نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكثيف الرموش والحواجب بدون ماسكرا أو مايكروبيلدنج لمظهر رائع وطبيعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بات حلم تكثيف الرموش والحواجب من الأمور السهلة التي يمكن تحقيقها بمكونات اقتصادية غير مكلفة دون الحاجة إلى استخدام مستحضرات التجميل الضارة التي تسبب نتائج عكسية، أو اللجوء إلى الحلول الطبية المبتكرة المكلفة، يمكنك الحصول على رموش جميلة وحواجب كثيفة رائعة بمكونات متوفرة في المنزل.

تكثيف الرموش والحواجب

تبرز الرموش والحواجب الكثيفة جمال العين بصفة خاصة وتزيد من جمال الوجه بصفة عامة، هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي أثبتت كفاءتها في الحصول على رموش وحواجب كثيفة بمكونات اقتصادية بسيطة متوفرة في البيت.

وصفة زيت الخروع وزيت جوز الهند

أشاد الكثيرون بفعالية هذه الوصفة الجبارة بشرط التأكد من نقاء زيت الخروع وزيت جوز الهند، كل ما عليكِ فعله هو اتباع التالي:

المكونات

ملعقتان من زيت الخروع.

عدد 2 ملعقة من زيت جوز الهند.

كبسولة من فيتامين E.

فرشاة ماسكارا قديمة.

الطريقة

نخلط المكونات السابقة في وعاء نظيف جيدًا.

قبل تطبيق الوصفة ينبغي التأكد من نظافة الحواجب و الرموش، وخلوها من أي بقايا مكياج.

نغمس فرشاة الماسكارا القديمة في المزيج السابق، ومن ثم البدء بتطبيق الخليط على الرموش العلوية والسفلية، مع تجنب ملامسته للعين.

نوزع الخليط على الحواجب، مع استخدام قطعة من القطن المبللة لإزالة الزوائد بلطف.

يفضل تطبيق الوصفة يوميًا قبل النوم مباشرة، مع مراعاة غسل الحواجب والرموش جيدًا بالماء في الصباح.

وصفة جل الصبار وزيت اللوز

خليط مثالي يمنحك رموش وحواجب كثيفة في أسرع وقت ممكن، بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة تتمثل في التالي:

المكونات

ملعقة من جل الصبار.

القليل من زيت اللوز.

الطريقة

نخلط المكونات السابقة في وعاء صغير.

نوزع الخليط على الرموش والحواجب باستخدام قطعة صغيرة من القطن أو باستخدام فرشاة ماسكارا قديمة نظيفة.

ينصح بالمداومة على هذه الوصفة يوميًا لضمان الوصول إلى النتيجة المثالية.

في نهاية مقال تكثيف الرموش والحواجب طبيعيًا بمكونات اقتصادية بسيطة غير مكلفة موجودة في المنزل، سواء بتطبيق سيروم التكثيف المكون من زيت الخروع وزيت جوز الهند وفيتامين E، أو بتطبيق وصفة جل الصبار وزيت اللوز.