نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك الزبادي وبرشام ريفو: كنز رباني في تبييض البشرة بياض مثل البدر2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم ماسك الزبادي وبرشام ريفو , سيجعل بشرتك بيضاء كالثلج, وسوف يتعجب من يري بياضك الملفت للنظر وداعاً لحروق الشمس والتصبغات والنمش وأهلا ببشرة صافية ناصعة البياض كالزجاج, حيث يعتبر الماسك العجيب في تنظيف البشرة وتخلص من المسامات الواسعة وكمان يعمل علي تنظيف وتفتيح البشرة مثل الصنفرة أو التقشير أو كريم التفتيح بشرتك تعبانة مش عارفه الحل أيه أبدأ بهذا الماسك العجيب في تنظيف البشرة وتخلص من الجلد الميت, ويعمل على قفل المسامات الواسعة بطريقة خرافية فالنشا يساعد على أفرز مادة الكولاجين في البشرة, ليعمل علي تأخير ظهور التجاعيد والزبادي يعمل علي معالجة البقع الداكنة في الوجه ويشد البشرة, والأن مع هذا المقال الرائع والمميز من خلال موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل ماسك الزبادي وبرشام ريفو الرهيب في تبييض البشرة بشكل لن تتخيلي نتائجه وتحدي2022.

مكونات عمل ماسك الزبادي وبرشام ريفو المبهر في التبييض بشكل مبهر وتحدي2022

نتعرف على مكونات هذا الكريم الرائع والمميز في تبييض البشرة وشدها وهي كالتالي:-

ثلاث حبات من برشام ريفو.

ثلاث ملاعق من ماء الورد.

ملعقتين من الزبادي.

ملعقة من زيت جونسون للأطفال.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-

نحضر طبق صغير ونطحن بداخل أقراص ريفو ثم نضيف عليهم زيت جونسون ونقلبهم .. ثم نقوم بوضع ملعقتين الزبادي ونقلب جيداً حتي تتجانس المكونات بشكل جيد. ثم نضيف ماء الورد ونقلب جيداً حتى نحصل على قوام كريمي ناعم. الأن أصبح الكريم جاهز للاستعمال اليومي.

طريقة الاستخدام

اليوم سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة لكم هي كالتالي:-

نغسل البشرة حتى نتخلص من أي زيوت أو كريمات علي البشرة والجسم لفعالية الكريم .

نقوم بوضع الكريم علي البشرة والرقبة واليدين ويوزع جيداً.

نترك الكريم علي البشرة لمدة نصف ساعة حتي يجف من الأحسن تركه طول الليل ونغسله في الصباح لنتائج مذهلة.

بعدما يجف الكريم تماماً نفرك البشرة جيداً بحركات دائرية خفيفة.

ثم نغسل الوجه بماء دافئ ثم ماء بارد لقفل المسامات وسوف تلاحظين الفرق من أول استخدام وتحدي.

فوائد ماسك الزبادي وبرشام ريفو لتبييض وترطيب البشرة بشكل مبهر

أليكم اليوم فوائد مذهلة لهذا الكريم الرائع والمميز هي كالتالي:-