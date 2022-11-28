نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم جليسوليد والنشا المبهر: في تبييض البشرة بشكل مثالي ورائع للغاية ستبهركم النتيجة٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم كريم جليسوليد والنشا المبهر , حيث يعد كريم مبهر في تبييض البشرة دون أي اضرار جانبية, ويعمل علي إعطاء البشرة نعومة وترطيب مبهر للغاية, وحيث يعمل النشا على تحفيز الكولاجين في البشرة ويساعد على تفتيح البشرة بشكل خرافي وأيضا كريم جليسوليد الذي يعمل على ترطيب البشرة بشكل مضاعف ويحمي من أشعة الشمس الضارة ويعمل أيضا على تفتيح البشرة وتوحيد اللون ومعنا أيضا مكونات أخري جميلة ورائعة للبشرة وتفيد في التخلص من التشققات الجلدية وتشقق القدمين الناتج عن جفاف البشرة وقلة شرب الماء ومن خلال هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا وكريم جليسوليد الرهيب لتبييض وترطيب البشرة بشكل مبهر للغاية2022.

مكونات عمل النشا وكريم جليسوليد الرهيب لترطيب البشرة بكل سهولة2022

سوف نتعرف على مكونات هذا الكريم الرائع مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل مكان وهي كالتالي:-

ملعقتين من النشا.

ملعقة ونصف من كريم جليسوليد.

ملعقتين من زيت الزيتون..

ثلاث ملاعق من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف الأن علي طريقة تحضير الكريم بطريقة سهلة وبسيطة للغاية للحصول علي نتائج مبهرة وهي كما يلي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه النشا مع كريم جليسوليد ونقلب جيداً حتي تتجانس المكونات بشكل مضمون. بعد ذلك نقوم بوضع زيت الزيتون ونقلب جيداً حتى يمتزج المكونات مع بعضهم البعض. ثم نضيف ملعقة صغيرة من ماء الورد ونخلطهم جيداً حتى يختلط الزيت جيداً مع المكونات. ونقلب جيداً حتى نحصل على قوام كريمي ناعم ونحتفظ به في علبة زجاجية محكمة الغلق.

طريقة الاستخدام

نقدم اليوم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة للغاية حتي نحصل علي نتيجة مبهرة في تفتيح البشرة بفضل الله وهي كالآتي:-

نقوم بغسل البشرة جيدا بغسول مناسب لكي حتي نتخلص من أي شوائب علي البشرة.

ثم نقوم بوضع الكريم علي البشرة ويوزع جيداً حتى يمتصه الجلد جيداً.

نترك الكريم علي البشرة من الليل حتي الصباح ثم نغسله .

ممكن استعمال الكريم لترطيب كأي كريم ترطيب البشرة.

من الممكن استخدام في أي منطقة به تشققات الأيدي أو القدمين.

فوائد كريم جليسوليد والنشا المبهرللحصول علي وجه مثالي وخالي من العيوب

سوف نقدم لكم بعض الفوائد التي يقدمها لكم كريم جليسوليد والنشا المبهر لتبييض البشرة بكل سهولة وفي اقل وقت وهي كالاتي:-