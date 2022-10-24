روتين جمالي سريع لو معندكيش وقت للعناية الكافية ببشرتك

كلنا بيمر علينا وقت ممكن نكون كسلانين او مافيش وقت كفاية للعناية ببشرتنا ، وبنبقى عايزين روتين سريع وبسيط وفي نفس الوقت نحافظ على نضارة بشرتنا ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على روتين جمالي سريع مش محتاج منك وقت ولا مجهود.

روتين جمالي سريع:

1- نامي عدد ساعات كفاية:

البشرة بتحتاج نوم كفاية عشان تتجدد من ارهاق طول اليوم ، اتأكدي انك مترهقيش جسمك وبشرتك بعدد ساعات قليلة وتنامي 4 ساعات بس مثلا ، قلة النوم معاناها هالات سودا, اكياس تحت العين, بشرة شاحبة وغيرها من المشاكل ، وده معناه انك هتقضي وقت اطول في اصلاحها باستخدام منتجات تجميل كتير ، وعشان توفري على نفسك وقتك ومجهود وفلوسك نامي كويس مش اقل من 8 ساعات يوميا.

2- اشربي ماية بانتظام:

الماية هي صديقة بشرتك ، والتقليل منها هيبقى ضد بشرتك ، شرب حوالي 2 – 2.5 لتر يوميا هيساعدك على التخلص من السموم والحفاظ على رطوبة بشرتك ، الجرعة الصحيحة من الترطيب هتحافظ على نضارة وصحة البشرة.

3- التنضيف والتقشير:

لو مش عايزة تقضي وقت طويل في العناية ببشرتك الصبح ، اعتمدي على غسول يكون مطهر ومقشر في نفس الوقت ، عشان ينضف البشرة وفي نفس الوقت يزيل الاوساخ والدهون الزيادة وخلايا الجلد الميتة ويزود من معدل دوران الخلايا ويرطب البشرة.

4- استخدمي سيروم متعدد الاستخدامات:

التفتيح والترطيب والحماية من اشعة الشمس تقدري تحصلي عليهم كلهم من منتج واحد وهو السيروم ، ممكن تعتمدي على سيروم فيتامين سي كجرعة تجميلية مثالية بعد تنضيف البشرة ، هيجدد بشرتك بسبب مضادات الاكسدة الموجودة فيه, وهيفتح البشرة, ويخلصك من البهتان وهيخلي البشرة في النهاية متجددة ونضرة.

5- مكياج الكل في واحد:

عشان تختصري منتجات المكياج الكتير وتوفري في الوقت ، ممكن تعتمدي على منتج يكون بودرة وكريم اساس وبرايمر مع بعض زي بودرة لاكمي ، فيها البرايمر اللي هيوحد لون بشرتك وهيخفي الخطوط الرفيعة ، وككريم اساس للتغطية ، وكبودرة للمسة نهائية مات وتثبيت المكياج لفترة طويلة.

6- روج بألوان جريئة:

الروج الجريء بألوان مشرقة ممكن يرفع مستوى اللوك بتاعك بشكل فوري ، وهيبين مكياجك بشكل حلو وكأنك قضيتي ساعات في المكياج مش مجرد 30 ثانية لوضع الروج ، ممكن تعتمدي على اللون الاحمر المات.

7- ديل حصان فوضوي:

تسريحة الشعر اللي ممكن تطلعي بيها بلوك انيق من غير ما تقضي فيها وقت كتير هي ديل الحصان الفوضوي ، اقسمي شعرك نصين النص اللي فوق سرحيه بالمشط بالعكس عشان تديه حجم اكبر وبعدها لميه ديل حصان ، والجزء اللي تحت ارفعيه على الجزء اللي فوق واربطيهم مع بعض ، ورشي سبراي مثبت.

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