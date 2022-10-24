روتين جمالي سريع لو معندكيش وقت للعناية الكافية ببشرتك

كلنا بيمر علينا وقت ممكن نكون كسلانين او مافيش وقت كفاية للعناية ببشرتنا ، وبنبقى عايزين روتين سريع وبسيط وفي نفس الوقت نحافظ على نضارة بشرتنا ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على روتين جمالي سريع مش محتاج منك وقت ولا مجهود.
روتين جمالي سريع:
1- نامي عدد ساعات كفاية:
البشرة بتحتاج نوم كفاية عشان تتجدد من ارهاق طول اليوم ، اتأكدي انك مترهقيش جسمك وبشرتك بعدد ساعات قليلة وتنامي 4 ساعات بس مثلا ، قلة النوم معاناها هالات سودا, اكياس تحت العين, بشرة شاحبة وغيرها من المشاكل ، وده معناه انك هتقضي وقت اطول في اصلاحها باستخدام منتجات تجميل كتير ، وعشان توفري على نفسك وقتك ومجهود وفلوسك نامي كويس مش اقل من 8 ساعات يوميا.
2- اشربي ماية بانتظام:
الماية هي صديقة بشرتك ، والتقليل منها هيبقى ضد بشرتك ، شرب حوالي 2 – 2.5 لتر يوميا هيساعدك على التخلص من السموم والحفاظ على رطوبة بشرتك ، الجرعة الصحيحة من الترطيب هتحافظ على نضارة وصحة البشرة.
3- التنضيف والتقشير:
لو مش عايزة تقضي وقت طويل في العناية ببشرتك الصبح ، اعتمدي على غسول يكون مطهر ومقشر في نفس الوقت ، عشان ينضف البشرة وفي نفس الوقت يزيل الاوساخ والدهون الزيادة وخلايا الجلد الميتة ويزود من معدل دوران الخلايا ويرطب البشرة.
4- استخدمي سيروم متعدد الاستخدامات:
التفتيح والترطيب والحماية من اشعة الشمس تقدري تحصلي عليهم كلهم من منتج واحد وهو السيروم ، ممكن تعتمدي على سيروم فيتامين سي كجرعة تجميلية مثالية بعد تنضيف البشرة ، هيجدد بشرتك بسبب مضادات الاكسدة الموجودة فيه, وهيفتح البشرة, ويخلصك من البهتان وهيخلي البشرة في النهاية متجددة ونضرة.
5- مكياج الكل في واحد:
عشان تختصري منتجات المكياج الكتير وتوفري في الوقت ، ممكن تعتمدي على منتج يكون بودرة وكريم اساس وبرايمر مع بعض زي بودرة لاكمي ، فيها البرايمر اللي هيوحد لون بشرتك وهيخفي الخطوط الرفيعة ، وككريم اساس للتغطية ، وكبودرة للمسة نهائية مات وتثبيت المكياج لفترة طويلة.
6- روج بألوان جريئة:
الروج الجريء بألوان مشرقة ممكن يرفع مستوى اللوك بتاعك بشكل فوري ، وهيبين مكياجك بشكل حلو وكأنك قضيتي ساعات في المكياج مش مجرد 30 ثانية لوضع الروج ، ممكن تعتمدي على اللون الاحمر المات.
7- ديل حصان فوضوي:
تسريحة الشعر اللي ممكن تطلعي بيها بلوك انيق من غير ما تقضي فيها وقت كتير هي ديل الحصان الفوضوي ، اقسمي شعرك نصين النص اللي فوق سرحيه بالمشط بالعكس عشان تديه حجم اكبر وبعدها لميه ديل حصان ، والجزء اللي تحت ارفعيه على الجزء اللي فوق واربطيهم مع بعض ، ورشي سبراي مثبت.
ايه هو ال Skin Cycling وازاي تعمليه وتأثيره على بشرتك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روتين جمالي سريع لو معندكيش وقت للعناية الكافية ببشرتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.