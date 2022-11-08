خلال الفترة الاخيرة انتشر جدا استخدام بذور الكتان للشعر, البشرة, انقاص الوزن, وكمان زيادة الوزن ، في كتير بيدخلوها في نظامهم الغذائي كمصدر للدهون الصحية والالياف اللي بتساعد على انقاص الوزن ، ومن ناحية تانية ممكن استخدامها لزيادة الوزن في نفس الوقت ، والنهاردة موضوعنا هو عن طريقة استخدام بذور الكتان لزيادة الوزن ، وكمان ازاي ممكن تستخدميها لو عايزة تخسي.
بذور الكتان لزيادة الوزن:
بذور الكتان مفيدة للصحة بشكل عام ، لانها بتحتوي على البروتينات, الاحماض الدهنية, الفيتامينات, المعادن ، عشان كده كتير من الخبراء بينصحوا بيها لعلاج النحافة ونقص الوزن لانها غنية بالمغذيات ونسبة الاحماض الدهنية الموجودة فيها.
من ناحية تانية هي غنية بالالياف ، وده بيدي احساس بالامتلاء والشبع لفترة طويلة ، وده بدوره بيساعد على تقليل الشهية، وبالتالي انقاص الوزن.
بذور الكتان ممكن تساعد في انقاص الوزن لانها بتحتوي على الالياف زي ما قولنا اللي بتحسسك بالشبع لفترة طويلة ، بالاضافة لمركبات الليجنان اللي بتساعد على تنظيم الوزن ، من ناحية تانية ، بذور الكتان بتحتوي على سعرات حرارية عالية ، معلقة كبيرة (10 جرام) من بذور الكتان بتحتوي على 55 سعر حراري, و 4.3 جرام من الدهون الصحية, 1.3 جرام بروتين, 2 جرام كربوهيدرات, 1.9 جرام الياف ، وده بيخليها كمان وسيلة لزيادة الوزن بطريقة صحية من غير ما تأثر على صحة القلب والاوعية الدموية.
لكن ما تحتاريش في استخدامها ، بكل بساطة لو عايزة تقللي وزنك يبقى تدخلي بذور الكتان في نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية ، والعكس ، لو عايزة تزودي وزنك دخليها في نظام غذائي يومي عادي هتساعد على زيادة وزنك ، ولكن ما تاخديش منها كمية كبيرة عشان ماتحسيش بالشبع ، وبعض خبراء التغذية بينصحوا كمان باستخدام بزيت بذور الكتان كوسيلة سريعة لزيادة الوزن ، لانه معلقة كبيرة من زيت بذور الكتان بتحتوي على حوالي 125 سعر حراري، وده هيفيدك في علاج النحافة بشكل سريع.
طريقة استخدام بذور الكتان لزيادة الوزن:
– تقدري تدخلي بذور الكتان في نظامك الغذائي لزيادة الوزن بأكتر من طريقة ، والافضل تاكليها بعد طحنها لانها بتكون صعبة الهضم وهي سليمة ، وما تزوديش عن معلقة واحدة كبيرة في اليوم.
– ضيفي 1 معلقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة لاي نوع عصير تفضليه ، ويفضل اختيار انواع الفواكة مرتفعة السعرات الحرارية زي الافوكادو, المانجا, الموز.
– ضيفي 1 معلقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة للتوابل بتاعتك اللي بتستخدميها في الاكل ، وحطيها على السلطات واكلاتك.
– ضيفي 1 معلقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة للزبادي مع اضافة فواكه ، وكليها كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية.
– استخدمي بذور الكتان المطحونة مع المخبوزات زي الكوكيز, المافن, الكيك, المعجنات.
– ضيفي 1 معلقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة لحبوب الفطار ، مع اضافة لبن كامل الدسم وفواكه عشان تزودي من السعرات الحرارية للوجبة.
ما تستخدميش بذور الكتان اثناء الطبخ ، لان الحرارة بتدمر الاحماض الدهنية الموجودة فيها ، وممكن تحولها لمادة سامة.
افضل 3 وجبات فطار عالية السعرات الحرارية لزيادة الوزن
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة استخدام بذور الكتان لزيادة الوزن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.