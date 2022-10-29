لما الموضوع يكون متعلق بزيادة الوزن ، وجبة الفطار هي افضل وقت للحصول على كمية كبيرة من السعرات الحرارية في وجبة واحدة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم افضل 3 وجبات فطار عالية السعرات الحرارية لزيادة الوزن.
افضل وجبات فطار عالية السعرات الحرارية لزيادة الوزن:
زي ما قولنا وجبة الفطار هي انسب وقت تاكلي فيه وجبة كبيرة فيها سعرات حرارية عالية ، على سبيل المثال لو اكلتي وجبة فطار اكتر من 500 سعرة حرارية ، وجيتي في الغدا او العشا اكلتي وجبة اصغر مش هيبقى في مشكلة لانك بالفعل هتكوني اكلتي وجبة كبيرة على الفطار.
والنهاردة هنقولك على 3 وجبات فطار هتديكي 500 سعر حراري او اكتر.
1- الشوفان مع الفراولة والموز:
المكونات:
– 1 كوباية شوفان.
– 2 كوباية لبن.
– 1 موزة كبيرة متقطعة شرايح.
– 6 حبات فراولة متوسطة متقطعة شرايح.
– 1 معلقة كبيرة من زبدة الفول السوداني.
– 1 معلقة كبيرة سكر او عسل.
– قرفة حسب الرغبة.
طريقة التحضير:
1- في حلة صغيرة ضيفي الشوفان مع اللبن واطبخيهم مع بعض على نار خفيفة لمتوسطة مع التحريك المستمر.
2- سيبيهم على النار لمدة 10 دقايق او لحد ما الشوفان يبقى قوام كريمي وكثيف ، اخلطي معاه السكر او العسل.
3- صبي الخليط الشوفان في طبق وضيفي له شرايح الموز والفراولة، وفوقيهم زبدة الفول السوداني ، وممكن لو حابه تضيفي شوية قرفة مطحونة.
4- ممكن كل يوم تغيري في الطعم وتستبدلي الموز والفراولة بأي فاكهة تانية متوفرة عندك او بتفضليها.
2- ساندوتش بيض مع تركي بيكون:
الوصفة دي هتدي جسمك تقريبا 505 سعر حراري ، وممكن تاكلي معاها فاكهة لزيادة كمية السعرات الحرارية.
المكونات:
– 2 شريحة توست محمص.
– 1 بيضة كبيرة.
– 3 شرايح تركي بيكون وممكن تستبدليه بتركي مدخن او بيف بيكون (حسب المتوفر).
– 1 شريحة جبنة شيدر.
– 1 شريحة طماطم.
– ملح وفلفل اسود حسب الرغبة.
طريقة التحضير:
1- في طاسه ضد الالتصاق حطي زيت او زبدة وسخنيه على حرارة متوسطة لعالية ، ضيفي التركي وقلبيه لحد ما يبقى هش ، طلعيه في طبق على جنب.
2- زودي شوية زيت او زبدة تاني واقلي البيضة لمدة 3 دقايق او لحد ما تتماسك ، وتبيلها بالملح والفلفل الاسود.
3- هاتي شريحة التوست حطي عليها الطماطم والجبنة والتركي والبيض ، وحطي فوقيهم شريحة التوست التانية.
3- فرنش توست مع صوص التوت:
المكونات:
– 4 شرايح توست.
– زبدة.
– خليط بيض متكون من (4 بيضات, كوباية لبن, 1 معلقة كبيرة فانيليا, 1 معلقة كبيرة قرفة مطحونة).
– صوص التوت متكون من (2 كوباية توت او فراولة او الاتنين مع بعض, 2 معلقة كبيرة عصير ليمون, 1/3 كوباية سكر),
طريقة التحضير:
1- في طبق اخفقي البيض مع اللبن والفانيليا والقرفة.
2- سخني الزبدة في طاسة على نار متوسطة لعالية.
3- اغمسي شرايح التوست في خليط البيض واتأكدي انك تغطي الجانبين بالخليط ، حمريه في الزبدة لمدة 2 – 3 دقايق لحد ما الحروف بتاعته تبقى بني ومقرمشة اقلبيه على الجنب التاني ، واتأكدي انك تحمري الجانبين بالتساوي ، وبعدها ارفعيه من على النار في طبق على جنب.
4- حضري صوص التوت ، في طاسة على نار خفيفة اخلطي امزجي التوت مع السكر وعصير الليمون ، وقلبيهم مع هرس التوت اثناء التقليب لحد ما يبقى عندك صوص سميك.
5- افردي الصوص على شرايح التوست من الجانبين ، ممكن تضيفي عسل او كريمة مخفوقة عشان تزودي الحلى بتاعها او تاكليها كده زي ما هي من غير اضافات تانية.
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