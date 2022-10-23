ايه هو ال Skin Cycling وازاي تعمليه وتأثيره على بشرتك

اختيار الروتين المناسب للعناية بالبشرة مهم جدا ، ولكن مع كتر المنتجات في السوق بنحتار نستخدم ايه وممكن يبقى من الصعب كمان انك تعرفي ايه اللي يناسب بشرتك ، وبمجرد ما تعرفي المنتجات اللي المفروض تستخدميها ، هتدخلي في مرحلة تانية وهي امتى وازاي تستخدميهم ، ممكن بعد كل ده تشوفي ان العناية بالبشرة معقدة ، ولكن احنا بنقولك متقلقيش النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طريقة ال Skin Cycling للعناية بالبشرة وازاي تعمليها وتأثيرها على بشرتك.

ايه هو ال Skin Cycling?

ال Skin Cycling هو من احدث اتجاهات العناية بالبشرة ، زي ما كلنا عارفين ان المقشرات والريتينول ليه فوايد قوية للبشرة ، من منع الخطوط الرفيعة, التجاعيد, لتقليل المسام ، المنتجات دي ممكن تكون مفيدة في روتينك ، ولكن كترها مش افضل حاجة ، انتي تقدري تستفادي اقصى استفادة باختيار المنتجات الصح واستخدامها بطريقة صحيحة.

لان استخدام المنتجات القاسية زي المقشرات الكيميائية والريتينول ممكن تأدي لاضعاف الجلد بمرور الوقت ، وده هيخلي الجلد معرض اكتر للتهيج ، وخصوصا اصحاب البشرة الحساسة هيحتاجوا انهم يكونوا اكتر حذر عند استخدام المنتجات اللي بتحتوي على مكونات نشطة قوية ، ومع ذلك ، حتى لو انتي بشرتك حساسة ، ده مش معناه ان تفوتي على نفسك فوايد التقشير والريتينول ، وهنا يجي دور ال Skin Cycling.

ال Skin Cycling بيتكون من نظام مدته 4 ليالي بيتكون من التقشير, الريتينول, وتعافي الجلد ، النظام ده متصمم لتوفير اقصى قدر من فوايد التقشير والريتينول مع اعطاء الجلد وقت للتعافي والاصلاح.

طريقة روتين ال Skin Cycling:

الليلة 1: التقشير

الليلة الاولى في الروتين بتركز على التقشير بشكل اساسي بعد تنضيف البشرة ، ودكاترة الجلدية بينصحوا باستخدام منتج يكون بيعمل تقشير كيميائي ، المقشرات الكيميائية عادة بتحتوي على احماض بتدوب اي حاجة بتسد المسام وخلايا الجلد الميتة وده بيدي البشرة ملمس ناعم وموحد ومن اكتر المقشرات الشائع استخدامها هي:

– احماض الالفا هيدروكسي AHAs

يعتبر من الاحماض المشتقة من النباتات واللي بتساعد على تقشير خلايا الجلد الميت, بتدعم انتاج الكولاجين, تقليل الخطوط الرفيعة والتجاعيد ، ومن اكتر احماض الالفا هيدروكسي اللي بتدخل في منتجات العناية بالبشرة هو حمض الجليكوليك.

– احماض بيتاهيدروكسي BHAs

الاحماض دي مقاومة لحب الشباب وقابلة للذوبان في الزيت ، وده بيخليها تساعد على تقليل الدهون الزيادة وفتح المسام المسدودة ، واكتر الاحماض شيوعا هو حمض الساليسيليك اللي بيكون موجود عادة في منتجات حب الشباب.

ببساطة لو بتدوري على حاجة مضادة للشيخوخة والتجاعيد افضل حاجة ليكي هي المنتجات اللي بتركز على الAHA ، اما لو بتدوري على حاجة لحب الشباب وندبات حب الشباب استخدمي المقشرات اللي بتركز على احماض بيتاهيدروكسي.

لازم تستخدمي المقشرات على بشرة نضيفة وبعدها تستخدمي مرطب ، والمفروض انك ماتستخدميش المقشرات الكيميائية مع الريتينول.

