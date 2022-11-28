نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلوى الماغنوليا بأسهل وأسرع طريقة وبمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ وروعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة حلوى الماغنوليا ، من أجمل وألذ وأسهل الحلويات، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، ويعشقها الصغار والكبار أيضًا، كما أنها حلوى تذوب في الفم، وهي تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، بالإضافة إلى أن قيمتها الغذائية عالية، ومفيدة صحيًا، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يقدمونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بطريقة سهلة وشهية، حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها في المنزل بكل سهولة، كما يمكنكم تقديمها للضيوف فهي حلى فاخر، كما يمكنكم تجربة فولية بالشوكولاتة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلوى الماغنوليا بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات حلوى الماغنوليا
تتكون حلوى الماغنوليا من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 85 جم بسكويت سادة.
- 65 جم بسكويت شوفان.
- 2 ثمرة موز مقطع شرائح رفيعة.
مقادير المهلبية
- لتر من الحليب.
- كوب ونصف من السكر.
- 4 ملاعق كبيرة من النشا.
- 2 حبة بيض.
- باكيت فانيليا.
للتزيين
موز مقطع شرائح رفيعة.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلوى الماغنوليا بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:
- نحضر المهلبية، نحضر حلة ونضيف إليها الحليب والسكر والنشا والبيض والفانيليا، ثم نخفق جيدًا بالمضرب اليدوي حتى تتجانس المكونات.
- ثم نضع الحلة على النار ونقلب باستمرار بالمضرب اليدوي حتى يبدأ يغلي الخليط.
- ثم نترك المهلبية حتى تستوي.
- بعد ذلك نرفع الحلة من على النار.
- ثم نخفق المهلبية بالمضرب اليدوي لمدة 5 دقائق حتى تختفي الكتل.
- ثم نترك المهلبية حتى تبرد.
- بعد ذلك نحضر المطحنة، ثم نضيف إليها البسكويت السادة وبسكويت الشوفان، ثم نطحنهم ناعم.
- ثم نحضر أكواب تقديم، ثم نوزع في كل كوب كمية من المهلبية، ثم نرص في كل كوب شرائح الموز فوق المهلبية على الأطراف.
- ثم نوزع فوق المهلبية حوالي 3 ملاعق كبيرة من البسكويت المطحون.
- بعد ذلك نوزع فوقه كمية من المهلبية.
- ثم نوزع فوقها كمية من البسكويت المطحون.
- ثم نضع أكواب الحلوى في الثلاجة ونتركها لمدة تتراوح ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات تقريبًا.
- بعد ذلك نخرج أكواب الحلوى من الثلاجة.
- ثم نزين الحلوى بشرائح الموز.
- ثم نقدم حلوى الماغنوليا.
- وبالهنا والشفا.
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