12 تمرين سهل هيساعد جسمك على استعادة نشاطه وطاقته

التمارين الرياضية في الجيم مفيدة جدا ، ولكن ده مهم كمان مع تمارين التمدد ، لان مرونة الجسم مهمة جدا مع اي نوع تمارين هتمارسيه ، لان دي الطريقة اللي بتحافظ بيها مفاصلك على قوتها وحركتها وصحتها العامة ، وعلى الرغم من ان تمارين التمدد اليومية ممكن تبقى متعبة ، الا انه انتي ممكن تختاري بس تعملي تمديد للمناطق اللي محتاجة مرونة اكتر ، حسب اسلوب حياتك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم تمارين تمدد هتساعد جسمك على استعادة نشاطه وطاقته.

تمارين تمدد:

1- تمرين Tabletop hip circles:

– اعملي جسمك في وضع الطاولة زي ما هو باين قدامنا في الصورة على حصيرة اليوجا او على اي مادة ناعمة نسبيا.

– ابدأي بتمديد كل رجل للخلف وبعدين رجعيها للجنب وبعدها ارجعي للوضع الاصلي ، وممكن تعملي التمرين بالعكس يعني تحركي رجلك للجنب الاول وبعدين تمدديها للخلف.

2- تمرين Hip 90/90:

– اقعدي على الارض واتني رجل واحدة مع تدوير الورك المقابل للخارج ، والرجل اللي ورا لازم تشكل زاوية 90 درجة.

– والرجل المتنية قدامككمان تبقى 90 درجة ، ولازم الساق والكاحل يكونوا لامسين الارض.

– ومهم انك تحافظي على استقامة ضهرك اثناء التمرين ، اثبتي على الوضع ده لمدة 60 ثانية وكرريه من مرتين لتلات مرات لكل رجل.

3- تمرين Supine twist:

– نامي على الارض ، وافردي الذراعين على شكل حرف T ، وراحة الايد تبقى اتجاهها لتحت.

– اتني الركبة اليمين على الجنب الشمال من جسمك وحطيها على الركبة الشمال.

– اثبتي على الوضع ده حوالي 6 – 10 انفاس.

– كرري الحركة على الجنب التاني من الجسم.

4- تمرين Figure 4 stretch:

– نامي على ضهرك مع تني الساقين.

– اختاري رجل وحطيها فوق الركبة التانية.

– امسكي ركبتك من ورا بايدك وشديها ناحيتك.

– حاولي تخلي رقبتك وراسك مسترخيين واثبتي على الوضع ده شوية ، وبعدين كرريه للجنب التاني.

5- تمرين Thread the needle:

– خدي وضع الطاولة ومددي الذراع اليمين لفوق.

– والذراع التاني تحت صدرك في الاتجاه المعاكس ، وكتفك يكون مرتاح على الارض.

– خلي راسك على الارض ، واطراف صوابع ايدك الشمال على الارض.

– اثبتي على الوضع ده لحد ما تحسي بالتمدد بشكل كافي ، وكرري التمرين للجنب التاني.

6- تمرين Corner pec stretch:

– اختاري ركن واسع في البيت واقفي في اتجاه الزاوية دي.

– ارفعي الذراعين بحيث يكونوا على مسافة 90 درجة من جذعك ، بعدها خلي وضع رجل واحدة لقدام ، والذراعين بيعملوا ضغط على الحيطة بحيث تحسي بالتمدد في منطقة الصدر.

– اثبتي على الوضع ده لمدة 30 ثانية ، وكرريه كذا مرة.

7- تمرين Flat back:

– اقفي قدام ترابيزة مع تباعد الساقين بمقدار عرض الوركين.

– خلي الذراعين قدامك لامسين الترابيزة ، ابدأي اتني ضهرك لقدام وحافظي على ضهرك ممدود بالكامل.

– ممكن تاخدي فترات راحة ما بين التمدد ورفع راسك وتني الركبتين شوية ، وبعدها ارجعي لوضع التمدد تاني ، ممكن تثبي على الوضع ده لمدة 15 – 30 ثانية في كل مرة لمدة 2 – 4 مرات.

8- تمرين Straight-arm wall stretch:

– اقفي جنب الحيطة بجنب جسمك.

– ارفعي دراعك لحد ما يلامس الحيطة ، والدراع يكون في الاتجاه المعاكس لوجهك وتكون اعلى شوية من كتفك.

– وبعدين ابداي في تدوير صدرك في الاتجاه المعاكس لدراعك ، هتحسي في الوقت ده بشد عضلات الصدر.

– اثبتي على الوضع ده لمدة 20 – 30 ثانية ، وبعدها اعملي الجنب التاني من الجسم نفس المدة.

9- تمرين Seated hip stretch:

– تقدري تعملي التمرين ده وانتي واقفة او قاعدة ، هتحتاجي تحطي الكاحل اليمين على ركبتك الشمال مع الحفاظ على استقامة ضهرك.

– بعدها انحني لقدام مع الحفاظ على الضهر مستقيم وجذعك مايل لقدام.

– هتحسي بالتمدد في الارداف اليمين والورك ، وتقدري تزودي الشد عن طريق دفع الركبة اليمين لتحت.

– حافظي على الوضع ده لمدة 10 – 30 ثانية ، وكرري التمرين للرجل التانية.

10- تمرين Butterfly wings:

– ابدأي بالوقوف او القعدة بشكل مستقيم على كرسي.

– ارفعي الذراعين والمسي كتفك بأطراف صوابعك والكوعين يبقى اتجاههم لبره.

– مع الحفاظ على الوضع ده ابدأي حركي الكوعين لقدام بحيث يلمسوا بعض.

– وبعدها رجعي الكوعين لبره تاني ، وكرري الحركة دي كذا مرة خلال اليوم.

11- تمرين Neck stretch:

– نامي على ضهرك او اقفي بشكل مستقيم مع وضع ضهرك على الحيطة.

– خدي فوطة ولفيها حوالين راسك ، وامسكي طرفين الفوطة بايدك الاتنين.

– ابداي شدي الفوطة لقدام واتأكدي من ضغط الكتفين على الحيطة او على الارض.

12- تمرين Back stretch:

– نامي على معدتك واعقدي الذراعين تحت صدرك.

– خلي جبهتك على البطانية.

– اعملي تمدد للجانين مع صوابعك ، ولكن مش كتير.

– غمضي عينيكي وخدي 8 انفاس عميقة ، وكرري التمرين مرة كمان ، مع تبديل الذراعين خلي المرة دي الذراع اللي كانت تحت فوق ، بعد استراحة قصيرة.

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