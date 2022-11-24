زيت النعناع لعلاج الحكة, فروة الشعر المتقشرة وتساقط الشعر وزيادة نمو الشعر

النعناع هو من انواع الاعشاب المعروفة اللي بنستخدمها كمشروب او مع الاكلات ، ولكن هل تعرفي انه مفيد لشعرك وبيعزز نموه؟ ومش بس كده كمان بيساعد في علاج حكة فروة الراس او تقشرها ، ومنع تساقط الشعر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على فوايد زيت النعناع لنمو الشعر ، وازاي تستخدميه في الوصفات.
فوايد زيت النعناع للشعر:
1- زيت النعناع ليه خصائص مطهرة ومضادة للفطريات ممتازة جدا ، بتساعد على التئام فروة الراس ، وبتقلل من تساقط الشعر وبتعزز نموه بشكل اكتر كثافة.
2- زيت النعناع ليه تأثيرات مطهرة ومبردة ، وده بيساعد على تطهير فروة الراس وفك بصيلات الشعر ، بالاضافة ان النعناع بيحفز مستقبلات البرودة على الجلد ، وده بيسبب احساس بالبرودة والتخدير البسيط في فروة الراس ، وبالتالي لو بتعاني من الحكة باستمرار وفروة راسك حمرا وملتهبة ، زيت النعناع هيهديها.
3- زيت النعناع مضاد فعال للميكروبات وبيحارب البكتيريا والفطريات ، وبيساعد على تخفيف التهاب فروة الراس المستمر ، وده بيخلي فروة الراس نضيفة ومنتعشة ودي بيئة مناسبة لنمو الشعر بشكل صحي.
4- زيت النعناع بيساعد على تعزيز صحة فروة الراس ، وليه دور مباشر في تحسين نمو الشعر ، وبيحتوي على خصائص محفزة بتساعد على تعزيز تدفق الدم لفروة الراس ، وده بدوره بيوصل اكسجين ومغذيات اكتر لبصيلات الشعر ، وبالتالي الشعر هينمو بشكل قوي وصحي.
وصفات زيت النعناع لنمو الشعر:
1- غسول شاي النعناع للشعر:
شاي النعناع غني بمضادات الاكسدة والمغذيات النباتية اللي بتساعد على تعزيز نمو الشعر وتهدئة فروة الراس المتهيجة.
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– 1 كيس شاي نعناع.
– 1 معلقة صغيرة من بذور الحلبة (اختياري, بيغذي وينعم الشعر).
– 1 معلقة كبيرة من اوراق المرمرية المجففة (اختياري, بتلطف فروة الراس وبتضيف لمعان للشعر).
– 2 كوباية ماية سخنة.
طريقة التحضير:
– في كوباية كبيرة ضيفي كيس الشاي والاعشاب التانية لو هتستخدميها.
– صبي عليهم الماية السخنة وسيبيهم منقوعين لحد ما الماية تبرد.
– بعدها صفيه للاستخدام.
طريقة الاستخدام:
– بعد غسل شعرك بالشامبو ، استخدمي غسول شاي النعناع لشطف الشعر ، او ممكن تستخدميه بين غسلات شعرك لتنشيط وتغذية الشعر.
– صبي شاي النعناع ببطء على شعرك وهو مبلول ، ودلكي فروة راسك وشعرك ، وسيبيه لمدة 4 – 5 دقايق وبعدها اشطفيه بالماية.
– لو في باقي من شاي النعناع ، ممكن تحفظيه في التلاجة لحد ما تستخدميه تاني ، هيقعد معاكي لحد اسبوع.
2- وصفة زيت النعناع:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– 5 نقط من زيت النعناع.
– 5 نقط من زيت اللافندر (بيوازن زيوت فروة الراس).
– 5 نقط من زيت الروزماري “اكليل الجبل” (بيحفز نمو الشعر).
– 2 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.
في بولة اخلطي الزيوت كلها مع بعض كويس.
طريقة الاستخدام:
– بأطراف صوابعك خدي من خليط الزيوت ودلكي فروة راسك وشعرك ، ممكن كمان تستخدمي مشط خشب اسنانة واسعة لتدليك فروة راسك ، سيبيه على الشعر لمدة ساعة او طول الليل ، بعدها اغسليه بشامبو طبيعي او شامبو خالي من السلفات.
– كرري ماسك الزيت مرة او مرتين في الاسبوع لافضل النتايج.
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