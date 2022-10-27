12 وصفة سموزي صحية للفطار هتديكي طاقة طول اليوم

وجبة الفطار من اهم وجبات اليوم لانها هي اللي بتدينا الطاقة لباقي يومنا ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على وصفات سموزي صحية ومغذية للفطار هتديكي طاقة طول اليوم، وتقدري كمان تشربيها قبل التمرين.

وصفات سموزي صحية:

1- سموزي الفراولة والشوفان:

المشروب ده غني بالعناصر الغذائية, الالياف, مضادات الاكسدة ، كمان بيساعد على تقوية جهاز المناعة لاحتوائه على فيتامين سي واوميجا 3 ، والوصفة دي مش بتحتوي على اي سكر مضاف لان الفراولة بتحتوي على سكر طبيعي ، وكمان خالية من منتجات الالبان ومن الجلوتين ونباتية.

المكونات:

– 1 كوباية فراولة طازة.

– 1 كوباية حليب لوز.

– 1 كوباية شوفان.

– 1 معلقة صغيرة فانيليا.

– 1 معلقة صغيرة ل 1 معلقة كبيرة من زبدة اللوز.

– سكر (اختياري).

طريقة التحضير:

اغسلي الفراولة كويس ، وحطي المكونات كلها في الخلاط واضربيها كويس مع بعض ، لحد ما يتحول عندك عصير قوامه كثيف ، لو عايزة تخففيه ممكن تضيفي له لبن ، ممكن تدوقي الخليط لو لقتيه محتاج سكر ضيفي له كمية بسيطة ولكن الافضل انك ماتضفيش اي سكر عشان العصير يبقى طبيعي.

2- سموزي المانجا:

عصير المانجا غني بالفيتامينات والمعادن ، بيعزز جهاز المناعة وبيعزز نمو الخلايا ، وممكن انه يساعد كمان على تقوية صحة العين والقلب ، وبيمنع مرض السكري ، وبيحتوي على عدد منخفض من السعرات الحرارية.

المكونات:

– 1 ثمرة مانجا ناضجة.

– ½ ليمونة.

– ½ حبة خيار (اختياري).

– حفنة من النعناع الطازة.

– ½ كوباية ماية او حليب.

طريقة التحضير:

اغسلي المانجا والخيار والنعناع ، حطي قطع المانجا والخيار وعصير الليمون ونص كمية النعناع مع الماية او الحليب في الخلاط واضربيهم مع بعض كويس ، صبيها في كوباية مع شرايح مانجا واوراق النعناع.

3- سموزي التوت الازرق:

عصير التوت الازرق بيحتوي على مضادات اكسدة اكتر من اي فاكهة تانية ، ومنخفضة السعرات الحرارية والدهون ، وغنية بالالياف والفيتامينات ، وبتحتوي على نسبة عالية من الانثوسيانين وده بيساعد على تحسين صحة القلب.

المكونات:

– 1 كوباية توت طازة.

– ¾ كوباية زبادي خالي الدسم.

– ¾ كوباية حليب.

– 1 معلقة كبيرة من بذور الكتان.

طريقة التحضير:

اغسلي التوت كويس ، اضربي كل المكونات مع بعض في الخلاط لحد ما يبقى عندك عصير سائل وناعم.

4- سموزي الموز:

عصير الموز مفيد لزيادة الوزن, خسارة الوزن, وللتمارين ، غني بالالياف ويعتبر وجبة خفيفة ممتازة، ومثالي جدا للاشخاص اللي بيلعبوا رياضة لانه بيساعد على استعادة الالكتروليت وزيادة الكربوهيدرات.

المكونات:

– 1 – 2 ثمرة موز.

– 1 كوباية حليب خالي الدسم.

– 1 معلقة كبيرة سكر (اختياري).

– 1 كوباية زبادي خالي الدسم.

– 1 معلقة صغيرة من بذور الشيا.

طريقة التحضير:

حطي المكونات كلها في الخلاط واضربيهم لحد ما يبقى قوامه سلس.

5- سموزي السبانخ:

العصير الاخضر غني بالمواد الغذائية والفيتامينات وبيعزز النظام العصبي في الجسم ، بالاضافة لتقوية العضم ودعم الجهاز المناعي وخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

المكونات:

– 1 كوباية مكعبات تلج.

– 2 كوباية سبانخ.

– 2 كوباية فاكهة اي نوع من اختيارك.

– ½ كوباية زبادي خالي الدسم.

– 1 كوباية حليب لوز.

طريقة التحضير:

اغسلي السبانخ والفاكهة ، اخلطي كل المكونات مع بعض في الخلاط واضربيهم ولو حسيتي انه تقيل ممكن تزودي له حليب.

6- سموزي الموز وزبدة الفول السوداني:

العصير ده بيحتوي على نسبة عالية من الالياف, البوتاسيوم, الفيتامينات, الدهون الصحية ، ويعتبر مشروب رائع جدا لبداية اليوم او شربه في نهاية يومك.

