6 علامات مفاجئة للحمل معندكيش فكرة عنهم

مافيش شك ان وقت الحمل على قد تعبه بيكون اسعد وقت لاي واحدة ، ولكن غالبا الوقت بتظهر معاه اعراض غريبة ومزعجة في بعض الاحيان ، وبعضها ممكن يظهر في مرحلة مبكرة جدا ، حتى قبل ما تظهر نتيجة اختبار الحمل الايجابية ، من طعم غريب في الفم لحد الاحساس بالدوخة ، وكتير من الاعراض المزعجة اللي هتمر عليكي خلال فترة الحمل ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 6 علامات للحمل ممكن ميكونش عندك فكرة عنهم قبل كده.
علامات للحمل:
1- قعدة التواليت هتتحول للون الازرق:
لو لاحظتي وجود بقع زرقا على قعدة التواليت ، دي ممكن تكون علامة على الحمل ، وعلى الرغم من عدم وجود تفسيرات علمية للموضوع ده ، الا انه كتير من الامهات بيلاحظوا ان قعدة التواليت بتاعتهم بتتحول للون الازرق ، وده ممكن يكون سببه ان الطلاء المضاد للبكتيريا على قعدة التواليت بيتفاعل مع هرمونات الحمل ، كمان فيتامين من قبل الولادة بيتسبب في حدوث تغيرات هرمونية في جسمك ، واللي بدورها ممكن تأثر على لون قعدة التواليت.
2- الاحساس بطعم معدني في الفم:
النساء الحوامل عادة بيحسوا برغبة شديدة في الاكل ، ولكن لو حسيتي بطعم المعدن في الفم ، في سبب علمي ورا ده ، وهو انه هرمونات الحمل في جسمك بتأثر بطرق مختلفة ، وممكن زيادة هرمون الاستروجين والبروجسترون تأدي للحصول على طعم معدني في الفم ، ولحسن الحظ انك تقدري تتخلصيمنه بسهولة عن طريق مضغ اللبان او اكل حاجة مالحة.
3- تورم اللثة:
لو لاحظتي ان لثتك بقت حساسة اكتر من اي وقت تاني ، فأحتمال انك تكوني حامل ، لان الحمل بيأثر على تدفق الدم في جسمك ، وده بيسبب تورم اللثة ونزيفها ، اتأكدي من استخدام خيط الاسنان مرة واحدة على الاقل يوميا واستخدام فرشة اسنان شعيراتها ناعمة للتخفيف من الاعراض.
4- الاحساس بحرقة في المعدة:
ممكن يظهر احساس حارق مزعج في وسط منطقة الصدر بعد اكل وجبة حراقة اوي ، ولكن ده كمان ممكن يكون علامة للحمل ، لانه في الحقيقة عسر الهضم عرض شائع جدا اثناء الحمل لان الطفل طول فترة نموه بيضغط على معدتك ، ولتخفيف الاحساس ده ، حاولي التقليل من الكافيين واكل وجبات صغيرة على فترات بدل من الوجبات التلاتة الكبيرة في اليوم.
5- هتحسي بالانتفاخ:
الانتفاخ تقريبا من اول علامات الحمل ، لان الجسم بيرتفع فيه مستويات البروجسترون ، وده هيخليكي تحسي بالانتفاخ حتى في بداية الحمل ، لان البروجسترون بيبطيء عملية الهضم ، عشان يسمح الطفل انه ياخد معظم العناصر الغذائية اللي محتاجها وده هيخليكي تحسي بالانتفاخ.
6- الاحساس بالدوخة:
الدوخة اللي بتحسي بيها اول ما تصحي من النوم تعتبر من اول علامات الحمل ، لان زيادة تدفق الدم ممكن يأثر على ضغط الدم ، وده هيخليكي تحسي بدوخة ، ولكن مافيش داعي للقلق من الاحساس ده لانه وقتي وبيروح لوحده.
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