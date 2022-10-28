طريقة عمل وصفة دجاج توسكان الايطالية

دجاج توسكان هي من الاطباق الايطالية اللذيذة جدا ، وهي مكونة من صدور الفراخ مع صوص كريمي غني مع السبانخ ، مناسبة كوجبة غدا ، او في عشا رومانسي ، تعالوا نشوف مع بعض الطريقة بالخطوات والفيديو.
وصفة دجاج توسكان:
المكونات:
– 500 جرام صدور فراخ.
– 60 جرام طماطم مجففة ، متقطعة.
– 1 حبة فلفل احمر.
– 3 فصوص ثوم.
– سبانخ (الكمية حسب الرغبة).
– بقدونس.
– صلصة طماطم.
– 2 كوباية شوربة فراخ.
– 100 جرام جبنة بارميزان.
– 1 كوباية دابل كريم (كريمة طبخ).
– ½ كوباية دقيق.
– زيت زيتون.
– 1 معلقة صغيرة زعتر مجفف.
– ½ معلقة صغيرة روزماري (اكليل الجبل).
– ½ معلقة صغيرة فلفل اسود.
-1 معلقة صغيرة بابريكا.
– 1 معلقة صغيرة ملح.
طريقة التحضير:
1- في طبق كبير اخلطي 3 معالق كبيرة زيت زيتون, الزعتر, الروزماري, البابريكا, الفلفل الاسود ، امزجي كل المكونات مع بعض كويس.
2- حطي الفراخ في الطبق مع خليط زيت الزيتون والتوابل وقلبيها كويس لحد ما الخليط يغطي قطع الفراخ كلها ، وسيبيها على جنب لمدة 30 دقيقة.
3- اثناء الوقت ده قطعي الفلفل الاحمر لشرايح ، وقشري الثوم.
4- في طبق عميق ضيفي الدقيق, والملح, ½ معلقة صغيرة فلفل اسود ، واخلطيهم كويس.
5- دلوقتي في طاسة على نار متوسطة سخني 2 معلقة كبيرة زيت الزيتون.
6- خدي صدور الفراخ وغطيها بخليط الدقيق قبل ما تنزليها في الطاسة.
7- حمريها في الطاسة 3 دقايق لكل جنب ، ولو صدور الفراخ كبيرة ممكن تخليها 4 دقايق.
8- وبعدين اقلبيها تاني دقيقة كمان لكل جنب ، وطلعيها في طبق على جنب.
9- في نفس الطاسة ضيفي معلقة كبيرة زيت زيتون والفلفل الاحمر وقلبيهم مع بعض لمدة دقيقة.
10- بعدها ضيفي الطماطم المجففة المتقطعة ، وقلبي الخليط لمدة دقيقة كمان.
11- ضيفي ½ معلقة من الروزماري و ½ معلقة من الزعتر واخلطيهم.
12- ضيفي 1 معلقة صغيرة من صلصة الطماطم ، واطبخيها لمدة 30 ثانية.
13- ضيفي الثوم المهروس ، واطبخيها لمدة 30 ثانية كمان.
14- اخلطي كل حاجة مع بعض كويس ، وبعدها ضيفي شوربة الفراخ ، وقلبيهم وسيبيها تغلي لمدة 10 دقايق.
15- بعدها ضيفي السبانخ المتقطعة واطبخيها لمدة دقيقة واحدة او لحد ما حجمها يقل.
16- بعد كده ضيفي كريمة الطبخ ، وامزجي كل المكونات مع بعض واطبخيهم لمدة دقيقتين كمان.
17- ضيفي الجبنة البارميزان و ½ معلقة صغيرة ملح ورشة فلفل اسود واخلطي كويس.
18- ضيفي الفراخ والعصارة اللي نزلت منها واطبخيها لمدة دقيقة واحدة ، وغطي كل قطع الفراخ بالصوص باستخدام المعلقة.
19- دلوقتي قطعي البقدونس وضيفيه فوق الفراخ.
20- وكده الطبق جاهز للتقديم.
الطريقة بالفيديو:
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