10 نصايح للتخلص من تورم الساقين جسمك هيشكرك عليها

كتير من النساء بيعانوا من مشكلة تورم الساقين والقدمين ، والتورم ده ممكن يظهر في الغالب بعد الوقفة او القعدة فترة طويلة ، ولكن في بعض الاحيان كمان ممكن يكون علامة على ضعف الدورة الدموية او مشاكل صحية تانية ، ولو اتكررت الحالة دي يبقى ضروري استشارة دكتور متخصص ، والنهاردة من خلال موضوعنا في بنات حوا هنشارك معاكم نصايح للتخلص من تورم الساقين.

نصايح للتخلص من تورم الساقين:

1- اعملي نشاط بدني:

حسب الخبراء والمتخصصين ، بينصحوا بممارسة الرياضة 30 دقيقة على الاقل يوميا ، ده مش هيحافظ على لياقتنا ورشاقنا بس ، ولكن كمان هيحسن تدفق الدم في الجسم ، الانشطة زي الجري او المشي ممكن انها تساعد على تعزيز الدورة الدموية ، حاولي دمج التمارين في روتينك اليومي.

2- تمارين التمدد:

عنصر اساسي تاني ضروري تعمليه قبل التمرين وبعده وهو التمدد ، تمارين التمدد بتزود من مرونة الجسم وبتحسن اداء الانشطة البدنية وبتساهم في زيادة تدفق الدم لانسجتك واعضائك.

3- اشربي شاي او عصير:

اشربي الشاي الاسود او الاخضر ، المشروب ده هو اكتر من مشروب ممكن يدفيكي ، لكن هو بيحتوي على مضادات الاكسدة اللي بتساعد على تحسين تدفق الدم ، عشان كده بننصحك تشربي كوباية شاي قبل الجري الصبح.

عصير البنجر: العصير ده بيحتوي على مزيج من الفيتامينات, المعادن, مضادات الاكسدة ، وده بيخليه مشروب مناسب تبدأي بيه يومك ، وشربه بانتظام ممكن انه يساعد على تقليل ضغط الدم وبالتالي تقليل اي آثار جانبية مرتبطة بالحالة دي.

عصير الرمان: غني بمضادات الاكسدة وبيعزز من تدفق الدم ، وغني بفيتامين سي اللي بيساعد نظام الدورة الدموية عن طريق تقوية الاوعية الدموية.

4- استخدمي الفرشة الجافة على الساقين:

التدليك الجاف او المعروف بتكنيك الايورفيدا ، بتساعد على زيادة الدورة الدموية والتصريف اللمفاوي ، ولما التكنيك ده يتعمل بشكل صح ، بيسرع من عملية ضخ الدم وده بيساعد على تمرير اللمف خلال الجسم وازالة السموم ومسببات الامراض.

خطوات التدليك الجاف بالفرشة:

– هاتي فرشة تكون شعيراتها طبيعية.

– الافضل انك تعملي التدليك ده قبل الاستحمام مباشرة.

– ابدأي التدليك باستخدام الفرشة من اول منطقة الكاحل واتحركي ببطء باتجاه فوق في حركة دائرية.

– دلكي كل ساق بالفرشة لحد اعلى الفخدين ، والموضوع المفروض ياخد حوالي 5 دقايق لكل ساق.

– خليكي حذرة بمقدار الضغط اللي بتستخدميه اثناء التدليك ، يعني المفروض يكون ضغط تحسي بيه على الساق ولكن مش زيادة عن اللزوم لدرجة مؤلمة.

– بعد ما تخلصي تقدري تاخدي الشاور بتاعك ، وتستخدمي لوشن او زيت للجسم.

5- البسي الشرابات الضاغطة:

الشرابات الضاغطة بتعمل ضغط على الساقين والكاحل ، وده بيسمح للاوعية الدموية بدفع الدم بشكل افضل من خلال جسمك لحد ما يوصل للقلب ، ونتيجة لده ، فهي بتمنع التورم في القدمين والساقين وبتخليكي مرتاحة بعد الوقوف يوم طويل.

6- اعملي تدليك:

دوري على اي وقت فاضي في روتين يومك واعملي تدليك ، تقدري تعملي ده بنفسك او تروحي لاخصائي تدليك ، وبصرف النظر عن الاحساس بالاسترخاء ، التدليك هيحفز تدفق الدم والسائل الليمفاوي للدوران بسهولة اكبر في جسمك.

امشي على الخطوات دي لتدليك فعال:

– اعملي التدليك في حركات تصاعدية.

– خلي الصوابع على منطقة الكاحل.

– اضغطي بصوابعك وانتي بتحركي ايديكي بالراحة ناحية الوركين.

– حركي ايديكي للخلف للكاحلين ، وكرري نفس الحركة حوالي 10 مرات لكل رجل.

7- ضيفي الاطعمة الخارقة لنظامك الغذائي:

الاطعمة الخارقة بتقدم للجسم مستوى عالي من العناصر الغذائية ، على الرغم من انها مش بتحميكي من الامراض المزمنة ، الا انها مفيدة جدا لانها غنية بالمركبات ، زي مضادات الاكسدة, الالياف, الاحماض الدهنية اللي هنلاقيها موجودة في الاسماك الدهنية زي السلمون والماكريل اللي تعتبر مصادر ممتازة لاحماض الاوميجا 3 الدهنية ، والدهون دي بتساعد الدورة الدموية في الجسم لانها بتعزز اطلاق اكسيد النيتريك ، اللي بيساعد على توسيع الاوعية الدموية وبيزود من تدفق الدم ، وبتالي بيخفض ضغط الدم.

