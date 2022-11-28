كريم الخيار الرهيب لتبييض البشرة وعلاج التصبغات في ربع ساعة ستصبح بشرتك كالأطفال

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عمر شويل - جدة الخيار من أهم المواد الطبيعية ذات المفعول الرائع والسريع في علاج الكثير من مشاكل البشرة، وذلك بدون أي أضرار أو سلبيات وأصبح من الممكن عمل الكثير من الوصفات الطبيعية من الخيار للاستفادة منه بشكل أفضل فهو يساعد في تفتيح البشرة، وترطيبها بشكل فعال، وزيادة نضارتها ونعومتها والكثير من الفوائد الأخرى، والآن سوف نتعرف على طريقة عمل كريم الخيار المميز لتفتيح وإزالة أي تصبغات أو بقع غامقة للبشرة، تابعونا الآن للتعرف على خطوات التحضير والاستخدام.
كريم الخيار لتبييض البشرة وعلاج التصبغات
هذا الكريم من أهم وأفضل الكريمات الطبيعية التي تحتوي على مواد مفيدة تساعد في تفتيح البشرة، وتوحيد لون الوجه والتخلص من أي تصبغات ومن الهالات السوداء تحت العين، وطريقة الاستخدام تتمثل في الآتي:
المكونات:
- ثمرة واحدة من الخيار.
- ملعقة واحدة صغيرة من اللبن البودرة.
- ملعقة واحدة صغيرة من النشا
طريقة التحضير والاستخدام:
- في البداية يتم غسل ثمرة الخيار جيدًا.
- ثم يتم تقشيرها وضربها في الخلاط جيدًا.
- قومي بعد ذلك بعصر الخيار جيدًا من خلال مصفاة وذلك للحصول على المياة فقط.
- احضري بعد ذلك النشا ويتم خلطها باللبن البودرة جيدًا.
- أضيفي إلى هذا الخليط ماء الخيار، ثم يتم التقليب والخلط جيدًا للحصول في النهاية على قوام كريمي مناسب.
- يتم وضع الكريم في علبة مناسبة نظيفة جافة.
- وتم إستخدام الكريم بشكل يومي على الوجه بالكامل ويترك لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسل الوجه بالماء جيدًا، ويتم التكرار حتى الحصول على أفضل النتائج.
كريم الخيار والليمون
يساعد هذا الكريم في تفتيح البشرة بشكل سريع ويساعد في التنظيف العميق للوجه والتخلص من الدهون الزائدة، وطريقة الاستخدام هي كالاتي:
المكونات:
- حبة واحدة من الخيار.
- 3 ملاعق من الحمص المطحون.
- ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.
طريقة التحضير والاستخدام:
- يتم في البداية بشر الخيار ثم تصفيته جيدًا للحصول على مياة الخيار.
- بعد ذلك يتم خلط المكونات جميعها جيدًا ويتم الخلط حتى التجانس، والحصول على قوام كريمي مناسب.
- يتم وضع الكريم في علبة مناسبة.
- ثم يتم استخدامه على البشرة بشكل يومي، ويترك لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسل الكريم بالماء البارد.
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