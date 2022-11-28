الشعر الزائد من اكتر الحاجات اللي بيعاني منها كل البنات ، ودايما في حالة بحث عن اسهل الطرق لازالة الشعر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طريقة عمل صابونة طبيعية لازالة الشعر الزائد بطريقة فعالة ، وبمكونات بسيطة.
طريقة عمل صابونة طبيعية لازالة الشعر الزائد:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– 2 معلقة كبيرة صابون جليسرين مبشور.
– 2 معلقة كبيرة كبريتات الباريوم “باريوم سلفات” (هتلاقوها متوفرة في محلات بيع المواد الكيميائية).
– 2 معلقة كبيرة جليسرين.
– 1 كبسولة فيتامين E.
– كوباية بلاستيك خفيفة.
طريقة التحضير:
1- اول حاجة في حلة على النار حطي ماية لما تغلي حطي فيها حلة اصغر فيها الصابون المبشور ودوبيه على حمام ماية سخنة.
2- قلبي الصابون لحد ما يدوب ، وبمجرد ما يدوب تماما ، ضيفي الجلسرين وكبريتات الباريوم.
3- قلبي المكونات مع بعض لمدة دقايق لحد ما تمتزج كويس.
4- ارفعي المكونات من على النار ، وصبيها في الكوباية البلاستيك.
5- سيبي الخليط طول الليل لحد ما يتماسك ، وبعدها طلعيه من الكوباية ، وكده الصابونة جاهزة للاستخدام.
طريقة الاستخدام:
اولا وقبل اي حاجة اعملي اختبار حساسية على جزء صغيرة من البشرة ، لو محصلش اي رد فعل كده تقدري تستخدمي الصابونة بكل امان.
1- بلي المكان اللي عايزة تشيلي منه الشعر بالماية ، افركي عليه الصابونة.
2- سيبيها على الجلد لمدة 2 – 3 دقايق ، بعدها باستخدام فوطة مبلولة امسحي الجلد عكس اتجاه نمو الشعر.
3- هتلاقي الشعر اتشال معاكي بكل سهولة ومن غير الم.
نصايح عند استخدام الصابونة:
– ماتخليش الصابونة على البشرة لفترة طويلة اوي اكتر من اللي المدة اللي احنا قولناها عشان ماتسببش حساسية.
– تقدري تستخدمي الصابونة على اي مكان في الجسم او حتى الوش ولكن بعيد عن منطقة العيون ، ولكن الوش بشكل خاص ممكن يكون حساس اكتر فلو بشرتك حساسة اوي اتجنبي استخدامها عليه.
– ولو بعد ما حطيتي الصابونة على البشرة حسيتي بأي رد فعل تحسسي اغسليها فورا بماية باردة.
وصفة كورية قديمة لازالة الشعر الزائد من الوجه نهائيا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل صابونة طبيعية لازالة الشعر الزائد من الجسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.