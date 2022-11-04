6 عادات بنعملها دايما ممكن تضرنا اكتر ما تنفعنا

اجسامنا ماشية على نظام دقيق جدا بنعتمد عليه كل يوم ، ومع ذلك ، في بعض الاحيان بنعمل من غير قصد حاجات بتأثر بشكل سلبي على صحتنا واجسامنا ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 6 عادات غير صحية وازاي تتجنبيها.

عادات غير صحية:

1- النوم على الجنب اليمين:

كتير مننا بيحب النوم على الجنب اليمين ، ولكن مع ذلك ، احنا جوانبنا مش زي بعض ، النوم على الجنب اليمين ممكن يضر الجهاز الهضمي ، وخصوصا للاشخاص اللي بيعانوا من الحموضة.

لان معدتنا على الجنب الشمال من الجسم ، فالنوم على الجنب الشمال بيخلي ربط العضلات اسهل بين المعدة والمريء او انبوب الطعام ، وده بيساعد على التحكم في عملية ارتداد الحمض ، على عكس النوم على الجنب اليمين.

2- مسح التراب من على العربية:

مسح او شطف التراب من على العربية ممكن انه ينشر مواد كيميائية ضارة ويأدي لتلف طلاء السيارة ، الحل هو التخلص من التراب باستخدام منفضة السيارات اللي بايد طويلة ، ده هيأدي لازالة معظم التراب من العربية من غير ما يضر طلاء العربية.

3- مسح الايد بمناديل مبللة مضادة للبكتيريا قبل الاكل او بعده:

في الفترة دي زاد جدا استخدام المناديل المبللة المضادة للبكتيريا ، ولكن مع ذلك ينصح باختيار طريقة التنضيف التقليدية بالماية والصابون لمدة 60 ثانية.

وده لان المناديل المبللة بتسيب بقايا على الجلد ، بالاضافة انها مش بتقضي على كل الميكروبات والبكتيريا ، كمان الكحول اللي موجود فيها ممكن يأدي لجفاف وتهيج الجلد.

4- الاحتفاظ بالموبايل في الجيب الامامي:

كلنا بيبقى معانا الموبايل طول الوقت ، ولكن اللي منعرفوش ان الاحتفاظ بالموبايل في الجيب اللي قدام من البنطلون ممكن يأثر على النظام التناسلي ، وفي دراسات اثبتت ان الرجالة لما بيشيلوا الموبايل في الجيب اللي قدام ، ده ممكن يأثر بشكل كبير على جودة وكمية الحيوانات المنوية عندهم.

5- الثقة في الساعة الذكية:

دلوقتي التكنولوجيا داخلة في كل حاجة في حياتنا ، ومنها الساعة الذكية ، اللي بتقولك بعدد الخطوات اللي مشيتيها, عدد السلالم اللي طلعتيها في اليوم, عدد ساعات نومك, وكل نشاط بدني بتعمليه ، وكمان ممكن انها تتابع تمارينك الرياضية ومعدل ضربات القلب.

ولكن المشكلة ان الاجهزة دي مش دقيقة في قياس المستويات المنخفضة من الطاقة ، زي المشي او الاعمال المنزلية ، ولكن ده مش معناه انها مالهاش فايدة ، ولكن هي الحقيقة ممكن تحفزك في الحفاظ على صحتك والحركة بشكل اكبر وعمل نشاط بدني اكتر ، ولكن دايما خدي البيانات بحذر او ماتثقيش فيها بنسبة 100%.

6- شرب القهوة الصبح بدري:

كتير من الاشخاص مش بيعرفوا يبدأوا يومهم من غير فنجان القهوة الصبح ، ولكن مع ذلك ، شرب القهوة الصبح بدري ممكن يبقى مضر ، لان اجسامنا بتنتج مستويات عالية من الكورتيزول في الوقت ده من اليوم ، وشرب القهوة في الوقت اللي فيه اجسامنا بتنتج مستويات عالية من الكورتيزول ممكن يأدي لزيادة مستويات هرمون التوتر ، وده بدوره هيأدي لمشاكل صحية تانية بمرور الوقت.

وبما ان مستويات الكورتيزول بتكون عالية 3 مرات في اليوم ، افضل وقت انك تشربي فيه القهوة هو بين الساعة 10 الصبح والضهر ، وبين 2 مساء و 5 مساء.

ايه اللي ممكن يحصل لو استخدمتي المناديل المبللة بدل مناديل التواليت العادية