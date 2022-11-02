لو محتارة في اختيار افضل الحاجات المناسبة لشكل جسمك ، يبقى موضوعنا النهاردة عشانك ، كلنا عارفين ان كل شكل جسم بيكون ليه الحاجات اللي تناسبه اكتر عشان تظهر مميزات الجسم وتداري العيوب ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنشارك معاكم 7 ستايلات للخريف لكل شكل من اشكال الجسم.
ستايلات للخريف لكل شكل من اشكال الجسم:
1- الجسم على شكل الساعة الرملية: فستان مع حزام على الوسط + وشوز بكعب عريض
لو انتي جسمك على شكل ساعة رملية ابعدي عن الفساتين اللي مالهاش شكل او تفصيلة محددة ، جسمك هيتحدد بشكل افضل مع الفساتين اللي بحزام على الوسط ، مع شوز بكعب عريض عشان تكملي اللوك.
2- الجسم النحيف: بنطلون جينز مع توب جوه البنطلون
لو جسمك نحيف بننصحك تختاري البنطلون الجينز اللي بيكون ضيق من فوق ونازل على واسع من اول منطقة تحت الركبة مع شوز بكعب ، والبسي معاه قميص او توب دخليه من جوه عشان يحدد شكل الجسم.
3- الجسم الكمثري: توب ضيق مع جيبة كُسر
بننصحك تعتمدي على توب يكون واخد شكل الجسم ، مع جيبة واسعة.
4- الجسم على شكل تفاحة: فستان ميدي مطبوع مع بوت فوق الركبة
اعتمدي على الفستان المطبوع اللي نازل على واسع عشان تعملي توازن بين الجزء اللي فوق واللي تحت من الجسم ، واختاريه يكون محدد منطقة الوسط ، وكملي اللوك مع بوت طويل فوق الركبة.
5- الجسم الطويل: جاكيت واخد شكل الجسم مع تيشرت مقلم وجينز رجله متنية
لو انتي طويلة يبقى المفروض تقسمي الجسم لاجزاء عشان تقللي من الطول ، وانسب لوك ممكن تعتمدي عليه هو الجاكيت ، مع تيشرت مقلم بالعرض ، مع بنطلون جينز واتني رجله عشان ياخد شوية من طول رجلك ويبينها اقصر.
6- لكل اشكال الجسم: داستر جاكيت مع جينز
الستايل ده تقريبا مناسب لكل اشكال الجسم ، كل اللي هتعمليه اختاري الجينز المفضل عندك من اول الجينز الطويل الواسع من تحت لحد الجينز القصير ، والتوب ممكن تختاري قميص ابيض او سويت شيرت مريح ، وكملي اللوك بالجاكيت الطويل الواسع اللي تتحركي فيه بحرية ، وكده يبقى لوك طبقات مثالي للخريف.
7 قطع تريندي للخريف في 2022
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 7 ستايلات للخريف لكل شكل من اشكال الجسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.