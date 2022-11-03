وصفة بطاطس البطيخ هي من أكتر الوصفات السهلة المبتكرة اللي هتقابلك في حياتك، بس الاول خينا نقول انه لما بنفكر في أكلة مبتكرة يمكن بنحتار، لانه اوقات بنبقى عايزين حاجة خفيفة وسريعة ومش مكلفة، خصوصا لو بندور على اننا نحبب الاطفال الصغيرين فين نوع فاكهة رافضين يجربوه مثلا، بس خلينا نفكر سوا.. تقريبا مش هنلاقي حد في الدنيا مش بيحب البطاطس المحمرة لما بيغمسها في صوص لذيذ كده صح؟ طيب ولو عملنا البطيخ بطاطس؟ والصوص مارشملو.. ألذ صح؟ لو عمرك ما كلتي “بطاطس بس بطيخ” اعرفي معانا ازاي تعملي بطاطس البطيخ مع صوص المارشملو وبمكونات في منتهى البساطة.

عمرك كلتي بطاطس بس بطيخ؟! .. اعرفي معانا وصفة بطاطس البطيخ مع صوص المارشملو

المكونات اللي هتحتاجيها

نص بطيخة متقطعة صوابع شبه الفرنش فرايز ومنزوع منها البذر.

عصير ليمونة واحدة.

مكونات الصوص او التغميسة

حوالي 100 جرام من اي نوع جبنة كريمي تحبيه.

100 جرام من كريمة المارشمللو، “لو مفيش ممكن تجيبي مارشملو وتسيحيه في المايكروويف”.

طريقة التحضير

البطيخ لما تقطعيه وتطلعي البذر منه كده انتي خلاص حضرتيه، السر كله في الصوص.. في بولة حطي الجبنة الكريمي مع كريمة المارشملة او المرشملو اللي دوبناه واضربيهم مع بعض بالمضرب الكهربائي لحد ما يكونوا مزيج كريمي ناعم شبه الصوص بالضبط، ولو حسيتي انه تقيل اوي ممكن تخفيه بشوية لبن باردين مع رشة فانيليا، كمان ممكن تزوديله سكر بودرة حسب الرغبة لو حبيتي، لما يوصل للقوام المطلوب غطيه بستريتش وحطيه في التلاجة شوية.

في طبق حطي البطيخ واعصري عليه الييمون، طلعي الصوص من التلاجة وبكدة وصفة بطاطس البطيخ تكون جاهزة، وقدميهم مع بعض وبالهنا والشفا.

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