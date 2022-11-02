لو محتارة في اختيار افضل الحاجات المناسبة لشكل جسمك ، يبقى موضوعنا النهاردة عشانك ، كلنا عارفين ان كل شكل جسم بيكون ليه الحاجات اللي تناسبه اكتر عشان تظهر مميزات الجسم وتداري العيوب ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنشارك معاكم 7 ستايلات للخريف لكل شكل من اشكال الجسم.

ستايلات للخريف لكل شكل من اشكال الجسم:

1- الجسم على شكل الساعة الرملية: فستان مع حزام على الوسط + وشوز بكعب عريض

لو انتي جسمك على شكل ساعة رملية ابعدي عن الفساتين اللي مالهاش شكل او تفصيلة محددة ، جسمك هيتحدد بشكل افضل مع الفساتين اللي بحزام على الوسط ، مع شوز بكعب عريض عشان تكملي اللوك.

2- الجسم النحيف: بنطلون جينز مع توب جوه البنطلون

لو جسمك نحيف بننصحك تختاري البنطلون الجينز اللي بيكون ضيق من فوق ونازل على واسع من اول منطقة تحت الركبة مع شوز بكعب ، والبسي معاه قميص او توب دخليه من جوه عشان يحدد شكل الجسم.

3- الجسم الكمثري: توب ضيق مع جيبة كُسر

بننصحك تعتمدي على توب يكون واخد شكل الجسم ، مع جيبة واسعة.

4- الجسم على شكل تفاحة: فستان ميدي مطبوع مع بوت فوق الركبة

اعتمدي على الفستان المطبوع اللي نازل على واسع عشان تعملي توازن بين الجزء اللي فوق واللي تحت من الجسم ، واختاريه يكون محدد منطقة الوسط ، وكملي اللوك مع بوت طويل فوق الركبة.

5- الجسم الطويل: جاكيت واخد شكل الجسم مع تيشرت مقلم وجينز رجله متنية

لو انتي طويلة يبقى المفروض تقسمي الجسم لاجزاء عشان تقللي من الطول ، وانسب لوك ممكن تعتمدي عليه هو الجاكيت ، مع تيشرت مقلم بالعرض ، مع بنطلون جينز واتني رجله عشان ياخد شوية من طول رجلك ويبينها اقصر.

6- لكل اشكال الجسم: داستر جاكيت مع جينز

الستايل ده تقريبا مناسب لكل اشكال الجسم ، كل اللي هتعمليه اختاري الجينز المفضل عندك من اول الجينز الطويل الواسع من تحت لحد الجينز القصير ، والتوب ممكن تختاري قميص ابيض او سويت شيرت مريح ، وكملي اللوك بالجاكيت الطويل الواسع اللي تتحركي فيه بحرية ، وكده يبقى لوك طبقات مثالي للخريف.

7 قطع تريندي للخريف في 2022

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