نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك رهيب لتبييض وتنعيم اليدين والقدمين وإزالة الجلد الميت هترجع بشرتك صافية وبيضاء كالثلج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعرض اليدين والقدمين في بعض الأحيان إلى الأسمرار أو الجفاف، وقد يرجع ذلك إلى أنهم أكثر عرضة لأشعة الشمس الحارقة، لذلك لابد من الاهتمام والعناية بهم بشكل دائم واستخدام بعض الوصفات الطبيعية الآمنة، والتي تساعد في تقشير الجلد الميت، وتفتيح اليدين والقدمين بشكل واضح وفعال وبدون أي أضرار أو سلبيات على الجلد، والآن سوف نتعرف على أهم هذه الوصفات وطريقة التطبيق.

ماسك رهيب لتبييض وتنعيم اليدين والقدمين

هذا الماسك يتكون من مواد طبيعية لها العديد من الفوائد للبشرة بشكل عام، واليدين والقدمين بشكل خاص، فهو يساعد في تفتيح، وتقشير الجلد والحصول على نعومة وترطيب بشكل رائع وفي وقت قياسي، وطريقة الاستخدام تتمثل في الآتي:

المكونات :

ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة.

ملعقة واحدة من السكر.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

قطرات من عصير الليمون المركز.

طريقة التحضير والاستخدام:

في البداية يتم غسل اليدين والقدمين قبل البدء في تجهيز الوصفة.

بعد ذلك يتم خلط السكر مع القهوه جيدًا.

يضاف بعد ذلك جل الصبار إلى المكونات.

بعد ذلك يتم إضافة قطرات عصير الليمون ويتم الخلط جيدًا حتى يصبح مناسب القوام.

بعد ذلك قومي بتوزيع الخليط على اليدين والقدمين حتى يجف، وبعد ذلك يتم فرك الماسك بحركات دائرية بهدف إزالة الجلد الميت بشكل أفضل.

يتم غسل اليدين والقدمين جيدًا، ولابد من مراعاة تكرار استخدام الماسك خلال الأسبوع مرتين على الأقل.

ماسك الزبادي وعصير الليمون لتبييض وتقشير اليدين والقدمين

هذا الماسك من أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح وترطيب اليدين والقدمين بأفضل النتائج السريعة، وطريقة الاستخدام والتطبيق تتمثل في الآتي:

المكونات:

ثلاث ملاعق كبار من الزبادي الطبيعي.

ملعقتين من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام: