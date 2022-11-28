طريقة عمل الكشري في البيت زي المحلات

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عمر شويل - جدة يعتبر الكشرى من أكلات الشارع المصرية التي يقبل عليها الصغير والكبير، ويقدم الكشري في مطاعم متخصصة في تسويته وإعداده، ويتميز الكشري أيضا بسرعة تقديمه نظرا لأن معظم مكوناته يتم تحضيرها مسبقا، وسوف نتناول معكم فى الأسطر القادمة طريقة عمل الكشرى في البيت.

طريقة عمل الكشرى فى البيت

تتألف طريقة عمل الكشري في البيت من قسمين، أولا المقادير، ثانيا طريقة التحضير، كالتالي:

مقادير الكشري: هذه المقادير تكفي لعدد 6 أفراد

كوب أرز مصري.

كوب شعرية.

نصف كيس معكرونة أسبكتي ( 1/4 كيلو ).

كيس معكرونة صغيرة، (نصف كيلو معكرونة تحمير).

كوب عدس بجبة (عدس أسمر).

كوب حمص الشام.

أربعة فصوص ثوم.

نصف كيلو طماطم.

نصف كيلو بصل أبيض.

(شطة ناعمة + كمون ناعم + فلفل أسمر + ملح + عصير ليمون).

طريقة تجهيز مكونات الكشرى

الكشري مزيج من عدة مكونات، لذلك سوف نقوم بشرح طريقة تحضير كل مكون من مكونات الكشري لإستكمال طريقة عمل الكشرى في البيت:

تحضير الحمص : نقوم بغسله وتركه لمدة 6 ساعات، ثم نقوم بسلق الحمص لمدة 10 دقائق مع رشة ملح طعام، ويمكن إختبار تمام النضج بفرك حبة منه بين أصابع اليد ثم نقوم بتصفية الحمص من الماء.

: نقوم بغسله وتركه لمدة 6 ساعات، ثم نقوم بسلق الحمص لمدة 10 دقائق مع رشة ملح طعام، ويمكن إختبار تمام النضج بفرك حبة منه بين أصابع اليد ثم نقوم بتصفية الحمص من الماء. تحضير العدس : نقوم بغسله وتركه لمدة 3 ساعات، ثم نقوم بسلق العدس لمدة 15 دقائق مع رشة ملح طعام، ويمكن إختبار تمام النضج بفرك حبة منه بين أصابع اليد، ثم نقوم بتصفية العدس من الماء ورش القليل من الكمون عليه.

: نقوم بغسله وتركه لمدة 3 ساعات، ثم نقوم بسلق العدس لمدة 15 دقائق مع رشة ملح طعام، ويمكن إختبار تمام النضج بفرك حبة منه بين أصابع اليد، ثم نقوم بتصفية العدس من الماء ورش القليل من الكمون عليه. تحضير البصل الأبيض : نقوم بتقطيعه إلى شرائح طويلة، وتفصيصها ثم تقليبها في النشا، ومن ثم نقوم بقليها في زيت غزير، إلى أن يتحمر البصل ثم نقوم بتصفية البصل وتنشيفه على مناديل المطبخ.

: نقوم بتقطيعه إلى شرائح طويلة، وتفصيصها ثم تقليبها في النشا، ومن ثم نقوم بقليها في زيت غزير، إلى أن يتحمر البصل ثم نقوم بتصفية البصل وتنشيفه على مناديل المطبخ. تجهيز الدقة : حيث نقوم بهرس فصوص الثوم مع ربع كوب خل ونصف معلقة صغير ملح ومعلقة صغيرة عصير ليمون ونصف معلقة كمون مع القليل من الشطة ونصف كوب ماء، ثم نقوم بضرب كل المكونات في الخلاط.

: حيث نقوم بهرس فصوص الثوم مع ربع كوب خل ونصف معلقة صغير ملح ومعلقة صغيرة عصير ليمون ونصف معلقة كمون مع القليل من الشطة ونصف كوب ماء، ثم نقوم بضرب كل المكونات في الخلاط. تجهيز الشطة : نقوم بوضع معلقة كبيره شطة مع نصف كوب ماء وقليل من الملح، ثم وضعها على النار لأخذ غلوة ثم نتركها تبرد.

: نقوم بوضع معلقة كبيره شطة مع نصف كوب ماء وقليل من الملح، ثم وضعها على النار لأخذ غلوة ثم نتركها تبرد. تجهيز الصلصة : نقوم بتقطيع نصف كيلو طماطم وضربه في الخلاط مع الماء لعمل عصير الطماطم، ثم نضع هذا العصير على النار لأخذ غلوة ونضيف إليه الملح، ولا نصفي الطماطم من القشر نتركها بقشرها.

: نقوم بتقطيع نصف كيلو طماطم وضربه في الخلاط مع الماء لعمل عصير الطماطم، ثم نضع هذا العصير على النار لأخذ غلوة ونضيف إليه الملح، ولا نصفي الطماطم من القشر نتركها بقشرها. تحضير الأرز بالشعرية : نقوم بوضع 3 معالق زيت، ثم نقوم بتحمير الشعرية فىدي الزيت، ثم بعد أن تتحمر الشعرية، نقوم بوضع الأرز المغسول جيدا بالماء مسبقا، ثم نقوم بضبط ماء الأرز ووضع الملح، وبعد أن يغلي ماء الأرز نقوم بتهدئة النار عليه ونتركه على نار هادئة حتى تمام النضج، (يفضل في أن يكون مقدار الأرز مساوي لمقدار الشعرية مع زيادة زيت تحمير الشعرية).

: نقوم بوضع 3 معالق زيت، ثم نقوم بتحمير الشعرية فىدي الزيت، ثم بعد أن تتحمر الشعرية، نقوم بوضع الأرز المغسول جيدا بالماء مسبقا، ثم نقوم بضبط ماء الأرز ووضع الملح، وبعد أن يغلي ماء الأرز نقوم بتهدئة النار عليه ونتركه على نار هادئة حتى تمام النضج، (يفضل في أن يكون مقدار الأرز مساوي لمقدار الشعرية مع زيادة زيت تحمير الشعرية). تحضير المعكرونة: نقوم بوضع حلة مناسبة لسلق المعكرونة ونضع بها مقدار ماء مناسب ثم نضيف إليها الملح ومعلقتين زيت ونترك الماء يغلي، ثم نقوم بتكسير المعكرونة الأسبكتي إلى أرباع، ثم وضعها في ماء السلق ثم نضع المعكرونة الصغيرة معها ونقلبهم معا، ونترك المعكرونة لمدة 6 إلى 7 دقائق حتى تنضج ثم نطفئ النار ونصفيها من الماء.

يقدم طبق الكشرى بوضعه في أطباق التقديم حيث نقوم بوضع المعكرونة فى أرضية الطبق ثم الأرز بالشعرية ثم العدس (الكهرمان)، ثم البصل (البصل)، ثم الحمص، ونغرف الصلصة في طبق آخر، وأيضا الدقة في طبق، والشطة فى طبق آخر، ونقدمه إلى الأسرة حيث يقوم كل فرد بوضع المقدار الذي يرغبه من الصلصلة والدقة والشطة.