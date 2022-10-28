طريقة عمل وصفة دجاج توسكان الايطالية

دجاج توسكان هي من الاطباق الايطالية اللذيذة جدا ، وهي مكونة من صدور الفراخ مع صوص كريمي غني مع السبانخ ، مناسبة كوجبة غدا ، او في عشا رومانسي ، تعالوا نشوف مع بعض الطريقة بالخطوات والفيديو.

وصفة دجاج توسكان:

المكونات:

– 500 جرام صدور فراخ.

– 60 جرام طماطم مجففة ، متقطعة.

– 1 حبة فلفل احمر.

– 3 فصوص ثوم.

– سبانخ (الكمية حسب الرغبة).

– بقدونس.

– صلصة طماطم.

– 2 كوباية شوربة فراخ.

– 100 جرام جبنة بارميزان.

– 1 كوباية دابل كريم (كريمة طبخ).

– ½ كوباية دقيق.

– زيت زيتون.

– 1 معلقة صغيرة زعتر مجفف.

– ½ معلقة صغيرة روزماري (اكليل الجبل).

– ½ معلقة صغيرة فلفل اسود.

-1 معلقة صغيرة بابريكا.

– 1 معلقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير:

1- في طبق كبير اخلطي 3 معالق كبيرة زيت زيتون, الزعتر, الروزماري, البابريكا, الفلفل الاسود ، امزجي كل المكونات مع بعض كويس.

2- حطي الفراخ في الطبق مع خليط زيت الزيتون والتوابل وقلبيها كويس لحد ما الخليط يغطي قطع الفراخ كلها ، وسيبيها على جنب لمدة 30 دقيقة.

3- اثناء الوقت ده قطعي الفلفل الاحمر لشرايح ، وقشري الثوم.

4- في طبق عميق ضيفي الدقيق, والملح, ½ معلقة صغيرة فلفل اسود ، واخلطيهم كويس.

5- دلوقتي في طاسة على نار متوسطة سخني 2 معلقة كبيرة زيت الزيتون.

6- خدي صدور الفراخ وغطيها بخليط الدقيق قبل ما تنزليها في الطاسة.

7- حمريها في الطاسة 3 دقايق لكل جنب ، ولو صدور الفراخ كبيرة ممكن تخليها 4 دقايق.

8- وبعدين اقلبيها تاني دقيقة كمان لكل جنب ، وطلعيها في طبق على جنب.

9- في نفس الطاسة ضيفي معلقة كبيرة زيت زيتون والفلفل الاحمر وقلبيهم مع بعض لمدة دقيقة.

10- بعدها ضيفي الطماطم المجففة المتقطعة ، وقلبي الخليط لمدة دقيقة كمان.

11- ضيفي ½ معلقة من الروزماري و ½ معلقة من الزعتر واخلطيهم.

12- ضيفي 1 معلقة صغيرة من صلصة الطماطم ، واطبخيها لمدة 30 ثانية.

13- ضيفي الثوم المهروس ، واطبخيها لمدة 30 ثانية كمان.

14- اخلطي كل حاجة مع بعض كويس ، وبعدها ضيفي شوربة الفراخ ، وقلبيهم وسيبيها تغلي لمدة 10 دقايق.

15- بعدها ضيفي السبانخ المتقطعة واطبخيها لمدة دقيقة واحدة او لحد ما حجمها يقل.

16- بعد كده ضيفي كريمة الطبخ ، وامزجي كل المكونات مع بعض واطبخيهم لمدة دقيقتين كمان.

17- ضيفي الجبنة البارميزان و ½ معلقة صغيرة ملح ورشة فلفل اسود واخلطي كويس.

18- ضيفي الفراخ والعصارة اللي نزلت منها واطبخيها لمدة دقيقة واحدة ، وغطي كل قطع الفراخ بالصوص باستخدام المعلقة.

19- دلوقتي قطعي البقدونس وضيفيه فوق الفراخ.

20- وكده الطبق جاهز للتقديم.

الطريقة بالفيديو:

طريقة عمل وصفة سباجيتي كاربونارا