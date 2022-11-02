كلنا تقريبا بنحب الفراخ وخصوصا الشيش طاووق، لكن ايه رايك لو قلبنا الفراخ كباب؟ وكمان مش أي كباب لكن كمان على الطريقة اليونانية.. في المقال ده هنقولك على وصفة ولا اسهل من كده، وكمان أكلة جديدة لذيذة وسريعة، اعرفي معانا بخطوات ومكونات بسيطة وفي نص ساعة بس ازاي تعملي وصفة شيش كباب الفراخ على الطريقة اليونانية لذيذة وسريعة.. وصفة شيش كباب الفراخ على الطريقة اليونانية المكونات اللي هتحتاجيها أعواد شوي خشبية 1/2 كوب زيت زيتون بكر ممتاز 1 ليمونة ، مبشور ومعصور 1 فص ثوم مفروم 2 ملاعق صغيرة من التوابل اليونانية “أو أي توابل متاحة” 2 ملاعق صغيرة من الأوريجانو المجفف 1 ملعقة صغيرة 7 بهارات فلفل أسود حسب الرغبة للكباب: حوالي كيلو الا ربع فراخ متقطعة شيش طاووق 1 حبة كوسة 1 حبة فلفل ملون حمراء كبيرة منزوعة البذور 1 حبة فلفل ملون رتقالي كبيرة منزوعة البذور 8 حبات طماطم شيري “او اي طماطم وقطعيها حجم مناسب للفلفل والفراخ” طريقة التحضير حطي الأعواد الخشبية في مياة وسيبيهم يتنقعوا شوية على جنب. في بولة كبيرة اضربي الزيت مع عصير الليمون والتوم والتوابل والأوريغانو والـ7 بهارات والفلفل الأسود. مع الفراخ المتقطعة مكعبات “زي الشيش طاووق” قطعي الكوسة والفلفل وضيفي كل الفراخ والخضروات للتتبيلة وسيبيهم يتنقعوا 20 دقيقة. سخني شواية الفرن على حرارة متوسطة وفي صاج الفرن افرشي ورقة فويل او ورقة زبدة . حطي الفراخ وقطع الخضار قطعة وقطعة بالتناوب في الأعواد الخشبية لحد ما تخلصي الكمية، وحطيهم في الصينية الي حضرنها، ودخليها الفرن واشويها على كل جنب من 25 لـ30 دقيقة لحد ما الخضار والفراخ يستووا، مع التقليب كل 10 دقايق. يقدم مع الأرز والزبادي اليوناني او سلطة الزبادي بالخيار.

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