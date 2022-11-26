في ايام ممكن تكوني معندكيش وقت تروحي ترسمي ضوافرك في مكان ، او التكلفة اوقات تكون عالية بالنسبة لك ، عشان كده النهاردة هنشارك معاكم مجموعة تصاميم مانيكير سهلة تقدري تعمليهم بنفسك في البيت.
تصاميم مانيكير سهلة:
1- التصميم 1:
في التصميم ده هتحتاجي مانيكير ابيض, فيروزي, ازرق, اسفنج, كوباية ماية بلاستيك, مزيل مانيكير, مثبت شعر, وسادات قطنية.
– على قطعة الاسفنج حطي المانيكير الازرق والفيروزي ، ارسمي خط من كل لون ، الفيروزي من تحت والازرق فوقيه.
– طبقي المانيكير بالاسفنجة على الاظافر كلها ، وسيبيه ينشف ، وفي اثناء الوقت ده جهزي كوباية الماية للخطوة الجايه.
– حطي كام نقطة من المانيكير الابيض في كوباية الماية ، ورشي شوية من مثبت الشعر من فوق على وش الماية.
– دلوقتي اغمسي كل ضوفر في الماية واسحبيه بالراحة عشان تظبطي التصميم ، باستخدام وسادة قطنية شيلي المانيكير الزيادة اللي حوالين الضوافر بمزيل المانيكير.
2- التصميم 2:
– حطي طبقة اساسية base coat على ضوافرك كلها باللون المفضل ليكي.
– وبعدها حطي طبقة top coat ، او تعملي تصميم زي اللي قدامنا في الصورة ، ارسمي خطوط على الضوفر.
– بعد ما تخلصي ضوافرك كلها ، دلوقتي تقدري تحطي بودرة الكروم “متوفرة على امازون” باستخدام الفرشة.
– سيبي المانيكير ينشف ، واستخدمي فرشة لازالة البودرة الزيادة ، بعدها حطي طبقة اخيرة من ال top coat.
3- التصميم 3:
– اول حاجة حطي طبقة اساسية base coat من اي لون تفضليه.
– حطي طبقتين مانيكير وسيبيه ينشف ، بعدها باستخدام فرشة رفيعة ، وحددي الضوفر باللون الاسود.
– باستخدام فرشة ارسمي خطوط ونقط عشوائية زي ما انتي عايزة ، واخر حاجة حطي طبقة top coat.
4- التصميم 4:
– اختاري الوان المانيكير المفضلة عندك ، وحطيهم كلهم على اسفنجة صغيرة عن طريق رسم خطوط فوق بعض.
– حطي الاسفنجة على كل ضوفر ، كرري نفس الخطوة مع كل الضوافر.
– اخر حاجة حطي طبقة من الجليتر.
5- التصميم 5:
– تصميم فرنش مانيكير سهل ، ارسمي اطراف الاظافر باللون الاسود والابيض.
– بمجرد ما ينشف ، باستخدام فرشة رفيعة ارسمي خطوط عمودية منحنية على الجنب اليمين من الضوفر ، مع اللون الاسود ارسمي خط ابيض ، ومع اللون الابيض ارسمي خط اسود.
– تقدري تعملي نفس التصميم باي لونين مانيكير مفضلين عندك.
6- التصميم 6:
التصميم ده هيحتاج بس لون المانيكير المفضل عندك ، واستيكرات الاظافر.
– ابدأي بطبقة base coat باللون المفضل عندك ، بعدها حطي مانيكير جليتر على اطراف الضوافر ، زي تصميم الفرنش مانيكير.
– وممكن تحطي الجليتر على الضوفر كله حسب اختيارك.
– هاتي استيكرات الضوافر المفضلة عندك وحطيها على كل ضوفر.
7- التصميم 7:
– حطي طبقة اساسية باللون المفضل عندك.
– بعدها باستخدام فرشة رفيعة ابدأي ارسمي خطوط متعرجة بأي شكل تفضليه.
– باستخدام اداة التنقيط لو متوفرة او تستخدمي بنسة شعر ، واعملي نقط جوه الخطوط اللي انتي رسمتيها.
مجموعة افكار لتصاميم مانيكير سهلة:
تصاميم ضوافر انيقة ممكن تمشي على اي لبس
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