المكونات:

– ¾ كوباية حليب لوز.

– 2 معلقة كبيرة من زبدة الفول السوداني.

– ½ كوباية زبادي خالي الدسم.

– ¼ معلقة صغيرة قرفة مطحونة.

طريقة التحضير:

امزجي كل المكونات مع بعض واضربيهم في الخلاط لحد ما يبقى عصير قوامه ناعم.

7- سموزي العنب:

عصير العنب غني بالفيتامينات زي فيتامين سي, فيتامين K, البوتاسيوم, الكيرسيتين اللي بيحتوي على خصائص مضادة للاكسدة ومضادة للالتهابات بيساعد في تقليل التورم, تخفيف الخلايا السرطانية, التحكم في نسبة السكر في الدم.

المكونات:

– ½ كوباية زبادي خالي الدسم.

– 1 كوباية عنب.

– 1 ¾ كوباية حليب لوز.

– ¼ معلقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير:

حطي المكونات كلها في الخلاط واضربيهم مع بعض لحد ما يبقى خليط ناعم.

8- سموزي الجزر:

عصير الجزر منخفض السعرات الحرارية وغني بالالياف ، ويحتوي على فيتامين أ, ج, ك, البوتاسيوم اللي ممكن تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم ، وبتساعد كمان في انقاص الوزن ، بتحسن صحة العين ، وممكن تضيفي له اي فواكه وخضروات حسب اختيارك.

المكونات:

– 1 كوباية جزر متقطع شرايح رفيعة.

– 1 تفاحة كبيرة مفرومة.

– 1 موزة متوسطة.

– ½ كوباية عصير برتقان.

– ½ كوباية عصير مانجا او اناناس.

– ½ كوباية حليب خالي الدسم.

طريقة التحضير:

حضري كل الفاكهة وقطعيها ، اخلطي كل المكونات مع بعض واضربيهم في الخلاط ، وتقدري تتحكمي في القوام بكمية الحليب لو عايزاه سائل اكتر زودي الحليب ولو عايزاه تقيل قللي كمية الحليب.

9- سموزي القرع:

القرع بيحتوي على الالياف والفيتامينات C, K, E, البوتاسيوم, الفا كاروتين, بيتا كاروتين, لوتين ، وتقدري تشربيه لفقدان الوزن, تحسين صحة العين, تعزيز المناعة, صحة البشرة, النوم بشكل افضل.

المكونات:

– 1 كوباية قرع مهروس.

– 3 كوبايات لبن خالي الدسم.

– ½ كوباية زبادي.

– ¼ معلقة صغيرة قرفة مطحونة.

– ¼ كوباية بسكويت مملح مطحون (اختياري).

طريقة التحضير:

حطي المكونات كلها في الخلاط واضربيهم مع بعض لحد ما يبقى عندك عصير قوامه ناعم.

10- سموزي الافوكادو والسبانخ:

عصير الافوكادو والسبانخ بيحتوي على دهون جيدة بتساعد على الوقاية من امراض القلب, خفض ضغط الدم ، بيحتوي كمان على نسبة عالية من البوتاسيوم, الالياف, العناصر الغذائية, الفيتامينات ، بالاضافة انه منخفض السعرات الحرارية.

المكونات:

– 1 كوباية موز متقطع.

– 1 حبة افوكادو كبيرة.

– 2 معلقة كبيرة عسل (اختياري).

– 1 كوباية زبادي خالي الدسم.

– 2 كوباية سبانخ.

– ½ كوباية حليب خالي الدسم.

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات مع بعض واضربيهم في الخلاط.

11- سموزي البطيخ:

البطيخ بيحتوي على نسبة عالية من الماية وده مفيد للترطيب ، وبيحتوي كمان على مضادات الاكسدة والعناصر الغذائية ، وكمان فيتامين A, C.

المكونات:

– 3 كوبايات بطيخ متقطع مكعبات.

– 1 كوباية فراولة (اختياري).

– ½ كوباية زبادي خالي الدسم.

– ½ معلقة كبيرة عسل.

– ½ كوباية حليب لوز.

– ¼ كوباية اوراق نعناع طازة.

طريقة التحضير:

حطي المكونات كلها في الخلاط واضربيهم مع بعض.

12- سموزي الرمان:

عصير الرمان بيحتوي على نسبة عالية من مضادات الاكسدة, فيتامين ج, الالياف, ومجموعة تانية من الفيتامينات ، والعصير ده مثالي للاشخاص اللي عايزين يخسروا وزن.

المكونات:

– 1 كوباية رمان.

– 1 كوباية اناناس.

– 1 موزة متوسطة.

– 1 كوباية تلج.

– 1/3 كوباية زبادي خالي الدسم.

– ½ معلقة كبيرة عسل (اختياري).

طريقة التحضير:

اخلطي كل المكونات مع بعض واضربيهم في الخلاط.

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