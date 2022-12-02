نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليدين الهوانم.. تطويل الأظافر بسرعة بوصفات طبيعيي 100% والنتيجة مبهرة ستلاحظينها من اول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتساءل الكثير من النساء عن طرق تطويل الأظافر بسرعة باعتبارها رمز الجمال والأنوثة حيث تعاني معظم النساء من مشكلة تكسر الأظافر، لذا جئنا لكِ عزيزتي المرأة بالكثير من الخلطات الطبيعية الجبارة التي تضمن الحصول على النتيجة المثالية بمكونات موجودة في البيت دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل المكلفة.

تطويل الأظافر بسرعة

تعطي الأظافر الطويلة الصحية شكل مميز جذاب لليد، وهي إحدى علامات الأنوثة، ولحسن الحظ هناك العديد من الخلطات الاقتصادية البسيطة التي تساعد على تطويل الأظافر.

وصفة البيض والعسل لطويل الأظافر

كي تحصلين على أظافر قوية طويلة وصحية عليكِ باتباع الخطوات التالية:

المكونات:

ملعقة من صفار البيض.

2 ملعقة من العسل.

رشة من الملح.

الطريقة:

نخفق صفار البيض جيدًا ثم نضيف مقدار العسل، نخلط المزيج جيدًا حتى تتجانس المكونات تمامًا.

بعد ذلك نضع رشة من الملح على المزيج السابق ونقلب المكونات مع بعضها البعض.

ثم ندعك الأظافر جيدًا بالخليط السابق ويترك لمدة نصف ساعة على الأقل.

بعد ذلك نغسل الأظافر جيدًا بالماء البارد والملح.

بينما يفضل تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع لضمان الحصول على النتيجة المطلوبة في أسرع وقت ممكن.

تطويل الأظافر فى 3ايام بزيت الزيتون والليمون

تحتوي هذه الوصفة على الكثير من الفيتامينات والعناصر اللازمة لتطويل الأظافر وتقويتها، يمكن تحضيرها بسهولة عن طريق اتباع التالي:

المكونات:

3 ملاعق من زيت الزيتون.

عصير ليمونة واحدة.

الطريقة:

نخلط المكونات السابقة مع بعضها البعض ويفضل وضعها في الميكروويف لمدة 30 ثانية، لضمان تفاعل المكونات.

بعد ذلك نقع الأظافر في هذه الخلطة لمدة ربع ساعة.

بينما ينصح بتكرار هذه الوصفة يوميًا.

وصفة زيت جوز الهند لتقوية و تطويل الاظافر

توفر هذه الوصفة التغذية المناسبة التي تسمح بنمو الأظافر طبيعيًا، وذلك عن طريق اتباع الآتي:

المكونات:

ملعقتان كبار من زيت جوز الهند الخام.

الطريقة:

نسخن الزيت قليلًا، ثم نبدأ بتدليك الأظافر بحركات دائرية رقيقة.

بينما يفضل اتباع هذه الوصفة يوميًا قبل النوم مباشرة، وستلاحظين الفرق من أول استعمال.

وبهذا يكون قد تم التعرف على تطويل الأظافر بسرعة وعرض الكثير من الوصفات الطبيعية الاقتصادية التي أثبتت كفاءتها في الحصول على نتيجة مثالية في أسرع وقت، سواء بتطبيق وصفة البيض والعسل أو زيت الزيتون الليمون أو بتطبيق وصفة زيت جوز الهند يوميًا.