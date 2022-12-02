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عمر شويل - جدة صاروخ التبيض.. وصفة سحرية لتبيض البشرة الغامقة والسوداء والداكنة في ثوان معدودة، يبحث العديد من النساء والرجال في جميع أنحاء العالم عن أفضل الطرق والوصفات لتفتيح البشرة بشكل مؤقت، هذه الوصفات طبيعية تمامًا وليس لها أي آثار سلبية عند استخدامها بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامها بانتظام تمامًا وأن هذه الوصفات تساهم بشكل كبير في تبييض البشرة الداكنة والنمش بعد استخدامات قليلة وينصحون باستخدام علاجات طبيعية أكثر أمانًا عند استخدامها وأهم الوصفات الطبيعية المثالية التي تعمل على تحسين لون البشرة وإزالة كل السواد في أي منطقة من الجسم دون الإضرار بسطح الجلد في هذه العملية وهذه الإجراءات كلها طبيعية وصفة لتفتيح البشرة الداكنة بسرعة تساعدها على التخلص من الشوائب والتصبغ الصناعي مما قد يعطي مظهرًا غير طبيعي للبشرة.

تبيض البشرة بالكركمين

طريقة أخرى لاستخدام الكركم لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد هي مزجه مع جل الصبار وخلط المكونين جيدًا قبل وضع الخليط على الجلد وتركه يعمل لمدة ربع ساعة قبل غسله بالماء.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة فورية وفعالة.

وصفة الموز والزبادي لتفتيح البشرة

تستدعي هذه الوصفة الموز متوسط ​​الحجم المهروس جيدًا ومكعبات الزبادي ومكعبات العسل بعد خلط المكونات جيدًا، ويوضع الخليط على الوجه ويترك لمدة نصف ساعة قبل غسله وتستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحفاظ على بشرة نظيفة وخالية من النجاسة.

وصفة تبييض الوجه بعصير الليمون ليوم واحد

وصفة عصير الليمون: ضعي عصير الليمون على بشرتك لحمايته من أشعة الشمس ولكن اختبره أولاً على قطعة صغيرة جدًا من الجلد للتأكد من أنه لن يسبب تهيجًا لها. فيما يلي طريقة وطريقة تطبيق الوصفة: –

ستصبح بشرتك ناعمة وخالية من المشاكل بعد استخدام هذه الوصفة وللتأكد من أن وصفتك جيدة يجب اتباع الخطوات التالية:

الطريقة: أضف ملعقتين صغيرتين من الماء الدافئ إلى عصير نصف ليمونة.

استخدم قطعة قطن مغموسة في الخليط لتدليك وجهك أو أي منطقة أخرى مرغوبة.

امنح عصير الليمون 15-20 دقيقة لعمل سحره على بشرتك. بمجرد انقضاء الوقت نظفي بشرتك جيدًا تخلصي من الرطوبة الزائدة ثم رطبيها. يجف الجلد من عصير الليمون.

كرر هذه الوصفة لأفضل النتائج.

إضاءة البشرة باستخدام الكركمين

ما هي طريقة تبييض البشرة التي يستخدمها الكركم؟

الكركمين الموجود في الكركم يقلل من تكوين الميلانين. له خصائص مضادة للجراثيم تقلل من ندبات حب الشباب وحب الشباب. له خصائص مضادة للأكسدة ويقي من الجذور الحرة على الجلد. يحتوي على فيتامين سي الذي يساعد في الحفاظ على مرونة الجلد وبناء الكولاجين. يحتوي على فيتامين ب 6 الذي يشجع على نمو خلايا صحية جديدة. يحتوي على البوتاسيوم الذي يرطب البشرة

وصفات لتبييض وجه بالليمون

لأنه يحتوي على حامض الستريك، الذي لديه القدرة على تفتيح وتجديد الخلايا، يساعد الليمون بشكل كبير في قدرتك على تفتيح بشرتك.

اخلطي ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون مع القليل من قشور الزيت ثم ضعي المزيج على بشرتك لمدة نصف ساعة قبل شطفه.

كبديل، يمكنك خلط بعض عصير الليمون مع معلقتين من الحليب البودرة وواحد

ماسك زبادي الموز: قناع الموز ينعم البشرة وينعشها مع إزالة البقع الداكنة وإبراز لونها الطبيعي.

طريقة التحضير: أخرجي نصف حبة موز ناضجة ، أضيفي مكعبين من شوربة الحليب، وحركي المكونات حتى يصبح المزيج كثيفًا، وضعيه على وجهك لمدة 10 دقائق ثم أزيلي القناع وضعيه على بشرة نظيفة وجافة مع تجنب المنطقة المحيطة بالعينين بعد مرور بضع دقائق اشطف الجلد جيدًا بالماء الدافئ لإغلاق المسام.