6 حركات بسيطة ممكن تساعدك على حرق السعرات الحرارية وانتي قاعدة على الكرسي

كتير من الاشخاص بسبب ظروف شغلهم ممكن يقضوا معظم وقتهم قاعدين على الكرسي ، وبدأ عند الفئة دي من الاشخاص يظهر عندهم مشاكل صحية وهما في سن صغير ، وبيرتفع احتمال تعرضهم لارتفاع ضغط الدم, ارتفاع الكوليسترول, والدهون الزيادة عند منطقة الخصر بشكل خاص ، عشان كده من الضروري التحرك بعد فترات طويلة من القاعدة ، او ان امكن ، التحرك بشكل متقطع طول الوقت بين فترات القاعدة ، ولحسن الحظ ان في تمارين تقدري تعمليها وانتي قاعدة على الكرسي ممكن انها تساعدك على زيادة التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على 6 تمارين لحرق السعرات الحرارية.
تمارين لحرق السعرات الحرارية:
1- تمرين الضغط:
عضلة النعل مكانها موجود في الجزء الخلفي من اسفل الساق ، وهي المسؤولة عن المشي, الجري, القفز ، ولكن اللي لسه مكتشف من وقت قريب ان العضلة دي ممكن تنشيطها بمجرد الجلوس ، محتاجة بس وانتي قاعدة على الكرسي ترفعي كعبك لفوق وانتي مثبتة صوابع القدمين على الارض ، كرري عدد مرات كتير وانتي قاعدة ، اظهرت النتايج من الحركة دي ان في تحسن بنسبة 52% في استقرار تقلبات جلوكوز الدم.
ومش بس كده كمان بتساعد على حرق الدهون في الدم اللي بيساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، وده بيحصل لان العضلة النعلية بتستخدم جلوكوز الدم لتنشيط نفسها بدل من الجليكوجين زي ما باقي عضلات الجسم بتعمل.
2- القاعدة على كورة لياقة:
البديل لكرسي المكتب العادي هو كورة التوازن او كورة اللياقة البدنية ، الكورة دي ليها مميزات كتير منها انها بتخليكي تشركي عضلاتك الاساسية عشان تحافظي على التوازن بتاعك ، وبالطريقة دي بتحافظي على وضعية ضهر جيدة وتعديلها لو كانت مشكلة هي وضعية ضهر سيئة ، لو هتستخدميها في مكان شغلك او في البيت ، القاعدة عليها لمدة ساعة هتساعدك على حرق حوالي 150 سعرة حرارية.
3- تمرين Wall sits:
لو هتاخدي استراحة صغيرة من القاعدة على المكتب ، دوري على اي حيطة قريبة منك وريحي ضهرك عليها وانزلي لتحت مع تني الركبتين ، ومش محتاجة تنزلي لحد الارض ، اختاري الطول اللي هتحسي انك مرتاحة اكتر فيه واثبتي عليه لمدة 20 ثانية تقريبا.
التمرين البسيط ده هيساعدك على تنشيط عضلات الفخدين, عضلات الارداف, عضلات الساقين ، واتأكدي انك على بعد قدمين من الحيطة والركبتين متنيين بشكل صحيح عشان تحافظي على الوضع الصحيح للحركة.
4- الضغط على عضلات البطن:
التمرين بسيط ولكن هو في الواقع يعتبر اداة سهلة جدا وفعالة للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي في جسمك اثناء القاعدة ، كل اللي هتعمليه انك هتضغطي او تشدي عضلات المعدة لمدة 8 ثواني ، وبعدها رجعيها لوضعها الطبيعي ، كرريه 8 مرات على مجموعتين ، هيساعدك على حرق حوالي 100 سعرة حرارية.
5- تمرين Seated abs:
ممكن تشوفي ان تشغيل عضلات البطن وانتي قاعدة صعب ، ولكن في الواقع ان الموضوع بسيط جدا ، كل اللي هتعمليه ارفعي رجليكي الاتنين في خط مستقيم قدامك بزاوية 45 درجة ، وبعدها ممكن تتني الركبتين لحد ما توصل لصدرك تقريبا وبعدها افرديهم تاني لوضع البداية ، مع التمرين البسيط ده هتقدري تحرقي 75 سعر حراري لو عملتيه 20 مرة على مجموعتين.
6- التململ:
في حين ان التململ بيكون غالبا مرتبط بالاشخاص اللي مش منتبهين او مش حاسين بالراحة او عندهم حالة توتر في البيئة الموجودين فيها ، ولكن هو في الحقيقة مفيد للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي في الجسم بكل سهولة اثناء القاعدة على المكتب لفترات طويلة ، لانه بيخليكي تتحركي باستمرار ، حتى لو كانت مجرد تحريك الرجل ناحية اليمين والشمال, او بتتهزيها وانتي قاعدة, وتغير وضعيات القاعدة ، لو حصل تململ طول الوقت خلال اليوم ، هتقدري تحرقي 300 سعرة حرارية.
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