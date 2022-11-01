الضوافر الطبيعي انها تكون قوية جدا وما تتعرضش للكسر بسهولة ، ولكن مع ذلك كتير بيعانوا من مشكلة تكسر الضوافر وتشققها ودي تقريبا من المشاكل الشائعة جدا واللي ممكن يكون سببها الجفاف, الاستخدام المفرط للمانيكير, وغيرها من الاسباب ، ولكن لحسن الحظ ، في كتير من العلاجات المنزلية البسيطة اللي ممكن تساعدك على الوصول لضوافر صحية وقوية ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنشارك معاكم 10 علاجات منزلية لضوافر صحية.
علاجات منزلية لضوافر صحية:
1- الخيار:
لو بتعاني من تقصف وتكسر الضوافر ، تقدري تتخلصي من المشكلة دي باستخدام الخيار ، الخيار مش بسبيحتوي على فيتامينات A, E, B2, B3, C ، ولكن كمان بيحتوي على الكالسيوم والحديد ، ببساطة كل اللي هتعمليه انك هتنقعي ضوافرك في عصير الخيار لمدة 5 دقايق يوميا.
2- فيكس فابوراب:
على الرغم من ان المرهم ده معروف انه بيستخدم لعلاج الكحة ونزلات البرد ، ولكن كمان يعتبر علاج فعال جدا لفطريات الاظافر ، وبيعالج الضوافر الهشة وبيحارب الفطريات ، استخدميه على الضوافر المصابة مرة واحدة كل يوم.
3- زيت شجرة الشاي:
زيت شجرة الشاي معروف بخصائصة المضادة للفطريات ، وبيساعد في الحفاظ على صحة الضوافر ، تقدري تستخدمي زيت شجرة الشاي لو بتعاني من فطريات الاظافر عن طريق دهن الاظافر باستخدام قطعة قطن مغموسة في زيت شجرة الشاي كل يوم.
4- عصير الليمون والبيكنج صودا:
عشان تبيضي ضوافرك في البيت بسهولة ، افركي ضوافرك بقطعة من الليمون وسيبيه لمدة 10 دقايق ، ولتنضيف اعمق اخلطي عصير الليمون مع صودا الخبز لحد ما تتكون عندك عجينة رقيقة وافركي ضوافرك بالخليط باستخدام فرشة اسنان.
5- شاي ديل الحصان:
ثبت ان عشبة ديل الحصان ، بيحتوي على مضادات الاكسدة وخصائص مضادة للالتهابات ، شرب كوبايتين من شاي عشبة ديل الحصان طريقة بسيطة وسهلة للحفاظ على ضوافر قوية ومنعها من التكسر.
6- زيت الاوريجانو:
زيت الاوريجانو تقدري تستخدميه على الضوافر كبديل لزيت شجرة الشاي ، زيت الاوريجانو بيحتوي على الثيمول اللي ثبت ان ليه خصائص قوية مضادة للبكتيريا ، لو بتعاني من فطريات الاظافر او مشاكل بكتيرية ، افركي ضوافرك باستخدام قطعة قطن مغموسة في زيت الاوريجانو.
7- اكل الاطعمة الغنية بالبيوتين:
عشان ضوافرك تنمو بشكل اسرع ، ضروري تاكلي الاطعمة الغنية بالبيوتين ، وهو نوع من فيتامين ب ، وحسب الدراسات البيوتين قادر انه يحول ضوافرك الضعيفة لضوافر قوية في خلال اسابيع قليلة بس ، ومن الاطعمة الغنية بالفيتامين ده هي المكسرات, القرنبيط, البيض, الموز, المشروم ، دخلي الاكلات دي في نظامك الغذائي اليومي.
8- زيت جوز الهند:
زيت جوز الهند عنده قدرة على تغذية وترطيب ضوافرك وبيحافظ على صحة الجلد اللي حوالين الضوافر ، خدي كام نقطة من زيت جوز الهند ودلكي ضوافرك لحد ما تمتص الزيت ، ده هيساعد على تقوية الاظافر.
9- خل التفاح والماية:
لعلاج الضوافر المصابة ، انقعي ضوافرك في محلول من كميات متساوية من خل التفاح والماية لمدة 30 دقيقة ، ولو عايزة نتيجة اسرع حطي خل التفاح بشكل مباشر على الضوافر باستخدام قطعة قطن.
10- الثوم:
الثوم من العلاجات الفعالة جدا لفطريات الاظافر ، فصوص الثوم بتحتوي على خصائص مضادة للميكروبات بتساعد على منع الفطريات ، افرمي كام فص ثوم لحد ما يبقى معجون حطيه على الضوافر ، او افركي الضوفر بفص الثوم.
5 وصفات طبيعية للعناية بالاظافر للحفاظ عليها صحية
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