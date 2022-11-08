خلال الفترة الاخيرة انتشر جدا استخدام بذور الكتان للشعر, البشرة, انقاص الوزن, وكمان زيادة الوزن ، في كتير بيدخلوها في نظامهم الغذائي كمصدر للدهون الصحية والالياف اللي بتساعد على انقاص الوزن ، ومن ناحية تانية ممكن استخدامها لزيادة الوزن في نفس الوقت ، والنهاردة موضوعنا هو عن طريقة استخدام بذور الكتان لزيادة الوزن ، وكمان ازاي ممكن تستخدميها لو عايزة تخسي.

بذور الكتان لزيادة الوزن:

بذور الكتان مفيدة للصحة بشكل عام ، لانها بتحتوي على البروتينات, الاحماض الدهنية, الفيتامينات, المعادن ، عشان كده كتير من الخبراء بينصحوا بيها لعلاج النحافة ونقص الوزن لانها غنية بالمغذيات ونسبة الاحماض الدهنية الموجودة فيها.

من ناحية تانية هي غنية بالالياف ، وده بيدي احساس بالامتلاء والشبع لفترة طويلة ، وده بدوره بيساعد على تقليل الشهية، وبالتالي انقاص الوزن.

بذور الكتان ممكن تساعد في انقاص الوزن لانها بتحتوي على الالياف زي ما قولنا اللي بتحسسك بالشبع لفترة طويلة ، بالاضافة لمركبات الليجنان اللي بتساعد على تنظيم الوزن ، من ناحية تانية ، بذور الكتان بتحتوي على سعرات حرارية عالية ، معلقة كبيرة (10 جرام) من بذور الكتان بتحتوي على 55 سعر حراري, و 4.3 جرام من الدهون الصحية, 1.3 جرام بروتين, 2 جرام كربوهيدرات, 1.9 جرام الياف ، وده بيخليها كمان وسيلة لزيادة الوزن بطريقة صحية من غير ما تأثر على صحة القلب والاوعية الدموية.

لكن ما تحتاريش في استخدامها ، بكل بساطة لو عايزة تقللي وزنك يبقى تدخلي بذور الكتان في نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية ، والعكس ، لو عايزة تزودي وزنك دخليها في نظام غذائي يومي عادي هتساعد على زيادة وزنك ، ولكن ما تاخديش منها كمية كبيرة عشان ماتحسيش بالشبع ، وبعض خبراء التغذية بينصحوا كمان باستخدام بزيت بذور الكتان كوسيلة سريعة لزيادة الوزن ، لانه معلقة كبيرة من زيت بذور الكتان بتحتوي على حوالي 125 سعر حراري، وده هيفيدك في علاج النحافة بشكل سريع.

طريقة استخدام بذور الكتان لزيادة الوزن:

– تقدري تدخلي بذور الكتان في نظامك الغذائي لزيادة الوزن بأكتر من طريقة ، والافضل تاكليها بعد طحنها لانها بتكون صعبة الهضم وهي سليمة ، وما تزوديش عن معلقة واحدة كبيرة في اليوم.

– ضيفي 1 معلقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة لاي نوع عصير تفضليه ، ويفضل اختيار انواع الفواكة مرتفعة السعرات الحرارية زي الافوكادو, المانجا, الموز.

– ضيفي 1 معلقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة للتوابل بتاعتك اللي بتستخدميها في الاكل ، وحطيها على السلطات واكلاتك.

– ضيفي 1 معلقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة للزبادي مع اضافة فواكه ، وكليها كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

– استخدمي بذور الكتان المطحونة مع المخبوزات زي الكوكيز, المافن, الكيك, المعجنات.

– ضيفي 1 معلقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة لحبوب الفطار ، مع اضافة لبن كامل الدسم وفواكه عشان تزودي من السعرات الحرارية للوجبة.

ما تستخدميش بذور الكتان اثناء الطبخ ، لان الحرارة بتدمر الاحماض الدهنية الموجودة فيها ، وممكن تحولها لمادة سامة.

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