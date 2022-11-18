انت الان تتابع خبر حمي مجهولة في السودان.. الصحة كشفت تفاصيل المرض أمام الجميع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الصحة في السودان بالإعلان عن النتائج الخاصة بالعينات التي أخذت من الطالبات في محلية قريضه المصابات بالحمي مجهولة السودان، وأيضاً كلها عبارة عن سلبية من حميات “الضنك والشيكونغونيا والزيكا”، وهذا يأتي بعد فحصها داخل معمل الصحة القومي.

بيان وزارة الصحة حول حمي مجهولة السودان

وأكدت وزارة الصحة في بيان نشرته من خلال وسائل الإعلام المحلية عن إن العديد من العينات التي تم فحصها وصلت لـ 16 عينة، وأضافت أن عدد العينات التي تم فحصها وصلت لـ 60 طالبة في المدارس الثانوية، وهم يعانوا من الحي والتشنجات التي يصاحبها الصراخ وانتشار الإغماء ومعظمهم من مدرسة الأم الثانوية وبعضهم من بعض المدارس المختلفة. السودان تتأهب لترفع الوباء وكشف البيان أن أغلب الحالات إلى مساء الأربعاء وصلت لـ 101 حالة، وأضاف “بحسب الكشف السريري والمعملي للحالات معظمها لا يعاني من حمى أو اعتلالات صحية واضحة، كما لا يوجد أي تشنجات مرضية بين الحالات وإنما ما حدث حالات هستيريا مصحوبة بصراخ”