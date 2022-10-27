ايه اللي بيقولوا اول حرف من اسمك عن شخصيتك؟

هل تعرفي ان اسمك ممكن يكشف حاجات كتير عن شخصيتك؟ بخلاف علم الابراج في كمان علم الاعداد اللي بيدينا مهارة فك غموض الشخص ، الحرف الاول من اسمك ممكن يحمل مفتاح شخصيتك ، حسب علم الاعداد ان كل حرف من اسمك يعتبر قيمة عددية وكل رقم من الارقام دي بيرتبط ببعض المواقف والمشاعر والطاقات والصفات ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض اول حرف من اسمك بيقول ايه عن شخصيتك.

القيمة العددية للحروف:

زي ما قولنا في البداية ان كل حرف ليه قيمة عددية معينة ، وقبل ما نعرف اول حرف من اسمك بيقول ايه عن شخصيتك ، هنشوف الاول القيمة العددية للحروف الابجدية:

1 = A, I, J, Q, Y.

2 = B, K, R.

3 = C, G, L, S.

4 = D, M, T.

5 = E, H, N, X.

6 = U, V, W.

7 = O, Z.

8 = F, P.

عشان تحسبي الاول القيمة العددية لاسمك ، على سبيل المثال sara ، هيبقى S=3, A=1, R=2, A=1 ، اجمعي الارقام 3+1+2+1= 7 يبقى كده القيمة العددية لاسمك هي 7 ، ولو اسمك طويل وطلع رقمين على سبيل المثال 12 اجمعيهم مع بعض 1+2=3 ، كده القمية العددية للاسم هي 3.

اول حرف من اسمك بيقول ايه عن شخصيتك:

1- لو اسمك بيبدأ بحرف ال A:

الحرف A القمية العددية بتاعته هي 1 ، وحسب علم الاعداد اصحاب اليمة العددية 1 بيكونوا اشخاص مؤثرين ، بيحبوا السيطرة وبيكونوا عموما رمز للثقة والشجاعة والجرأة وقادة ومحفزون ، ممكن اصحاب الحرف ده احيانا بيسيبوا انطباع عند اللي حواليهم انهم متعجرفين او عندهم قلة ذوق شوية في التعامل ، ولكن مع ذلك هما عندهم ذوق رفيع جدا.

2- لو اسمك بيبدأ بحرف ال B:

لان رقم 2 بيرمز للمشاعر والازدواجية ، فأكيد انتي شخص عاطفي ، مهذب جدا بيحس بغيره ، وعنده موهبة للتعامل مع المواقف المعقدة ، واكتر حاجة مهمة بالنسبة لهم هي الحفاظ على خصوصيتهم.

3- لو اسمك بيبدأ بحرف ال C:

القيمة الرقمية لل C هي 3 ، يعني انتي بتدوري حوالين التواصل, الابداع, الفضول ، بتحبي تعيشي حياتك على اكمل وجه ، محبوبة من اللي حواليكي لانك عندك مهارات اجتماعية عالية ، ولكن مع ذلك شخصيتك الساحرة دي فيها عيب واحد وهي انك مهووسة بالسيطرة.

4- لو اسمك بيبدأ بحرف ال D:

من بره تباني انك شخصية قوية جدا ومحدش يقدر عليكي ولكن من جوه انتي شخصية لطيفة ، عندك قدرة انك تخوفي الناس بقوتك ولكن من جوه محافظة على روحك اللطيفة ، والقيمة العددية 4 بتمثل التوازن, الامان, العمل الجاد ، ولكن من ناحية تانية انتي عنيدة في كتير من الاوقات على حساب نفسك.

5- لو اسمك بيبدأ بحرف ال E:

الاشخاص اللي اسمهم بيبدأ بحرف ال E هما اشخاص مجازفين وبيدورا دايما على المغامرة ، مبدعين وعندهم استعداد دايما للتغيير ، بيكرهوا الملل وبيدوروا دايما على محادثات ذكية وبيحبوا يتواصلوا مع اللي حواليهم وده بالنسبة لهم السعادة ، الجانب السلبي ان هما ممكن يكونوا اشخاص متقلبين في بعض الاوقات.

6- لو اسمك بيبدأ بحرف ال F:

انتي بتمثلي الحب ودفء القلب ، بتميلي جدا للرومانسية والعواطف ، ولان شخصيتك بتتميز بكشف الاخطاء واصلاحها ، فانتي دايما بتقدمي المساعدة للي حواليكي ، العيب الوحيد انك في كتير من الاوقات ممكن تكوني حساسة زيادة عن اللزوم.

7- لو اسمك بيبدأ بحرف ال G:

انتي شخص روحاني جدا ومتصوف ومتمسكة بالمعتقدات الدينية ، شخصية مبدعة ، ودايما في حالة بحث عن اي حاجة تشغلك ، مش بتحبي تقعدي فاضية لان الحياة اللي من غير حركة بالنسبة لك بتخليكي تحسي بالملل.

8- لو اسمك بيبدأ بحرف ال H:

انتي شخصية دايما عايزة تكوني ناجحة في حياتك ، وبتطاردي احلامك ، عندك ذكاء يوصلك للنجاح والثروة ، بعد كل ده هيكون طبيعي ان عيب شخصيتك انك ممكن تبقي جشعة واستغلالية عشان توصلي للي انتي عايزاه.

