الرائع في عالم التفتيح والترطيب من خلال موقع ثقفني نقدم لكم هذا طريقة عمل كريم النشا والخميرة الرهيب لتسمين وتبييض البشرة بشكل مبهر2023.

مكونات عمل كريم النشا والخميرة الرهيب لتسمين وتبييض البشرة من أول استخدام فوري

سوف نتعرف الأن علي مكونات هذا الماسك مكونات سهلة وموجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

ثلاث ملاعق النشا..

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

٢ملعقة من عصير الليمون

١ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من كريم نيفيا.

طريقة التحضير

أليكم الأن طريقة تحضير الماسك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-

نحضر وعاء ثم نضع فيه الخميرة ونضع عليه النشا ونخلطهم جيدا . بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة من ماء الورد من ٢ملعقة من الماء ونذوب النشا جيدا بعد ذلك نضع عليه ٢ملعقة من عصير الليمون ونقلب ثم نضع ١ملعقة من كريم نيڤيا ونقلب الخليط جيدا . ونضع الماسك في علبة محكمة الغلق ونحتفظ به في الثلاجة الأن الماسك جاهز للاستعمال.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة لكم هي كالتالي:-.