الضوافر الطبيعي انها تكون قوية جدا وما تتعرضش للكسر بسهولة ، ولكن مع ذلك كتير بيعانوا من مشكلة تكسر الضوافر وتشققها ودي تقريبا من المشاكل الشائعة جدا واللي ممكن يكون سببها الجفاف, الاستخدام المفرط للمانيكير, وغيرها من الاسباب ، ولكن لحسن الحظ ، في كتير من العلاجات المنزلية البسيطة اللي ممكن تساعدك على الوصول لضوافر صحية وقوية ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنشارك معاكم 10 علاجات منزلية لضوافر صحية.

علاجات منزلية لضوافر صحية:

1- الخيار:

لو بتعاني من تقصف وتكسر الضوافر ، تقدري تتخلصي من المشكلة دي باستخدام الخيار ، الخيار مش بسبيحتوي على فيتامينات A, E, B2, B3, C ، ولكن كمان بيحتوي على الكالسيوم والحديد ، ببساطة كل اللي هتعمليه انك هتنقعي ضوافرك في عصير الخيار لمدة 5 دقايق يوميا.

2- فيكس فابوراب:

على الرغم من ان المرهم ده معروف انه بيستخدم لعلاج الكحة ونزلات البرد ، ولكن كمان يعتبر علاج فعال جدا لفطريات الاظافر ، وبيعالج الضوافر الهشة وبيحارب الفطريات ، استخدميه على الضوافر المصابة مرة واحدة كل يوم.

3- زيت شجرة الشاي:

زيت شجرة الشاي معروف بخصائصة المضادة للفطريات ، وبيساعد في الحفاظ على صحة الضوافر ، تقدري تستخدمي زيت شجرة الشاي لو بتعاني من فطريات الاظافر عن طريق دهن الاظافر باستخدام قطعة قطن مغموسة في زيت شجرة الشاي كل يوم.

4- عصير الليمون والبيكنج صودا:

عشان تبيضي ضوافرك في البيت بسهولة ، افركي ضوافرك بقطعة من الليمون وسيبيه لمدة 10 دقايق ، ولتنضيف اعمق اخلطي عصير الليمون مع صودا الخبز لحد ما تتكون عندك عجينة رقيقة وافركي ضوافرك بالخليط باستخدام فرشة اسنان.

5- شاي ديل الحصان:

ثبت ان عشبة ديل الحصان ، بيحتوي على مضادات الاكسدة وخصائص مضادة للالتهابات ، شرب كوبايتين من شاي عشبة ديل الحصان طريقة بسيطة وسهلة للحفاظ على ضوافر قوية ومنعها من التكسر.

6- زيت الاوريجانو:

زيت الاوريجانو تقدري تستخدميه على الضوافر كبديل لزيت شجرة الشاي ، زيت الاوريجانو بيحتوي على الثيمول اللي ثبت ان ليه خصائص قوية مضادة للبكتيريا ، لو بتعاني من فطريات الاظافر او مشاكل بكتيرية ، افركي ضوافرك باستخدام قطعة قطن مغموسة في زيت الاوريجانو.

7- اكل الاطعمة الغنية بالبيوتين:

عشان ضوافرك تنمو بشكل اسرع ، ضروري تاكلي الاطعمة الغنية بالبيوتين ، وهو نوع من فيتامين ب ، وحسب الدراسات البيوتين قادر انه يحول ضوافرك الضعيفة لضوافر قوية في خلال اسابيع قليلة بس ، ومن الاطعمة الغنية بالفيتامين ده هي المكسرات, القرنبيط, البيض, الموز, المشروم ، دخلي الاكلات دي في نظامك الغذائي اليومي.

8- زيت جوز الهند:

زيت جوز الهند عنده قدرة على تغذية وترطيب ضوافرك وبيحافظ على صحة الجلد اللي حوالين الضوافر ، خدي كام نقطة من زيت جوز الهند ودلكي ضوافرك لحد ما تمتص الزيت ، ده هيساعد على تقوية الاظافر.

9- خل التفاح والماية:

لعلاج الضوافر المصابة ، انقعي ضوافرك في محلول من كميات متساوية من خل التفاح والماية لمدة 30 دقيقة ، ولو عايزة نتيجة اسرع حطي خل التفاح بشكل مباشر على الضوافر باستخدام قطعة قطن.

10- الثوم:

الثوم من العلاجات الفعالة جدا لفطريات الاظافر ، فصوص الثوم بتحتوي على خصائص مضادة للميكروبات بتساعد على منع الفطريات ، افرمي كام فص ثوم لحد ما يبقى معجون حطيه على الضوافر ، او افركي الضوفر بفص الثوم.

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