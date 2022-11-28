نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي كريم النشا والأرز الرهيب لتفتيح البشرة والتخلص في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا والأرز ، يعتبر من الكريمات والخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والتخلص من البثور السوداء والشوائب العالقة في المسامات، ويعمل أيضاً على تضييق المسامات الواسعة وتنظيف البشرة من الدهون الزائدة بالبشرة، ويعمل أيضاً على شد البشرة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة وتكون خالية من المواد الكيميائية الضارة التي تؤثر على البشرة فيما بعد، ويتكون هذا الكريم من مكونات طبيعية وفعالة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم النشا والارز الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كريم النشا والأرز

يتكون كريم النشا والأرز لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من بعض المكونات وهي كالتالي:-

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار 3 ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

٢ ملعقة كبيرة من مسحوق الأرز.

ملعقتين كبيرتين من العسل.

5 قطرات من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والأرز الطبيعي لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهي كالآتي:-

تحضير طبق عميق ونضع به النشا واللبن ثم مسحوق الأرز والعسل بعد ذلك زيت الزيتون ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. ثم نضع الماسك على بشرة نظيفة ويترك حتي يجف تماماً ثم يشطف بالماء البارد. يعمل الماسك على امتصاص الزيوت الزائدة بالبشرة وتنعيم الجلد وتقشير البشرة.

فوائد العسل للبشرة

هناك بعض الفوائد التي يمنحها العسل للبشرة والجسم وهي كالآتي:-

يعطي للبشرة النعومة والنضارة ويعالج البثور السوداء وشوائب الوجه.

يمنح البشرة الاشراقة والجمال ويعطيها تفتيح رهيب.

يساعد البشرة في الوقاية من حب الشباب ويعمل على تبيض البشرة.

يعمل العسل على التخلص من البكتيريا والجراثيم العالقة في البشرة.

يحتوي على فيتامينات ومعادن تعمل على تفتيح وتغذية البشرة.

يعمل على الوقاية من جفاف الجلد وعلاج البشرة الدهنية لاحتوائها على عناصر مغذية.

اسرار زيت الزيتون

هناك بعض الفوائد التي يمنحها زيت الزيتون للبشرة وهي كالآتي:-

يحمي البشرة من أشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية ويساعد في حماية الجلد من تأثير عمليات الأكسدة الضارة. يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات التي تساعد على تغذية وترطيب البشرة وتخفيف الأعراض المرافقة للأمراض الجلدية. تخفيف التجاعيد وعلامات التقدم في السن لاحتوائه على مضادات ويعمل على منح البشرة بالرطوبة والمرونة للوقاية من علامات الشيخوخة.

نصائح استخدام الأرز للبشرة

سوف نتعرف على استخدام الارز للبشرة والجسم وهي كالآتي:-