الليلة 2: الريتينول

الليلة التانية في الروتين بتعتمد على استخدام الريتينويد ، الريتينويدات هي مواد موضعية مشتقة من فيتامين أ ، واظهرت الدراسات انها فعالة في زيادة تجديد خلايا الجلد, زيادة انتاج الكولاجين, علاج البقع العمرية, علاج حب الشباب.

وفي اشكال مختلفة من الريتينويدات متوفرة في السوق ، والاكتر شيوعا هي:

– الريتينول

من اكتر الاسماء المعروفة من الريتينويدات اللي مش محتاجة وصفة طبية عشان تستخدميها ، واللي تقدري تلاقيه بسهولة في منتجات العناية بالبشرة العادية ، وعادة بيكون مناسب للبشرة الحساسة لان فعاليته اقل من الريتينويدات التانية.

– ريتينال

ده شكل تاني من الريتينويدات ولكن اكتر فعالية من الريتينول وبيشتغل بمعدل 11 مرة اسرع في معالجة الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

– تريتينوين

ده من اشكال الريتينويد القوي اللي محتاج وصفة طبية لانه اكتر فعالية من الاشكال التانية اللي ممكن تستخدميها من غير وصفة طبية، ولازم الدكتور هو اللي يكتبه.

– ادابالين

ده معروف باستخدامه لعلاج حب الشباب لانه بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ، وممكن تلاقيه في المنتجات اللي مش محتاجة وصفة طبية زي الديفرين.

المنتجات دي كلها تستخدم على بشرة نضيفة وجافة ، وماتستخدميهوش اثناء النهار لانه بيخلي البشرة حساسة اكتر للشمس ، ممكن تحطيه فوق المرطبات لو بشرتك جافة او حساسة عشان تقللي خطر التهيج ، والمفروض ماتستخدميهوش في نفس الوقت مع مقشر كيميائي.

المفروض عدم استخدام الريتينويدات للحوامل والمرضعات ، وكمان اصحاب البشرة الحساسة اوي اللي ممكن يحصلهم ردود فعل سلبية من استخدامه ، ممكن كبديل يستخدموا الباكوتشيول هو بديل مشتق من النباتات واظهرت الدراسات فعاليته للبشرة.

لما تستخدمي اي نوع من انواع الريتينويد ، اتأكدي من استخدام واقي من الشمس اثناء النهار.

الليلة 3 و 4: الشفاء

بعد التقشير في الليلة الاولي واستخدام الريتينول في الليلة التانية ، الليلة التالتة والرابعة في الروتين هي انك تدي الجلد استراحة للتعافي والاصلاح.

في ليالي التعافي ممكن تركزي على استخدام مكونات العناية بالبشرة اللي بترطب وتغذي البشرة زي:

– حمض الهيالورونيك

دي مادة مرطبة الجسم بينتجها بشكل طبيعي ، ولما تستخدميها كمان بشكل موضعي ده هيساعد الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة.

– الببتيدات

المنتجات اللي بتحتوي على الاحماض الامينية بتساعد في اصلاح الجلد ، وده هيأدي لزيادة انتاج الكولاجين وتحسين ملمس الجلد.

– جليسرين

مادة طبيعية مرطبة وبتجذب الرطوبة للجلد.

– سكوالين

مرطب ليه خصائص مشابهه لزيوت البشرة الطبيعية ، بيساعد على تعزيز ترطيب البشرة وتقليل الضرر اللي بتسببه الجذور الحرة.

بعد تنضيف البشرة في ليلة التعافي تقدري تستخدمي اي سيروم مرطب مناسب لبشرتك وتثبتيه بمرطب بعدها ، وممكن كمان تستخدمي الفازلين للترطيب.

بمجرد ما تمر ليلتين التعافي ، ابدأي الروتين من جديد من اول التقشير واستمري في التبديل طول الاسبوع ، وحسب نصايح دكاترة الجلدية الاشخاص اللي بشرتهم دهنية اوي ممكن يخلوا نظام العلاج لمدة 3 ايام وليلة واحدة بس للتعافي قبل ما يرجعوا يعملوا تقشير تاني.

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