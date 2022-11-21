نصايح للوك شتوي كاجوال وانيق بالحجاب

لو عايزة تبقى مدفية في الشتا وفي نفس الوقت تحافظي على اناقتك ، اقري معانا السطور الجايه ، هنشارك معاكم نصايح للوك شتوي كاجوال انيق ، ومجموعة افكار بالصور تستوحي منهم اللوك الشتوي بتاعك.

نصايح للوك شتوي كاجوال انيق:

في بعض القطع الاساسية اللي المفروض تكون في دولابك في الشتا:

– السكارف.

– الايس كاب.

– الجوانتي.

– بالطو واحذية مقاومة للماية.

– طبقات من الملابس الفضفاضة.

– الجاكيت, البالطو, الهوديز.

لما تيجي تختاري الجوانتي ، اختاري خامه تكون بتدفي زي الصوف ومقاوم للماية.

كمان الايس كاب اعتمدي على الخامات اللي بتدفي ، ويكون مقاسها مناسب ليكي عشان توفرلك التدفئة الكافية.

الاستثمار في ملابس خارجية عالية الجودة:

دايما اختاري الطبقة الخارجية الجاكيت او البالطو يكون خامة جودتها عالية تدفيكي كويس اعتمدي دايما على الصوف او الفرو ، وهتلاقي ستايلات كتير من البالطو او الجاكيت عصرية وانيقة وفي نفس الوقت عملية كمان.

اعتمدي على الطبقات:

في الجوالبارد افضل حاجة ممكن تعتمدي عليها هي الطبقات ، ممكن اول طبقة تكون من خامة خفيفة زي الحرير ، والطبقة اللي في النص ممكن تبقى اي حاجة مناول القطن الخفيف لحد خامة الصوف التقيل ، والطبقة الخارجية تكون بالطو او جاكيت.

البسي الاحذية المناسبة:

مهم انك تلبسي مش بس احذية مريحة وعملية لكن تكون كمان في نفس الوقت عصرية وانيقة ، ممكن تعتمدي على الانكل بوت او البوت الطويل ، واتأكدي انه مقاوم للماية.

الاكسسوارات:

من الاكسسوارات الاساسية للشتا هو السكارف ، وهو مش بس هيضيف للوك بتاعك ولكن كمان هيدفي رقبتك ، كمان الجوانتي من اكسسوارات الشتا اللي هتدفي ايدك في الجو البرد.

الفرو:

الفرو من اكتر القطع الانيقة اللي ممكن تلبسيها في الشتا وهيعلي اللوك بتاعك لمستوى تاني تماما ، ولو انتي حاسه ان الفرو مش عملي بالنسبة لك ، ممكن تعتمدي على جوانتي من الفرو,سكارف, ايس كاب بدل ما تلبسي بالطو كامل من الفرو.

البسي حزام:

ممكن عشان تغيري شكل البالطو وماتلبسيش نفس الشكل طول الشتا ، ممكن تعملي اضافات بسيطة بانك تلبسي حزام ، ده هيغير الشكل وفي نفس الوقت هيحددلك منطقة الوسط ، ممكن تلبسي حزام بنفس لون البالطو ، ولو انتي بتحبي اللوك الجريء اكتر ممكن تختاري حزام بلون مختلف.

نصايح للوك شتوي انيق نصايح للوك شتوي انيق نصايح للوك شتوي انيق

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