لما الموضوع يكون متعلق بزيادة الوزن ، وجبة الفطار هي افضل وقت للحصول على كمية كبيرة من السعرات الحرارية في وجبة واحدة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم افضل 3 وجبات فطار عالية السعرات الحرارية لزيادة الوزن.

افضل وجبات فطار عالية السعرات الحرارية لزيادة الوزن:

زي ما قولنا وجبة الفطار هي انسب وقت تاكلي فيه وجبة كبيرة فيها سعرات حرارية عالية ، على سبيل المثال لو اكلتي وجبة فطار اكتر من 500 سعرة حرارية ، وجيتي في الغدا او العشا اكلتي وجبة اصغر مش هيبقى في مشكلة لانك بالفعل هتكوني اكلتي وجبة كبيرة على الفطار.

والنهاردة هنقولك على 3 وجبات فطار هتديكي 500 سعر حراري او اكتر.

1- الشوفان مع الفراولة والموز:

المكونات:

– 1 كوباية شوفان.

– 2 كوباية لبن.

– 1 موزة كبيرة متقطعة شرايح.

– 6 حبات فراولة متوسطة متقطعة شرايح.

– 1 معلقة كبيرة من زبدة الفول السوداني.

– 1 معلقة كبيرة سكر او عسل.

– قرفة حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

1- في حلة صغيرة ضيفي الشوفان مع اللبن واطبخيهم مع بعض على نار خفيفة لمتوسطة مع التحريك المستمر.

2- سيبيهم على النار لمدة 10 دقايق او لحد ما الشوفان يبقى قوام كريمي وكثيف ، اخلطي معاه السكر او العسل.

3- صبي الخليط الشوفان في طبق وضيفي له شرايح الموز والفراولة، وفوقيهم زبدة الفول السوداني ، وممكن لو حابه تضيفي شوية قرفة مطحونة.

4- ممكن كل يوم تغيري في الطعم وتستبدلي الموز والفراولة بأي فاكهة تانية متوفرة عندك او بتفضليها.

2- ساندوتش بيض مع تركي بيكون:

الوصفة دي هتدي جسمك تقريبا 505 سعر حراري ، وممكن تاكلي معاها فاكهة لزيادة كمية السعرات الحرارية.

المكونات:

– 2 شريحة توست محمص.

– 1 بيضة كبيرة.

– 3 شرايح تركي بيكون وممكن تستبدليه بتركي مدخن او بيف بيكون (حسب المتوفر).

– 1 شريحة جبنة شيدر.

– 1 شريحة طماطم.

– ملح وفلفل اسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

1- في طاسه ضد الالتصاق حطي زيت او زبدة وسخنيه على حرارة متوسطة لعالية ، ضيفي التركي وقلبيه لحد ما يبقى هش ، طلعيه في طبق على جنب.

2- زودي شوية زيت او زبدة تاني واقلي البيضة لمدة 3 دقايق او لحد ما تتماسك ، وتبيلها بالملح والفلفل الاسود.

3- هاتي شريحة التوست حطي عليها الطماطم والجبنة والتركي والبيض ، وحطي فوقيهم شريحة التوست التانية.

3- فرنش توست مع صوص التوت:

المكونات:

– 4 شرايح توست.

– زبدة.

– خليط بيض متكون من (4 بيضات, كوباية لبن, 1 معلقة كبيرة فانيليا, 1 معلقة كبيرة قرفة مطحونة).

– صوص التوت متكون من (2 كوباية توت او فراولة او الاتنين مع بعض, 2 معلقة كبيرة عصير ليمون, 1/3 كوباية سكر),

طريقة التحضير:

1- في طبق اخفقي البيض مع اللبن والفانيليا والقرفة.

2- سخني الزبدة في طاسة على نار متوسطة لعالية.

3- اغمسي شرايح التوست في خليط البيض واتأكدي انك تغطي الجانبين بالخليط ، حمريه في الزبدة لمدة 2 – 3 دقايق لحد ما الحروف بتاعته تبقى بني ومقرمشة اقلبيه على الجنب التاني ، واتأكدي انك تحمري الجانبين بالتساوي ، وبعدها ارفعيه من على النار في طبق على جنب.

4- حضري صوص التوت ، في طاسة على نار خفيفة اخلطي امزجي التوت مع السكر وعصير الليمون ، وقلبيهم مع هرس التوت اثناء التقليب لحد ما يبقى عندك صوص سميك.

5- افردي الصوص على شرايح التوست من الجانبين ، ممكن تضيفي عسل او كريمة مخفوقة عشان تزودي الحلى بتاعها او تاكليها كده زي ما هي من غير اضافات تانية.

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