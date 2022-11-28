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عمر شويل - جدة البسطرمة من الأكلات التركية الأرمنية المنشأ، كما تعتبر البسطرمة من الأطعمة سريعة التحضير والتي يتم تسويتها مسبقا ثم تسخينها وأكلها لاحقا أو قليها فى البيض، ولكن البسطرمة لا تتم تسويتها على النار، وإنما يتم تجهيزها بتمليحها وتتبيلها وتركها حتى تجف في مكان جيد التهوية، وسوف نتناول معا طريقة عمل البسطرمة فى البيت.

طريقة عمل البسطرمة فى البيت

قبل شرح طريقة عمل البسطرمة في البيت نعرض لكم أولا مقادير البسطرمة، ثم طريقة التحضير:

أولا مقادير البسطرمة

عرق تربيانكو لا يقل وزنه عن 2 كيلو.

كيلو ملح.

رأس ثوم كبيرة.

حباية فلفل رومي كبيرة أحمر.

5 معالق حلبة مطحونة.

3 معالق بابريكا.

معلقة فلفل أسود.

معلقة كمون.

معلقة شطة بودرة.

معلقة كزبرة ناشفة مطحونة.

طريقة تحضير البسطرمة فى البيت

يتم تحضير البسطرمة في البيت من خلال إحضار المكونات السابقة، ثم اتباع الخطوات التالية:

نقوم بتنظيف عرق التربيانكو من الجلد والدهن الموجود على سطحه.

ثم نقوم بتغليف العرق بالكامل بالملح ونتركه لمدة 24 ساعة حتى يسرد اللحم ما بداخله من مياه.

ثم ننظف اللحم من الملح ونلفه بقطعة قماش نظيف، ونضع عليه ثقل كبير لمدة 24 ساعة حتى يخرج ما تبقى فيه من مياه.

ثم نترك اللحم لمدة 24 ساعة أخرى ليتهوى.

نقوم بتجهيز خلطة التغليف وهى عبارة عن خلط كلا من الثوم والفلفل الرومي والحلبة المطحونة والبابريكا والفلفل الأسود والكمون والشطة والكسبرة مع وضع معلقة كبيرة ملح ثم خلط المكونات في الكبة.

نضيف قليل من الماء إلى الخليط بحيث يصبح متجانس ومناسب لا هو يابس ولا هو سائل.

نقوم بعمل خرم صغير بالسكين ووضع الخيط القطن أو البلاستيك لتعليق اللحم منه.

ثم نقوم بتغليف اللحم بالكامل بالخلطة بحيث تكون الخلطة سميكه ولا نترك مكان على سطح اللحم إلا وبه خلطة.

يعلق اللحم من الخيط ويترك في مكان جيد التهوية بعيدا عن الشمس لمدة 10 أيام.

بعدها تكون البسطرمة جاهزة للإستخدام.

بذلك نكون قد تناولنا معكم طريقة عمل البسطرمة فى البيت والتي من خلالها يمكن إعداد وتحضير البسطرمة في البيت بطعم أحلى من الجاهز.