9- لو اسمك بيبدأ بحرف ال I:

بتشوفي انك لازم تلاقي اهتمام كافي من اللي حواليكي ، لانك حساسة جدا وبتفضلي الفخامة في الحب.

10- لو اسمك بيبدأ بحرف ال J:

انتي عندك شخصية دقيقة جدا, ملتزمة, مخلصة ، عندها موهبة في التعامل مع المواقف المختلفة.

11- لو اسمك بيبدأ بحرف ال K:

القمية العدد 2 للحرف K بيمثل انك شخص بيروح لاقصى الحدود في كل حاجة ، شخصية مؤثرة ، صادقة مع نفسك ، وبتشتغلي بشكل افضل وبتقدمي افضل ما عندك مع شركا او في مجموعة.

12- لو اسمك بيبدأ بحرف ال L:

انتي شخص بتحبي تعملي الخير جدا وعندك حياة تواصل نشيطة ، شخصيتك جذابة ، دايما عندك حماس ، وشعور بالالهام.

13- لو اسمك بيبدأ بحرف ال M:

انتي شخص محدش يقدر يوقفك ومافيش حاجة تقدر تقف بينك وبين اللي انتي عايزة توصلي له ، عندك ثقة كبيرة في النفس ، وعلى الرغم من ان شخصيتك متقلبة بشكل كبير الا انك بتحسبي المخاطر كويس قبل ما تاخدي اي خطوة.

14- لو اسمك بيبدأ بحرف ال N:

الخبال والمرح والحرية بتحدد شخصيتك ، بتفكري دايما بره الصندوق ومنفتحة على التغيير ، شخصية فضولية جدا بتحب التصرف بحرية في كل حاجة في حياتها ، شخص حدسي بيحس بالحاجة قبل ما تحصل.

15- لو اسمك بيبدأ بحرف ال O:

شخصية بتحب تلتزم بالقواعد وعندها كتاب القواعد الخاص بيها ، وبتحب ان اللي حواليها يمشوا على القواعد بتاعتها ، اشخاص محفزين وعندهم رؤية.

16- لو اسمك بيبدأ بحرف ال P:

حالتك الاجتماعية بتعني كتير ليكي وده بيفرض عليكي انك تكوني نسخة من نفسك ، دايما بتدوري على المعرفة والحكمة.

17- لو اسمك بيبدأ بحرف ال Q:

شخصية عندها طبيعة فلسفية ، السفر هو اللي بيغذي شخصيتك ، شخص مستكشف وعملي ، شخصيتك بتتميز بالولاء والصدق.

18- لو اسمك بيبدأ بحرف ال R:

بتفضلي الفكر والعقل الكبير على المظهر ، عندك اطلاع دائم بكل الاخبار والاحداث اللي بتحصل في العالم ، المعرفة والفكر هي حبك الحقيقي.

19- لو اسمك بيبدأ بحرف ال S:

اشخاص عندهم نكران ذات, ثقة بالنفس, والاعتماد على الذات ، عندهم قوة ارادة تحرك الجبال لما بيصمموا على حاجة بيعملوها ، بالنسبة لك الفعل اهم من الكلام.

20- لو اسمك بيبدأ بحرف ال T:

عندك عزم شديد بتتمسكي بخططك لحد ما تنفذيها ، بتكرهي فكرة التغيير وبتديري حياتك بروتين بحت ، بتحبي تعيشي بسلام.

21- لو اسمك بيبدأ بحرف ال U:

شخصية ايجابية بتشعي مشاعر سعيدة ، مافيش حاجة ممكن توقفك او تقف قدامك لانك مسلحة نفسك بسلاح خارق وهو التفاؤل.

22- لو اسمك بيبدأ بحرف ال V:

بتحبي تحتفظي بمساحتك الخاصة ، بتعملي مسافة بينك وبين اللي حواليكي عشان تحافظي على خصوصيتك ، بتحبي تكملي اي مهمة

تبدأي فيها للاخر لحد ما تخلصيها.

23- لو اسمك بيبدا بحرف ال W:

شخصية مندفعة جدا وانانية ، غالبا بتحبي المتعة والتغيير المستمر ، وشخصية بتقدر نفسها جدا وبتعتبري نفسك الاسمى او احسن واحدة من اللي حواليكي.

24- لو اسمك بيبدأ بحرف ال X:

عندك حب للحياة ، عندك مهارة انك تعملي اكتر من مهمة مع بعض ، وغالبا بتسرحي كتير بخيالك.

25- لو اسمك بيبدأ بحرف ال Y:

اشخاص عاطفيين جدا ، ومش بيخلوا اللي حواليهم ابدا يشوفوا حقيقة شخصيتهم ، بيحبوا يكونوا مسيطرين على حياتهم.

26- لو اسمك بيبدأ بحرف ال Z:

عاشقين من الدرجة الاولى ومهوسيين بالحب ، وعلى الرغم من انها حاجة حلوة انك تبقي مالية حياتك بالحب ، ولكن المحبة المفرطة دي ممكن تسبب لك مشاكل ، غالبا انتي بتحبي ما وراء الالم والمعاناة.

قولي لنا لو اول حرف من اسمك بيقول صفاتك فعلا ولا لا؟

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