وبالنسبة للاشخاص النباتيين يقدروا يلاقوا المكون ده في البنجر ، اللي بيحتوي على نسبة عالية من النترات ، واللي جسمك بيحولها لاكسيد النيتريك.

الاطعمة الخارقة التانية اللي ممكن تدخليها في نظامك الغذائي لتعزيز الدورة الدموية هي:

– الخضروات الورقية الخضرا.

– البصل.

– الثوم.

– الجوز.

– التوت.

8- خدي حمام مجدد بملح الابسوم:

في نهاية اليوم مافيش افضل من حمام استرخائي طويل ، ولكن لو عايزة تنقلي الحمام بتاعك لمستوى اعلى ، ضيفي شوية من ملح الابسوم في الماية ، الملح ده بيحتوي على مركب كيميائي وهو كبريتات المغنيسيوم ، اللي نقصه بيساهم في زيادة الالتهاب والحالات المزمنة.

لما بنقعد في البانيو في الماية دي ، بيتم امتصاص المغنيسيوم من خلال الجلد وبالتالي بنرفع مستويات المغنيسيوم في الجسم ، ضيفي تقريبا 2 كوباية ملح ابسوم لكل 4 لتر ماية ، وانقعي نفسك فيه واستمتعي.

9- ارفعي رجليكي:

ممكن نكون مش بنحس بده ، ولكن الحقيقة اننا بنقضي معظم الوقت قعدين وبنشبك رجلنا في بعض ، وبعد كده نرجع نسأل نفسنا ليه رجلنا بتوجعنا او بيحصلها تورماو انتفاخ ، لكن مع ذلك ، في طريقة بسيطة ممكن نعملها هتساعد على تعزيز الدورة الدوية.

اول حاجة عملية رفع الرجل بتساعد في تدفق الدم الطبيعي ، ونتيجة لده هيقل الالتهاب لانه مش هيبقى في تورم للساقين والقدمين ، بالاضافة كمان انه هيساعد في التخلص من توتر وتشنج الساقين والقدمين وهيخفف الالم.

امشي على الخطوات دي:

– اولا ماتبقيش لابسة حاجة في رجلك.

– نامي على ضهرك على السرير او الكنبة او على الارض ، واتأكدي ان في مساحة كافية عشان تمدي رجلك ، لو نايمة على الارض تقدري ترفعي رجليكي على الحيطة بزاوية 90 درجة ، اما بالنسبة للسرير او الكنبة ، حطي تحتك مخدة عشان تخلي القدمين مرفوعين فوق مستوى القلب.

– ارفعي رجلك لمدة 20 دقيقة ، وكرري نفس الحركة كل ما يبقى عندك وقت فاضي خلال اليوم ، وتقدري تعملي حاجات وانتي في الوضع ده زي مثلا تقري الرسايل بتاعتك على الموبايل, تقري كتاب, او حتى تاخدي غفوة صغيرة لو حاسه انك مرتاحة بشكل كافي.

10- البسي احذية مريحة:

ممكن يبقى واحد من اسباب تورم القدمين وبالتالي الساقين ، هو الاختيار السيء للاحذية ، على رغم من اناقة الاحذية اللي بكعب عالي او المدببة الا انها متعبة للجسم ، بالاضافة كمان انك لازم تنتبهي لمقاس الشوز ، لو المقاس مش مناسب ممكن يسبب لك مشاكل كتير ، ولكن ما تقلقيش ده مش معناه انك مش هتلبسي كعب عالي خالص ، ولكن تقدري تلبسيه بس اتأكدي من عدم لبسه فترة طويلة وحاولي تدوري على بدايل مريحة اكتر زي الاحذية اللي كعبها عريض لانها هتوفرلك دعم وتوازن افضل او احذية رياضية.

تمارين سهلة تقدري تعمليها في البيت:

قبل ما تقومي من السرير:

1- تمرين الكاحل: اثناء وانتي نايمة على ضهرك مع تمدد الساقين ، اتني القدم بحيث تحركي صوابع القدمين لفوق وتحت ، كرري التمرين 10 مرات على الاقل.

2- تني الركبة: بعد ما تخلصي اول تمرين ، مع الحفاظ على تمدد الساقين ، حركي ركبتك لصدرك وبعدين رجعيها تاني لوضعها الطبيعي ، كرري الحركة 10 مرات لكل رجل.

3- رفع الساق: وانتي لسه نايمة على ضهرك ، اتني ركبة واحدة مع القدم بقوة على سطح مستوي ، وارفعي رجلك التانية لفوق من غيرما تتنيها ، بحيث تبقى الركبتين على نفس المستوى ، اعملي الحركة 10 مرات لكل رجل.

خلال اليوم:

لو قعدة فترة طويلة على مكتبك ، حطي في اعتبارك طريقة القعدة بتاعتك ، اتجنبي عقد الساقين لفترة طويلة اوي ، ولما تاخدي فترة راحة في النص حاولي تعملي التمارين دي.

1- تمرين رفع الكعب: اقفي ورا كرسي وامسكيه بايديكي الاتنين ، وارفعي كعبك من على الارض ببطء بحيث تقفي على اطراف صوابعك ، وبعدها نزلي الكعبين لحد ما يلمسوا الارض ، كرري التمرين 10 مرات.

2- رفع الرجل: اثناء وانتي ماسكة الكرسي بنفس طريقة التمرين اللي فوق ، خلي رجل ثابتة على الارض وارفعي التانية ، اثبتي على الوضع ده لمدة 15 ثانية ، وكرري مع الرجل التانية ، وحاولي تزودي الوقت اللي بتثبتي فيه على الوضع ده بالتدريج.

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