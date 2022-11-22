5 حاجات ممكن تسبب لك الصداع ، وازاي تمنعي او تخففي الألم

لما بتتعرضي لنزلة برد او دور انفلونزا ، او بتعاني من مشاكل في النظر ، او تكوني في فترة الدورة الشهرية ، طبيعي انه ممكن يحصلك صداع ، وممكن تبقي متوقعاه كمان ، ولكن اوقات كتير ممكن يحصلك صداع من غير ما تعرفي السبب ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 5 عوامل بتسبب الصداع ، وازاي تقدري تخففي الصداع او حتى تمنعيه خالص.

عوامل بتسبب الصداع:

1- ضعف وضع الضهر:

القعدة بطريقة غلط ممكن تسبب الم في الجزء العلوي من الضهر والكتفين ، وده ممكن يأدي للصداع ، وعادة هتحسي بالألم في قاعدة الجمجمة ، واحيانا ممكن يحصل في الوجه وخصوصا في منطقة الجبهة.

ازاي تمنعي او تخففي الألم:

حاولي تجنب القعدة او الوقفة بنفس الوضع لفترة طويلة ، وحاولي انك تحافظي دايما على القعدة بشكل مستقيم ، ولو بتتكلمي في التليفون كتير حاولي تلبسي سماعة ، لان مسكة التليفون لفترة طويلة ممكن يجهد العضلات ويسبب الصداع.

2- قلق الخريف:

قلق الخريف هو شكل من اشكال القلق المرتبط بتغير الفصول ، وزيادة اعراض القلق خلال فترة الخريف ممكن يحصل بسبب تعرضنا لاشعة الشمس بشكل اقل ، وبنبقى قلقانين من بداية موسم دراسي جديد ، او القلق على الحاجات اللي مقدرتيش تحققيها خلال السنة ، وحاجات تانية كتير ، وبغض النظر عن التغيرات العاطفية والمزاجية اللي ممكن يسببها القلق ، ولكن كمان ممكن يكون سبب الصداع المتكرر.

ازاي تمنعي او تخففي الألم:

اتعرضي للشمس بشكل اكبر لمساعدة جسمك على انتاج فيتامين د والهرمونات زي الميلاتونين والسيروتونين ، واللي بتلعب دور كبير كمثبطات للحالة المزاجية ، كمان التمرين, التجارب الجديدة, الاعتماد على روتين حياة جديد ممكن انه يساعد في تخفيف اعراض القلق ، كمان ممكن تدخلي في نظامك الغذائي الاطعمة الغنية بفيتامين د والتريبتوفان.

3- عدم اكل وجبات منتظمة:

لو اتخطيتي وجبة او قعدتي فترة طويلة من غير اكل ، ممكن تنخفض مستويات السكر في الدم وجسمك هيعمل استجابة لده وهيطلق هرمونات هتبعت اشارة لعقلك ان جسمك جعان ، والهرمونات دي هتشد الاوعية الدموية في جسمك ، وده هيأدي لبداية صداع الجوع او حتى الصداع النصفي.

ازاي تمنعي او تخففي الألم:

جسمك محتاج لمصدر ثابت للطاقة عشان يشتغل بشكل صح ، والاكل هو مصدره الرئيسي ، وبالتالي الصداع الناتج عن عدم تناول وجبة منتظمة ممكن تخفيفه عن طريق الاكل وشرب الماية ، ومع ذلك ، لو بتعاني من الصداع النصفي المرتبط بالجوع ، ممكن يبقى الاكل لوحده مش كافي لتخفيف الألم ، وفي بعض الاشخاص لقوا ان شرب كمية من القهوة ممكن انه يساعد في الحالة دي.

4- الجو البارد:

الجو البارد ممكن انه يأدي لانخفاض الضغط الجوي ، وده هيأدي لحدوث الم في الأذن والجيوب الانفية ، بالاضافة كمان لو الجو بارد وجاف ، ممكن انه يجفف بعض اغشية الجيوب الانفية ويسبب صداع مؤلم ويزود من سوء حالة الصداع النصفي ، والاشخاص المصابين بالألم العضلي الليفي (متلازمة الألم المزمن) معرضين بشكل خاص لخطر الاصابة بالصداع بسبب تغيرات الجو.

ازاي تمنعي او تخففي الألم:

اتباع نظام غذائي متوازن, الحفاظ على رطوبة الجسم, التحكم في الاجهاد, النوم بشكل كافي ، كلها حاجات ممكن تساعدك على تخفيف الألم او منعه.

5- الاسترخاء بعد الاجهاد:

كتير من الاشخاص غالبا ممكن اخر الاسبوع بعد الضغط والشغل يصحوا من النوم بيعانوا من الصداع ، لان التوتر المتراكم طول الاسبوع بينحسر وبتنخفض مستويات هرمونات التوتر ، وده ممكن يأدي لاطلاق سريع للناقلات العصبية اللي بتبعت نبضات للاوعية الدموية ، وبتأمرها بالتقلص والتمدد ، وده بيسبب الصداع.

ازاي تمنعي او تخففي الألم:

حاولي ماتناميش عدد ساعات كتير ، 8 ساعات من النوم هتكون كافية جدا لراحة جسمك بشكل صحيح ، لان النوم الزيادة ممكن يأدي للصداع.

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