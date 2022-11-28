طريقة عمل صابونة طبيعية لازالة الشعر الزائد من الجسم

الشعر الزائد من اكتر الحاجات اللي بيعاني منها كل البنات ، ودايما في حالة بحث عن اسهل الطرق لازالة الشعر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طريقة عمل صابونة طبيعية لازالة الشعر الزائد بطريقة فعالة ، وبمكونات بسيطة.

طريقة عمل صابونة طبيعية لازالة الشعر الزائد:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– 2 معلقة كبيرة صابون جليسرين مبشور.

– 2 معلقة كبيرة كبريتات الباريوم “باريوم سلفات” (هتلاقوها متوفرة في محلات بيع المواد الكيميائية).

– 2 معلقة كبيرة جليسرين.

– 1 كبسولة فيتامين E.

– كوباية بلاستيك خفيفة.

طريقة التحضير:

1- اول حاجة في حلة على النار حطي ماية لما تغلي حطي فيها حلة اصغر فيها الصابون المبشور ودوبيه على حمام ماية سخنة.

2- قلبي الصابون لحد ما يدوب ، وبمجرد ما يدوب تماما ، ضيفي الجلسرين وكبريتات الباريوم.

3- قلبي المكونات مع بعض لمدة دقايق لحد ما تمتزج كويس.

4- ارفعي المكونات من على النار ، وصبيها في الكوباية البلاستيك.

5- سيبي الخليط طول الليل لحد ما يتماسك ، وبعدها طلعيه من الكوباية ، وكده الصابونة جاهزة للاستخدام.

طريقة الاستخدام:

اولا وقبل اي حاجة اعملي اختبار حساسية على جزء صغيرة من البشرة ، لو محصلش اي رد فعل كده تقدري تستخدمي الصابونة بكل امان.

1- بلي المكان اللي عايزة تشيلي منه الشعر بالماية ، افركي عليه الصابونة.

2- سيبيها على الجلد لمدة 2 – 3 دقايق ، بعدها باستخدام فوطة مبلولة امسحي الجلد عكس اتجاه نمو الشعر.

3- هتلاقي الشعر اتشال معاكي بكل سهولة ومن غير الم.

نصايح عند استخدام الصابونة:

– ماتخليش الصابونة على البشرة لفترة طويلة اوي اكتر من اللي المدة اللي احنا قولناها عشان ماتسببش حساسية.

– تقدري تستخدمي الصابونة على اي مكان في الجسم او حتى الوش ولكن بعيد عن منطقة العيون ، ولكن الوش بشكل خاص ممكن يكون حساس اكتر فلو بشرتك حساسة اوي اتجنبي استخدامها عليه.

– ولو بعد ما حطيتي الصابونة على البشرة حسيتي بأي رد فعل تحسسي اغسليها فورا بماية باردة.

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