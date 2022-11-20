ازاي تحافظي على نضافة الأذن لفترة أطول

في حين ان كمية بسيطة من شمع الاذن امر طبيعي تماما وبيساعد على حماية قنوات الأذن من الالتهابات ، الا انه كلنا بنبقى عايزين نحافظ على نضافة الأذن ، ولكن لو انتي بتستخدمي اعواد القطن لتنضيف الأذن من جوه ، ده ممكن يأدي بالفعل لاضرار صحية ، وظهر ان في طرق تانية لتنضيف الأذن بسيطة وصحية ، والنهاردة هنشارك معاكم 5 طرق لتنضيف الأذن من غير ما تضري صحتك.

طرق لتنضيف الأذن:

1- قللي من الكافيين:

لو انتي متعودة تبدأي يومك دايما بفنجان القهوة ، النهاردة بنقولك ان شرب القهوة كتير ممكن انه يساهم في تحفيز تكوين شمع الأذن ، فلو عايزة تقللي من خطر الاصابة بتراكم شمع الأذن ، حاولي تقليل اسهلاكك للكافيين بالتدريج.

2- اتخلصي من اعواد القطن:

ممكن تشوفي ان تنضيف الأذن باستخدام اعواد القطن هي اسهل واسرع طريقة للتخلص من شمع الأذن ، ولكن في الواقع هو بيعمل العكس تماما ، اعواد القطن ممكن انها تهيج قناة الأذن وتدفع الشمع لجوه اكتر ، وده هيخلي ازالته اصعب ، بننصحك بدل استخدام اعواد القطن ، اغسلي الأذن بالماية والصابون وجففيهم بفوطة رقيقة.

3- جربي زيت الزيتون:

زيت الزيتون بيحتوي على فوايد صحية كتير ، وبصرف النظر عن فوايده لترطيب بشرتك وحمايتك من امراض القلب ، ممكن انه يساعدك كمان في الحفاظ على نضافة الأذن لفترة أطول ، وضع كمية بسيطة من زيت الزيتون في الأذن مرة واحدة في الاسبوع هيأدي لتليين شمع الأذن وحتى كمان تشجيعه على الخروج من الأذن بشكل طبيعي.

4- حافظي على رطوبة جسمك:

شرب كمية كافية من الماية مفيد لصحتك بشكل عام ، وممكن انه يساعد كمان في الحفاظ على الأذن نضيفة ، لان الحفاظ على رطوبة الجسم بيحفز قنوات الأذن ، وده بيساعد على تنضيفها ، لان شرب كمية كافية من الماية بيساعد في الحفاظ على توازن السوائل ، وده هيساعد بشكل طبيعي في تقليل تراكم شمع الأذن.

5- ماتنضفيش الأذن من جوه:

ممكن يكون من المغري بالنسبة لك تنضيف الأذن من جوه والتخلص من كل الشمع المتراكم ، ولكن ده في الحقيقة ممكن يضر اكتر ما هينفع ، والمتخصصين بيوصوا بتنضيف الجزء الخارجي بس من الأذن ، ولو انتي مش بتشتغلي في بيئة فيها تراب كتير ، الاستحمام يوميا ومسح الأذن من بره وخلف الأذن بقطعة قماش مبلولة هيكون كافي جدا للحفاظ على الأذن نضيفة.

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