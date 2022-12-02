متشليش هم.. العناية بالبشرة في الشتاء بطرق سهلة أنسي مشاكل بشرتك بسبب البرد

جميعنا نبحث عن أفضل طرق العناية بالبشرة في الشتاء، فهي تتأثر كثيراً بعوامل الرطوبة، وكذلك البرودة الشديدة، فتصبح جافة وهذا الجفاف يجعل البشرة عرضة لكثير من المشكلات التي تؤتي بثمارها بعد هذا من حبوب نشطة، وغيرها من الأمور، ولذلك عليكم اتباع روتين عناية ببشرتكم خاصة في ليالي الشتاء التي تتعرض فيها البشرة لضرر جثيم نتيجة قلة الترطيب، والعناية.

العناية بالبشرة في الشتاء

هل تريد الحصول على بشرة مثالية في الشتاء؟ ولا تهدم حاجز البشرة الذي إن انهار يجعل بشرتك عرضة للتأثر بسهولة جداً لجميع العوامل الخارجية، ويجب عليكم الابتعاد تماماً عن تعريض البشرة مباشرة لأشعة الشمس، والعناية بها كما ينبغي من خلال النصائح التالية:

ترطيب البشرة باستمرار

من الأمور التي تجعل البشرة صحية في فصل الشتاء ترطيب البشرة بكثرة، فيمكن استخدام المرطب مرة في الصباح، ومرة أخرى قبل النوم.

ويجب استخدام مرطب يتناسب مع نوع البشرة إذا كانت جافة، أو حساسة، أو مختلطة، أو دهنية.

تقشير البشرة أسبوعياً

عليكم كذلك استخدام المقشر مرة واحدة في نهاية كل أسبوع.

وذلك من خلال دمج قليل من السكر، أو القهوة مع قليل من زيت الزيتون.

وندلك البشرة بها جيداً للتخلص من الجلد الميت.

الماسكات المنزلية الطبيعية

يجب باستمرار استخدام الزيوت، والماسكات الطبيعية، ودمجها ببعضها البعض، ووضعها على البشرة مدة محددة.

فيمكن استخدام مكونات مثل النشا والزبادي،والشوفان، وزيت جوز الهند، وأيضاً مكونات أخرى مرطبة تعطي للبشرة ما هي في احتياج إليه.

استخدام كريم واقي من الشمس

تؤثر الشمس بطريقة كبيرة على البشرة خاصة أشعة الشمس في الشتاء تضر أكثر مما تفيد.

ونجد البشرة باهتة والطبقة الخارجية بها الكثير من التصبغات والكلف.

ولذلك بعد الترطيب يجب أن تأتي خطوة واقي الشمس التي تساعد البشرة على حماية نفسها من ضرر تلك الأشعة.

هذه أفضل نصائح العناية بالبشرة في الشتاء والتي ستجعل بشرتكم صحية، ولا معة وتحتوي على السوائل الكافية التي تحافظ على نسيج البشرة من التعرض للتلف، والجفاف الشديد الذي يجعل البشرة عرضة للتحسس، والكثير من العوارض الأخرى.