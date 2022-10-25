زي ما كلنا عارفين ان الخريف بيكون موسم محير شوية في اللبس ، لان الجو ممكن يبقى يوم حر ومحتاج لبس خفيف شوية ، ويوم فيه شوية هوا وبرد محتاج حاجة اتقل ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنساعدك في مهمة اختيار اللوك المناسب وهنشارك معاكم افكار ستايلات لموسم الخريف ، تستوحي منهم اللوك بتاعك. افكار ستايلات لموسم الخريف: سويتر مع بوت طويل جاكيت جينز, تيشرت, ليجينجز, وسنيكرز بالطو كارديجان Cardigan coat مع بنطلون جينز سويتر دريس مع بوت طويل بالطو سويتر Sweater coat, ليجينجز, سنيكرز, ايس كاب فيست, سويت شيرت, سنيكرز, ايس كاب جاكيت, ليجينجز, سويتر, بوت, ايس كاب جاكيت, ليجينجز, سويتر, بوت, ايس كاب بالطو, ليجينجز, سويتر, سنيكرز فيست, ليجينجز, سويتر, بوت, ايس كاب بالطو جملي, جينز, سكارف, سنيكرز بالطو, ليجينجز, سنيكرز بالطو, سنيكرز, سويت شيرت, ليجينجز 10 ستايلات موضة لموسم الخريف تضيفيهم لدولابك

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