طريقة عمل الزيتون المخلل في البيت بالخلطة السحرية

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عمر شويل - جدة يعتبر الزيتون المخلل من أشهى وأفضل أطباق المخللات، وذلك نظرا لفوائدة العديدة، فقد ذكره الله في كتابه الكريم في سورة التين. كما يُستخرج منه زيت الزيتون الذي يُعتبر أفضل أنواع الزيوت الطبيعية، وسوف نتناول معاً في هذه المقالة طريقة عمل الزيتون المخلل فى البيت زي المحلات.

طريقة عمل الزيتون المخلل فى البيت

تتطلب طريقة عمل الزيتون المخلل في المنزل زي المحلات، إحضار المقادير التالية:

مقادير الزيتون المخلل

واحد كيلو زيتون أخضر تفاحي.

نصف كيلو ليمون أصفر (ليمون عصير).

نصف كيلو ملح.

ربع كوب زيت.

خطوات تخليل الزيتون فى المنزل

يمكن تخليل الزيتون في البيت من خلال اتباع الخطوات التالية:

نقوم بغسيل الزيتون جيداً ونتركه يجف من ماء الغسيل، ويفضل عدم شراء الزيتون التفاحي الذي به بقع بنية أو بنفسجية، الزيتون يكون خالي تماماً منها.

نقوم بعمل شق بالطول في كل زيتونة.

نقوم بعصر الليمون باليد ولا يتم عصر الليمون بالعصارة اليدوية أو بضربه في الخلاط، وذلك لأننا محتاجين فصوص الليمون، ولا نصفي الليمون من البذر.

نقوم بخلط عصير الليمون مع كوبين ماء و ثلاثة أرباع كوب ملح، ثم نقلب الملح في الماء والعصير.

نحضر برطمان زجاجي أو بلاستيك مناسب لحجم الزيتون، ويكون مغسول جيداً بالماء، ثم نبدأ برص الزيتون داخل البرطمان إلى أن يمتلئ البرطمان، يمكن إستخدام أكثر من برطمان.

نقوم بإضافة عصير الليمون بالملح إلى الزيتون، إلى أن يمتلئ البرطمان بالسائل.

ثم نقوم بوضع الزيت على سطح البرطمان حتى نغطي كامل فتحة البرطمان بالزيت حتى لا يتسرب هواء إلى داخل البرطمان.

ثم نقوم بإحضار كيس بلاستيك نظيف ونغطي به البرطمان قبل غلقه بالغطاء لضمان عدم دخول الهواء إلى الزيتون.

يتم وضع البرطمان في مكان جيد التهوية بعيدا عن الشمس لمدة شهر، يترك الزيتون لمدة شهر على الأقل قبل أن نفتح عليه الغطاء

بعد مرور شهر يمكن إستخراج الزيتون وتناوله بألف صحة وعافية.

الزيتون التفاحي يتميز بسرعة تخليلة، ولكن يفضل تناولة فى مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تخليله.

طريقة عمل الزيتون المخلل فى البيت بالخلطة السحرية

تحتوي مقادير الخلطة السحرية على بعض التوابل والبهارات كالتالي:

مقادير الزيتون بالخلطة السحرية

3 كيلو زيتون أخضر تفاحي

نصف كيلو ليمون أصفر

ربع كيلو جزر

3 قرون فلفل حامي

3 قرون فلفل رومي

3 فصوص ثوم

3 معلقة كبيرة حبة البركة

2 معلقة كبيرة عصفر

3 معلقة كبيرة كرفس

2 كوب عصير ليمون

لتر محلول تخليل

خطوات تخليل الزيتون بالخلطة السحرية