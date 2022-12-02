طريقة عمل الزلابية بدون بيض مقرمشة وهشة والطعم تحفة أحلى من الجاهز

في ظل الارتفاع الكبير في أسعار البيض تبحث الأمهات عن وصفات سهلة واقتصادية ولا تحتاج إلي البيض في تحضيرها، تعتبر الزلابية من الحلويات الشرقية التي يعشقها الأطفال؛ لذلك تتفنن الأمهات في طريقة تحضيرها بإضافة الشوكولاتة أو السكر البودرة؛ وتعد طريقة الزلابية بدون بيض من أسهل الحلويات التي لا تحتاج إلى وقت كبير في تحضيرها ومكوناتها موجودة في كل بيت وغير مكلفة.

طريقة عمل الزلابية بدون بيض

من الحلويات المحببة إلينا وخاصةً في فصل الشتاء، ونستطيع عملها في البيت باحترافية وبدون مجهود، وإليك طريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

كوبان من الدقيق المنخول.

كوبان من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

رشة ملح.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

زيت للقلى.

شربات بارد .

طريقة التحضير

نضع الماء في إناء على النار ونضع عليه الزيت، السكر، الملح والفانيليا ونقلبهم جميعًا، ونتركهم على النار حتى الغليان.

ننخل الدقيق جيدًا مع الخميرة الفورية.

بعد غليان الماء ننزل الدقيق والخميرة تدريجيًا مع التقليب المستمر إما بالمضرب الكهربائي، أو العجان الكهربائي، أو الملعقة الخشبية مع التقليب المستمر حتى لا يوجد بها أي تكتلات وتصبح العجينة ملساء وطرية.

نترك العجينة نصف ساعة أو ساعة حتى تبرد قبل التشكيل.

نقوم بتشكيل العجينة بقمع الحلواني، نحضر صينية عليها ورق الزبدة ونضع عليها العجينة المشكلة؛ ثم نغطيها ونتركها نصف ساعة أو ساعة حتى تختمر.

نقوم بعمل الشربات قبل البدء في عمل الزلابية وهو عبارة عن كوبان من السكر، وعليهم كوب من الماء وعليها عصير نصف ليمونة، نتركهم على النار بدون تقليب حتى الغليان والوصول إلي القوام المناسب.

نضع زيت غزير للقلي على النار حتى يسخن، ثم نقوم بتهدئة النار ننزل الزلابية و نراقبها ونقلبها من آنٍ إلى آخر حتى الوصول إلى اللون الذهبي.

نخرج الزلابية من الزيت ونضعها في الشربات البارد، ثم نضعها في مصفاة حتى تتصفي من الشربات.

وفي نهاية هذا المقال قدمنا إليكم طريقة عمل الزلابية بدون بيض بطريقة سهلة وبسيطة تتناسب مع ميزانية كل بيت؛ ويمكن أن نزينها بالشوكولاتة، أو صوص الكراميل، أو السكر البودرة وهذا يعتمد على رغبات الأطفال واحتياجاتهم.